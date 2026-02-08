위키피디아

퍼거스 수터의 사진. 영화에서는 1882년 결승전에서 우승한 것으로 나오지만, 실제로는 1884년이 되어서야 블랙번 로버스 소속으로 첫 우승컵을 들었다.'잉글리시 게임'은 영국의 최전성기였던 19세기 빅토리아 시대, 귀족의 놀이였던 축구가 노동자의 품으로 들어가는 이야기를 그리고 있다. 드라마는 1879년 올드 이토니언스와 다웬FC의 8강 경기로 시작한다.팀명에서 알 수 있듯, 올드 이토니언스는 영국 최고 명문, 이튼 스쿨을 졸업한 귀족 자제들로 구성된 팀이었다. 명실상부한 강력한 팀으로 올해도 유력한 우승 후보로 점쳐지고 있었다. 반면, 이에 맞서는 다웬FC는 노동자 팀으론 처음 8강에 진출해 파란을 일으키고 있는 팀이었다.다웬 면방직 공장의 사장이자 다웬FC 구단주인 제임스 월시는 이 기회를 놓치고 싶지 않았다. 어떻게든 올드 이토니언스를 이기고 FA컵 우승을 하려고 했다. 노동과 가난에 지친 다웬 사람들에게 축구가 희망의 구심점이 되리라 확신하고 있었기 때문이다.축구는 계급 사회인 영국에서 노동자들이 귀족들과 동등하게 겨룰 수 있는 유일한 무대였다. FA컵은 귀족에 대한 근원적 열등감을 극복할 수 있는 기회였다. 이는 자본가에게도 다르지 않았다. 부유해도 귀족이 될 수 없는 그들에게 경기장 선수들은 자신을 대리해 귀족과 싸워주는 전사들이었다.한때 노동자였던 월시는 이 꿈을 이루기 위해 과감한 도박을 감행한다. 스코틀랜드 최고 선수로 평판이 자자했던 퍼거스 수터를 돈을 주고 데려온 것이다. 스포츠 역사상 승리를 목적으로 선수를 고용한 최초의 사건이었다.그러나 이는 FA 룰을 어긴 명백한 불법이었다. 협회는 돈을 받고 축구를 하는 전업 선수를 금지하고 있었다. 그럼에도 수터와 러브가 8강 경기에 출전할 수 있었던 이유는 설령 전업 선수라고 해도 자신들의 수준에 미치지 못할 것이라는 귀족들의 폄훼 때문이었다.게다가 올드 이토니언스에는 아서 키네어드가 뛰고 있었다. 이튼 스쿨과 캠브리지 대학을 졸업한 키네어드는 골키퍼부터 수비수까지 볼 수 있는 당대 최고의 스타였다.전반전은 모두의 예상대로 5:0으로 끝났다. 키네어드는 강력한 드리블로 허술한 상대의 수비를 박살 냈다. 하지만 손쉽게 다웬FC를 이길 것이라는 예상은 수터가 주장이 되면서 보기 좋게 빗나갔다. 19세기 영국 축구는 드리블 위주의 플레이 스타일을 추구했다.스코틀랜드 출신 수터는 이 점을 역이용했다. 패스 플레이로 올드 이토니언스를 당황하게 만들었다. 팀원을 넓게 벌리고 자신을 중심으로 패스를 뿌리며 공간을 활용하기 시작했다. 후반전, 다웬FC는 이 전술로 단번에 5점을 만회했다. 한 번도 겪지 못한 전술에 진땀을 빼던 귀족 선수들은 간신히 추가 점수를 막아내며 동점으로 게임을 마쳤다.문제는 이제부터. 연장전을 요구하는 다웬FC에게 올드 이토니언스는 다음 주 재경기를 선언했다. 재경기는 다웬에게 불리했다. 런던까지 다시 오는 시간과 돈, 체력까지 고려하면 유리할 게 하나도 없었다.하지만 연장전은 선언되지 않았다. 올드 이토니언스에는 FA 협회장이던 프랜시스 마린딘이 선수로 뛰고 있었다. 결국, 재경기에서 다웬FC는 패배했고, 올드 이토니언스는 우승 트로피를 들어 올렸다.<잉글리시 게임> 속 인물들은 대부분 역사적으로 실존했던 인물들이다. 1879년 다웬과 올드 이토니언스의 8강전도 실제 있었던 경기다. 드라마 속에서는 축구라는 동일한 스포츠를 두고 서로 다른 환경을 사는 여러 계급들의 삶도 볼 수 있다.올드 이토니언스 선수들은 경기가 끝나면 저택에 모여 프랑스 마고 와인에 곁들여 식사를 하며 여가 시간을 즐긴다. 규칙적으로 연습하며 충분한 휴식도 취한다. 반면 다웬 사람들은 하루하루가 고되다. 긴 노동 후 지친 이들을 반기는 건 동네 펍에 모여있는 동료들과 맥주뿐이다.이들이 마셨던 맥주는 무엇이었을까? 아마 포터 아니면 마일드 에일이었을 것이다. 특히 마일드 에일은 숙성 기간이 짧아 신선하게 즐기는 맥주였다. 낮은 알코올에 바디가 가벼워 마치 물처럼 마실 수 있었다. 가격 또한 저렴해 노동자의 갈증과 피곤을 해소시켜 주기에 더할 나위 없었다. 경기 후, 파업을 결정할 때, 그리고 결혼식까지 맥주는 늘 곁에 있었다.