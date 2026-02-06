기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.02.06 07:26최종 업데이트 26.02.06 07:38
원고료로 응원하기
박순찬

김건희씨 도이치모터스 주가조작 혐의와 무상 여론조사 혐의에 대해 무죄 판결이 내려진데 이어, 명태균씨와 김영선 전 의원의 정치자금법 위반 혐의도 1심에서 무죄가 선고됐다.

김건희씨와 명태균씨에 대한 무죄판결이 이어지면서, '내란 우두머리' 윤석열씨 재판에 대한 시민들의 우려가 커지고 있다.

덧붙이는 글 이 기사는 장도리사이트 ( https://jangdori.tistory.com )에도 실립니다.
#명태균 #김영선 #무죄 #법원
프리미엄

박순찬의 장도리 카툰
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
박순찬 (jangdory) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차320 첫화부터 읽기>
이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 천연지능들이 하는 짓