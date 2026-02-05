▲
독일 본 시장 광장 바닥에 설치된 프리드리히 빌헬름 푀르스터의 분서 기념비. 1933년 5월 10일 나치 정권이 '독일 정신에 어긋난다'고 판단한 책들이 실제로 불태워졌던 장소 주변에 책등 모양의 금속판 조형물을 심어 그날을 되새기도록 하고 있다. 위키미디어 공용
아들 프리드리히 빌헬름은 어른이 되어 철학자, 교육학자로서 프로이센의 군국주의를 강하게 비판하며 기독교적 윤리에 기초한 평화주의를 설파했다. 아버지를 닮아 군국주의를 혐오하여 고등학교 때에는 '독일이 모든 세상의 위에 서야 한다'라는 가사 때문에 애국가 봉창을 거부하여 교사들을 애먹이기도 했다. 성인이 되어서는 황제를 비판하다가 감옥에 갇힌 적도 있었다.
1차 세계대전이 발발했을 때 뮌헨대학 교수였던 그는 반전을 외치다가 학생들에게 린치를 당했다. 당시 독일 젊은이들은 전쟁의 당위성을 믿었다. 그 소동으로 프리드리히 빌헬름은 대학에서 두 학기 정직을 당했다. 쉬는 동안 그는 역사 연구에 깊이 파고들어 1차 세계대전 발발 책임이 전적으로 독일에 있다는 논지의 글을 발표해 더 미움을 샀다.
히틀러가 나타나자 소리높여 경고하였으나 아무도 귀 기울이지 않았다. 대신 그의 저서가 불태워졌고 그는 나치 살생부에 올라 결국 망명해야 했다. 최종 망명지 미국에서도 그는 경고를 멈추지 않았고 거의 백 세가 될 때까지 자신의 신념에서 한 치도 벗어나지 않은 고집불통이었다. 오랜 망명 생활 끝에 애증의 고국으로 돌아가고자 했으나 경유지 스위스에 도착한 뒤 더 이상 전진하지 못하고 거기서 눈을 감았다. 1월 8일이었다.
그의 부친 빌헬름 푀르스터가 우주의 하모니를 설명해 주었던 그해 독일은 황제국이 된 지 십여 년이 되었고 비스마르크의 손아귀에서 국수주의, 군국주의로 변해가고 있었다. 아버지 빌헬름은 국수주의, 군국주의를 누구보다 혐오했다. 후일 1차 세계대전이 터지자, 당시 독일의 군국주의를 옹호하던 지식인 선언에 반대해 평화를 주장하여 베를린의 많은 지식인들이 그에게 등을 돌렸다.
그는 조용히 은퇴하여 둘째 아들과 함께 포츠담에서 정원을 짓고 살며 말년을 보냈다. 그사이 독일은 1차 대전에서 패망하여 도주한 황제를 폐위시키고 바이마르 공화국을 수립했다. 그러나 군부와 손을 잡고 출발한 바이마르 공화국은 곧 혼돈 속으로 빠져들었다. 빌헬름 푀르스터는 그 모든 변화에 관해 함구한 채 매일 베토벤을 연주하다가 - 그는 한때 피아니스트를 꿈꾸었다 - 공화국 3년에 87세로 눈을 감았다. 1월 18일이었다.
