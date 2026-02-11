▲오사카 선술집 풍경
오사카 주소역 인근의 선술집 풍경. 모든 손님들이 서서 술을 마시는 곳으로, 싼 가격에 가볍게 한 잔 하려는 손님들로 항상 만석이다.김용국
흔히 오사카라고 하면 오사카부(府)를 뜻한다. 우리나라에 특별시·광역시·도 등 광역자치단체가 있듯, 일본에는 47개의 도도부현(도쿄도, 홋카이도, 오사카부, 교토부와 43개의 현)이 있다.
그중 오사카부에는 중심 도시인 오사카시를 비롯하여 30개 넘는 시가 있다. 인구는 오사카시 280만 명을 비롯해, 총 877만 명(2026년 1월 통계 기준)이나 된다. 오사카를 일본 제2도시라고 부르는데, 한국의 제2도시 부산(인구 약 324만 명)과는 규모 면에서는 차이가 작지 않다. 인구도, 면적도 오사카가 2.5배 이상이다.
오사카의 가운데 쪽엔 요도강이 흐르고 있다. 마치 서울의 한강처럼 수많은 다리로 연결하여 남과 북을 지나다닌다. 강물은 일본에서 가장 큰 호수인 비와호(湖)에서 시작해 교토를 흘러 오사카를 가로지르고, 오사카만에서 바다와 만난다. 묘하게도 요도강의 남쪽에 유명한 관광지와 주요 행정관청이 몰려있다.
오사카 여행을 가게 되면 으레 방문하는 곳들은 십중팔구 남쪽에 있다. 예를 들어 오사카성, 도톤보리, 우메다, 스카이빌딩, 난바, 덴노지, 하루카스 300, 츠텐카구 등은 전부 남쪽에 있다. 북쪽은? 컵라면 박물관, 엑스포 기념공원 정도가 알려진 관광지 아닐까 싶다. 북쪽은 교토에 가기 위해 거쳐가는 지역 정도로 느껴질 수도 있다.
마치 한국 서울의 강남과 강북처럼 보일 수 있으나 오사카에 그런 구분은 전혀 없는 듯하다. 다만, 남쪽이 오사카 중심부고 번화가라는 인식 정도일까. 내가 살고 있는 곳은 북쪽이다. 당연히 관광객을 찾아보기 어렵다. 그래서, 나는 더욱 좋다. 사람 북적이는 곳을 싫어하고 모두들 가는 관광지에서 줄 서는 것을 즐기지 않기 때문이다. 모두들 가는 곳에서 모두 같은 표정으로 같은 자세로 사진을 찍는 것이 무슨 의미가 있을까 싶어서다.
오사카 여행지는 대부분 요도강 남쪽에