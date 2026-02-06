연합뉴스

지난 4일 서울 강남구 한 부동산 중개업소 앞에 급매물 안내문이 붙어 있다. 이날 이재명 대통령은 "부동산 투자 투기하며 '또 연장하겠지'라는 부당한 기대를 가진 다주택자보다 집값 폭등에 고통받는 국민이 더 배려받아야 한다"고 밝혔다.아무리 뛰어난 정책을 마련하더라도 집행하는 사람들의 의지와 능력이 없으면 휴지 조각이다. 대통령은 부동산 투기 세력과의 '전쟁'을 선포했다. 그렇다면 가장 먼저 해야 할 일은 전쟁을 수행할 장수들의 면면을 살피는 것이다.내부의 적부터 읍참마속(泣斬馬謖)의 심정으로 베어내야 한다. 과거 문재인 정부 시절 청와대와 정부 고위직들의 '다주택 처분 쇼'는 이미 국민적 조롱거리로 끝났다. 부동산 투기로 사익을 추구해 온 자들과 부동산 시장만능주의에 절은 자들이 대통령 주위에 도사리고 앉아서 정책 결정에 영향을 미친다면, 부동산 공화국 혁파는 요원할 것이다. 그들이 바로 대통령이 척결하겠다고 공언한 '명백한 부조리'의 일부이기 때문이다. 대통령이 중시하는 정책의 신뢰와 예측 가능성은 내부의 기득권 카르텔을 깨부술 때 비로소 확보될 수 있다.이재명 대통령의 급변침은 그 자체로 엄청난 정치적 '도박'이다. 스스로 퇴로를 끊고 배수진을 쳤으니 말이다. 과거에 몇 번 그랬듯이 또 슬그머니 꼬리를 내렸다가는 차라리 아무 말도 하지 않은 것보다 더 참담한 결과를 맞이할 것이다.대통령은 스스로 판을 키웠다. "사용할 수 있는 수단은 얼마든지 있다"고 호언장담했으니 말이다. 이제 그 수단들을 남김없이 쏟아부어 결과로 증명해야 할 시간이다. 망국적 자산 불평등의 고리를 끊어낼 근본 해법, 시장친화적 토지공개념 정책을 즉각 실행에 옮기시라. 지금 국민이 대통령에게 바라는 것은 화려한 언변이 아니라, '부동산 불로소득 공화국'의 심장을 겨누는 냉철하고 단호한 행동이다.