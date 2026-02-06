박순찬

김건희씨 도이치모터스 주가조작 혐의와 무상 여론조사 혐의에 대해 무죄 판결이 내려진데 이어, 명태균씨와 김영선 전 의원의 정치자금법 위반 혐의도 1심에서 무죄가 선고됐다.김건희씨와 명태균씨에 대한 무죄판결이 이어지면서, '내란 우두머리' 윤석열씨 재판에 대한 시민들의 우려가 커지고 있다.