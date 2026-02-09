▲아사카와 형제 기획전
주일 한국문화원은 한일 국교정상화 60주년을 맞아 지난해 12월 4일부터 지난달 20일까지 ‘아사카와 형제가 남긴 길-조선의 자연과 문화, 그리고 사람을 사랑한 노리타카와 다쿠미’란 제목의 기획전을 열어 이들이 남긴 일기, 서간, 도편 등을 선보였다. 포스터의 사진은 1918년에 찍은 것으로 왼쪽이 노리타카 부부, 오른쪽이 다쿠미 부부, 가운데는 모친 지노 게이.주일 한국문화원
그의 스승 격인 형 노리타카는 조선 공예의 아름다움을 맨 먼저 발견한 일본인이었다. 그가 서울 근무를 자원한 것도 조선 도자기에 매료됐기 때문이다. 그는 <부산 가마와 다이슈(對州) 가마>, <조선의 도자기>, <도기전집 17권 조선 청화·철사·백자> 등의 저서와 논문을 펴내고 전국의 도요지 678곳을 찾아내 '조선 도자기의 신(神)'이란 별명을 얻었다.
조각과 회화 작가로 입문해 조선미술전 등에서 여러 차례 입상하고 시도 수백 편 남겼다. 야나기 무네요시에게 청화백자추초문각호(靑華白磁秋草紋角壺)를 선물해 그가 조선 문화와 예술의 아름다움에 빠져들게 만든 것도 노리타카였다.
다쿠미도 애호가의 경지를 넘어섰다. 저서 <조선의 소반>으로 그때까지 가치를 인정받지 못하던 작은 나무밥상을 공예품 지위에 올려놓았다. 전국의 가마터를 뒤져 기록한 <조선도자명고>(朝鮮陶磁名考)는 야나기가 "묻혀버릴 뻔한 진리를 사라지지 않는 문자로 담아냈다"라고 찬탄한 보물 같은 저술이다.
그는 야나기와 힘을 합쳐 전시품을 수집하고 후원자를 모집해 1924년 4월 9일 경복궁 집경당에 아시아 최초의 공예미술관인 조선민족미술관을 개관했다. 조선총독부는 '민족'이란 글자를 뺄 것을 요구했으나 다쿠미와 야나기는 총독부 보조금을 포기하면서까지 완강히 거부했다.
노리타카는 1945년 일본 패망 후에도 미국 군정청 특별허가로 한국에 남아 도요지 조사를 계속하다가 공예품 3천여 점과 도편(陶片) 30상자를 조선민족미술관 후신인 국립민족박물관에 기증하고 1946년 11월 일본으로 돌아가 1964년 세상을 떠났다. 노리타카 기증품은 1950년 국립민족박물관을 흡수한 국립중앙박물관 수장고에 보관돼 있다.
일제강점기에 일본인 권력자와 수집가들이 조선의 도자기나 그림은 물론 불상, 석탑, 무덤 부장품까지 가리지 않고 일본으로 가져간 것을 생각하면 노리타카 기증품이 더욱 소중하고 고맙게 여겨진다. 그는 자칫 사라지거나 묻힐 뻔한 숱한 문화유산을 발굴하고 수집해 한국인에게 선물로 남겼다.
이들의 조선 예술 사랑은 말 그대로 난형난제(難兄難弟)였다. 식견은 형이 윗길이었지만 조선인과 하나가 되려는 마음은 동생이 더 깊었다. 다쿠미는 한국어로 말하고 한복 바지저고리 차림에 망건을 쓰고 다녔다. 1922년 1월 13일 일기에는 "한복을 입고 본부로 가니 현관에서 순사가 뭐라고 했다. 언짢은 기분이 들었다"라고 썼다. 그래도 그는 한복 입는 것을 그만두지 않았다.
스스로 한국 음식을 지어 먹었고 술도 막걸리를 즐겨 마셨다. 거처는 온돌방이었으며 방안에 조선 장롱을 두고 살았다. 넉넉지 않은 형편인데도 남자 거지를 만나면 무언가 일거리를 찾아주려 했고, 여자 걸인에게는 주머니에 있는 돈을 모두 꺼내주었다. 고학생들에게 정기적으로 장학금도 주었다.
야나기가 "다쿠미보다 조선어를 잘하고 더 오래 조선에 산 일본인이나 조선의 역사와 조선의 사정에 정통한 일본인은 있겠지만, 그처럼 조선인의 마음으로 살다 간 사람이 있겠는가"라고 평한 것도 과장이 아니었다.
운집한 조문객들 앞다퉈 상여 메겠다고 나서