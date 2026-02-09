▲
미국의 영화 리뷰 사이트 '로튼 토마토'에서 <멜라니아>의 비평가 점수(Tomatometer)는 8%이지만 관객 점수(Popcornmeter)는 99%에 달한다.로튼 토마토
뜨거운 논란에도 불구하고 <멜라니아> 개봉 첫 주 성적이 나쁘지 않은 것은 사실이다. <뉴욕타임스>는 이 영화가 미국과 캐나다에서 개봉 첫 주말을 기준으로 약 800만 달러(117억 원)를 벌어들였다고 보도했다. 이 신문에 따르면 개봉 첫날에만 트럼프 여사의 팬들이 몰려 700만 달러(102억 원)를 기록했으며 2012년 영화 <침팬지> 이후 다큐멘터리 영화로는 가장 좋은 흥행 성적을 기록하고 있다.
하지만 이전 다큐멘터리와 다르게 주목할 만한 점은 관객 편향성이다. 미국 시골 지역에서 46%, 플로리다와 텍사스, 애리조나주를 포함한 공화당 우세 지역에서 판매 수익의 53%를 차지하고 있다는 것이다. <뉴욕타임스>는 심지어 클리블랜드의 한 극장의 경우 인근 노인복지센터에서 동원된 버스 두 대 분량의 노인들로 관람석을 채웠다는 사실도 꼬집었다.
공화당 우세 지역, 특히 고령의 백인 여성들이 이 영화 흥행에 도움을 주고 있다는 보도도 나왔
다. 텍사스의 뉴스매체인 <크론>에 따르면 이 영화의 주 관객층은 백인(75%), 여성(70%) 그리고 55세 이상의 고령이며, 고령의 백인 여성들이 구매한 영화표가 판매된 60만 장 가운데 70%를 차지했다고 지적했다.
<크론>은 달라스제일침례교회 담임목사이자 트럼프 지지자인 로버트 제프리스의 사례를 들며 보수성향 교회와 같은 친트럼프 기관들이 단체로 영화를 관람했을 가능성도 내비쳤다. 실제로 제프리스 목사는 영화 개봉 전후 자신의 설교와 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 이 영화를 적극적으로 홍보했고 "미국 역사상 가장 품격 있고 신앙심 깊은 영부인 중 하나"라며 멜라니아를 추켜세웠다.
