통일교로부터 금품을 받았다는 의혹이 제기돼 해양수산부 장관직을 사퇴한 전재수 더불어민주당 의원이 지난 2025년 12월 19일 경찰 조사를 받기 위해 서울 서대문구 경찰청에 도착해 기자들의 질문에 답하고 있다.6월 지방선거 광역단체장 예비후보 등록이 시작된 가운데 부산시장 출마가 유력한 전재수 더불어민주당 의원에 대한 경찰 수사를 매듭짓지 않는 배경에 관심이 쏠립니다. 통일교 금품 수수 의혹을 받는 전 의원 수사에 착수한 지 두 달 가까이 됐지만 경찰은 이에 대한 아무런 설명을 내놓지 않고 있습니다. 경찰 안팎에선 전 의원에 대한 금품 수수 포착이 되지 않은 데다, 공소시효도 이미 만료됐다는 얘기가 나옵니다. 출마를 저울질하는 전 의원뿐 아니라 유권자들을 위해서라도 경찰이 조속히 입장을 밝혀야 한다는 지적이 제기됩니다.전 의원은 지난 2018년 통일교 쪽으로부터 현금 2천만원과 불가리 시계를 받은 혐의로 경찰 수사를 받아왔습니다. 윤영호 전 통일교 세계본부장이 특검에서 한 진술을 토대로 경찰은 지난해 12월 중순 곧바로 강제수사에 나섰습니다. 전 의원이 해양수산부 장관직을 사퇴하자마자 전 의원을 피의자 신분으로 소환했고, 자택과 사무실을 압수수색했습니다. 하지만 압수수색에서 시계 실물 등 뚜렷한 증거를 확보하지도 못했고, 전 의원 조사에서도 의미있는 진술을 받아내지 못했습니다.경찰 주변에서는 전 의원 수사가 사실상 중단됐다는 얘기가 나옵니다. 당초 전 의원에게 금품을 건넸다고 진술한 윤영호가 말을 바꾸며 오락가락하는 게 일차적인 난관입니다. 뇌물과 정치자금 수수 사건에서 금품을 건넨 당사자의 진술이 일관되지 않으면 기소가 돼도 법정에서 유죄로 인정받는 사례가 드뭅니다. 경찰은 한학자 통일교 총재와 전 비서실장 등에 대한 조사와 압수수색에서도 혐의를 입증한 단서를 찾지 못한 것으로 전해집니다. 기본적인 사실 관계조차 파악이 안된 터라 수사를 진행할 동력이 사라진 셈입니다.당초 수사의 걸림돌이 될 것으로 예상됐던 공소시효도 이미 넘긴 것으로 보입니다. 윤영호 초기 진술대로 2018년 금품이 전달됐다면, 정치자금법 위반죄는 지난 12월 31일로 공소시효 7년이 만료됐습니다. 뇌물죄를 적용하더라도 3000만원 미만이면 7년의 공소시효가 적용돼 이 역시 끝났을 가능성이 높습니다. 3000만 이상이면 공소시효가 10년~15년으로 남아있지만 그럴 가능성은 없다는 게 중론입니다.일각에선 경찰이 정권의 눈치를 보며 봐주기 수사를 하는 게 아니냐는 의구심을 나타내지만 개연성은 떨어집니다. 이미 사건 초기 이재명 대통령이 "지위고하를 막론하고 철저히 수사하라"고 지시한 바 있어 경찰이 고의로 수사를 느슨하게 하고 있다고 보기는 어렵습니다. 더구나 이 대통령 지시에 따라 정교유착 의혹을 수사하는 검경합동수사본부가 올해 초 출범하면서 수사 강도는 더 높아진 상황입니다. 검찰의 직접수사 폐지로 경찰 수사력에 시선이 쏠려 있는 마당에 경찰이 유력 인물 수사를 의도적으로 소홀히 하기는 쉽지 않습니다.법조계에서는 경찰의 전 의원 수사 상황 침묵이 편향성 논란을 의식해서라고 보고 있습니다. 특검이 사건을 늦게 이첩한데다 경찰 수사에서도 별다른 성과가 나오지 않을 경우 공정성 시비가 일 것을 꺼린다는 해석입니다. 물론 지금까지 수사에서 별다른 성과가 없다고 해서 전 의원 혐의가 사라지는 건 아닙니다. 수사는 생물과 같아서 언제, 어디서 새로운 증거가 나올지 알 수 없고, 설혹 공소시효가 지났다고 해도 권력자와 관련된 의혹은 분명히 규명하는 게 마땅합니다. 하지만 전 의원의 경우 이번 지방선거에서 유력 후보로 거론되고 있어 사전에 명확한 설명이 필요하다는 지적이 있습니다.현재 전 의원은 지역위원장 사퇴서를 제출하는 등 출마 채비를 갖춘 것으로 전해집니다. 지역 정가에서는 전 의원 출마를 기정사실로 보고 설 연휴를 전후한 시점에 출마 선언을 할 것으로 예상합니다. 예비 후보로 등록하면 선거사무소 설치와 문자메시지 전송, 명함 배부 등의 선거운동을 할 수 있습니다. 이런 상황에서 전 의원 기소 여부가 출마를 가로막는 건 아니지만, 유권자들에게 정확한 정보가 제공되는 게 우선입니다. 경찰은 현재까지의 수사 상황과 전 의원 혐의, 공소시효 만료 여부 등에 대한 사실을 유권자에게 설명해야 할 의무가 있습니다.