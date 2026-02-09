▲
'이순신 연구가'인 박종평 서울여해재단 연구소장이 1월 26일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 <우리들의 이순신> 특별전에서 이순신 장검에 대해 설명하고 있다.유성호
- '이순신 연구가'로서 일반인에게 잘 알려지지 않았던 이순신의 면모를 소개한다면.
"이번 국립중앙박물관에서 열리고 있는 <우리들의 이순신> 특별전을 보면, 이순신의 친필본 <난중일기>가 전시돼 있다. <난중일기>에는 이순신의 다양한 면모가 드러난다. 제가 인상 깊게 봤던 대목은 이런 깊은 감정을 표현했을 때다. '다행(多幸)이다, 다행이다, 다행이다.' 우리가 글을 쓸 때 똑같은 말이 반복되면 '땡땡(")'을 치듯이 <난중일기> 원문에도 이처럼 강조하는 '땡땡'이 등장한다.
(자신의 생각이나 감정을) 강조하는 '땡땡'의 대표적인 사례가 '어머니가 평안하시다'라는 소식을 들었을 때다. 그때 이순신이 쓴 일기를 보면 '다행(多幸)'을 한 번만 쓴 게 아니라 '땡땡'을 여러 번 쓰면서 '다행이다, 다행이다, 다행이다'를 반복해 강조한다. 일본군이 침략해 엄청난 만행을 저지를 때는 분노가 치밀어 ''화가 났다, 화가 났다, 화가 났다'라고 하거나, 조선 수군이 궤멸했을 때는 '간담이 찢어진다(肝膽焚裂)'는 표현을 반복해서 썼다.
(이순신 특별전을 기획한) 서윤희 학예관이 말씀하셨듯이, 이순신이 둘째 아들 면의 전사 소식을 듣고 난 뒤 쓴 일기를 보면 맨 마지막에 '하룻밤이 1년 같다'고 했는데, 그 표현도 세 번을 반복해서 쓴다. 그렇게 '땡땡'으로 표현한 대목을 들여다보면, 그 안에는 여러 모습의 '인간 이순신'의 면모가 드러난다. 만약, '다행이다', '화가 난다', '하룻밤이 1년 같다'고 한 번만 썼다면, 조금 건조하고 인간미도 덜 느껴졌을 것이다. 특히, 어머니의 안부를 듣고 '다행'이라면서 일기에 '땡땡'을 친 이순신의 모습이 눈 앞에 그려지는 듯 생생하다."
역사의 행간(行間)을 읽으며, 사료의 빈 공간을 채운다
- 역사 해석은 기본적으로 사료를 바탕으로 하지만, 공백이 있다. 그 공백을 어떻게 메우며 해석하는지.
"1980년대 대학을 다닐 때 선배들이 늘 '신문을 읽을 때 행간(行間)을 보라'고 했다. 기사에 직접 표현되지 않은 이면의 사실이 무엇인지를 고민해보라는 얘기였다. 그런 훈련이 도움이 많이 됐다. 일본어와 중국 정치를 공부한 것도 사료나 정보를 얻고 해석하는데 보탬이 됐다. 제가 살아온 모든 경험이 그러한 '공백'을 메우는 능력을 기르는 바탕이 됐다.
예를 들자면 '상유십이(尙有十二)', 즉 '신에게는 아직도 12의 배가 있습니다'라는 유명한 문장의 뒷배경을 살펴본다고 하자. 그 문장과 직접 연결된 사료 외에도 간접적인 사료들을 들여다보면 더욱 풍부하게 전후 배경을 살필 수 있다. 그런 게 쌓이다보면, 해석의 폭이 넓고 깊어진다.
제가 번역한 <난중일기>를 본 분들은 '각주가 왜 이렇게 많아'라고 하실 거다. 본문보다 각주가 더 많을 때도 있고, 책에 다 싣지 못한 각주도 적지 않다. 그 각주는 '공백'에 대한 고민의 흔적이다. <난중일기>를 읽다보면 생기는 질문들, 행간으로 해석해야 하는 빈 공간, 사료에 기록되지 않은 것들을 어떻게 해석해야 할 지 고민한 결과물이 그 각주와 주석들이다."