이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 '다주택' 관련 발언을 하고 있다.연합뉴스
이재명 대통령이 부동산 문제 해결, 특히 불로소득 척결에 강한 드라이브를 걸기 시작했다. 요 며칠 사이에 대통령이 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 내보내는 메시지들은 '폭주'에 가까울 정도로 빈번하고 강력하다. 불과 얼마 전 신년 기자회견(1월 21일)에서 부동산 불로소득을 한마디도 언급하지 않았던 모습과는 대조적인 행보다. 이 같은 급격한 태도 변화는 분명 환영할 만하지만, 20대(21대가 아니다) 대선 이후 대통령이 줄곧 견지했던 입장에 비해 너무 급격한 변침(變針)이라서 그 배경과 진정성에 대해 의문을 품는 사람도 있다.
늦었지만 다행스러운 변화
신년 기자회견에서 대통령은 세금을 단순히 재정 확보 수단으로만 치부하고, 부동산 문제의 근본 원인인 불로소득은 애써 외면했다. 나는 이에 대해 1월 23일 자 <오마이뉴스> 칼럼("이 대통령 입에서 끝내 나오지 않은 말, '위험한 신호'다" https://omn.kr/2gsdz
)에서 다음과 같이 비판했다.
사실상 '세금은 재정 확보 수단일 뿐'이라고 천명한 이날 발언은 21세기 대한민국 대통령의 말이 아니라, 19세기 야경국가 시절 경비병의 낡은 레퍼토리처럼 들린다. 시장 실패가 완연하고 불평등과 양극화가 극에 달한 한국 사회에서, 국가가 조세의 교정 기능을 포기하겠다는 것은 명백한 직무 유기라고도 할 수 있다. 투기 세력에게 '밤에 도둑을 막아줄 테니, 낮에는 마음껏 불로소득을 챙기라'고 선언한 것과 무엇이 다른가.
그런데 칼럼이 발행된 이틀 뒤부터 예상치 못했던 반전이 일어났다. 대통령은 X(구 트위터)를 통해 "부동산 불로소득 공화국 탈출", "망국적 부동산 정상화"를 선포하며 투기와 불로소득을 근절하겠다는 의지를 불태우기 시작했다. 마치 내가 쓴 칼럼을 읽고 반응하는 것이 아닌가 하는 '착각'이 들 정도다.
배경과 의도가 무엇이든, 대통령의 태도 변화는 환영할 만한 일이다. 보수 언론이 '다주택자의 눈물'을 들고 나오자 "높은 주거비용 때문에 결혼 출산을 포기하는 청년의 피눈물"로 반박한 것도 매우 긍정적인 신호다.
대통령의 '급변침'을 당혹스럽게 받아들일 수도 있겠으나, 이는 역설적으로 현재 부동산 시장의 상황이 그만큼 절박하다는 방증일 터이다. "당장의 유불리를 따지지 않으면 사용할 수 있는 정책 수단은 얼마든지 있다"라고 장담한 이상, 이제 머뭇거릴 시간이 없다. 대통령이 조성한 이 강력한 모멘텀을 어설픈 미봉책으로 낭비하지 말고, 메시지에 담긴 분명한 의지에 걸맞은 근본적이고 정교한 해법을 내놓아야 할 때다.
'시장친화적 토지공개념', 지금이 적기(適期)
이재명 대통령의 강력한 의지가 용두사미로 끝나지 않으려면, 지금 거론되는 '다주택자 양도소득세 중과 유예 중단' 수준을 뛰어넘어야 한다. 다주택자 양도소득세 중과 자체가 주택 수 기준의 차등 과세로서 형평성 논란을 불러올 수밖에 없고, 결국 '매물 잠김' 효과를 유발할 것이기 때문이다. 이미 굳어질 대로 굳어진 '부동산 공화국'의 견고한 기득권 체제는 현 정부가 시행하고 있는 어설픈 대출 규제나 거래 규제로는 결코 혁파할 수가 없다. 올바른 철학에 기반한 근본적이고 정교한 정책 패키지가 절실한 시점이다.
무엇보다 시급한 것은 부동산 불로소득을 원천적으로 차단할 제도적 장치를 마련하는 일이다. 가장 강력하고 효과적인 수단은 단연 토지보유세 강화다. 이를 제대로 시행하여 부동산에서 발생하는 막대한 불로소득을 세금으로 차단·환수한다면, 투기 유인은 자연스럽게 사라지고 비정상적으로 치솟은 부동산 가격도 하향 안정화될 것이다.