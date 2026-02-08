▲
다자간 기후재정이 정의로운 전환에 쓰인 비율.액션에이드 보고서(2025)
지난 10년의 다자간 기후재정, 녹색기후기금(GCF)과 기후투자기금(CIF)의 재정 흐름을 분석한 액션에이드의 보고서 '정의로운 전환을 위한 기후 재정'(2025)에 따르면 결과는 냉혹하다. 전체 기후 완화 자금 중 정의로운 전환에 직접 쓰인 비율은 고작 2.8%로 총액으로는 6억 3000만 달러에 불과했다. 기후 완화에 쓰이는 35달러 중 단 1달러만이 사람 중심의 전환을 위해 투자된다는 뜻이다. 게다가 그 대부분은 북반구 개발은행과 국제금융기관이 설계한 기술 중심 사업이었다. 보고서는 "억만장자 제프 베이조스의 요트 구입비(6억 3500만 달러)가 남반구 전체의 정의로운 전환 기금보다 많다"라고 꼬집었다.[5]
액션에이드는 GCF, CIF의 (기후위기) 완화 활동 관련 자금 지원 제안서를 대상으로 정량적 분석을 수행했다. 분석은 정의로운 전환의 과정과 성과를 나타내는 10가지 주요 지표를 중심으로 이루어졌다. 지표는 ①참여적이고 포용적인 절차 ②지역주도 조직에 대한 직접적 재정 지원 ③경제 또는 생계 다각화에 대한 지원 ④훈련, 지원, 교육 및 기술 역량 강화 ⑤사회보호 및 공공서비스 ⑥보조금 기반의 자금 지원 ⑦에너지 및 식량 접근성 개선 ⑧권리 확보 및 보호 ⑨성평등 포용성 ⑩에너지 및 농업 부문의 변혁적 실천 등이다.
분석 결과에 의하면 다자간 기후재정은 기후 행동에서 정의로운 전환의 필요성을 인식하거나 지원하지 못하고 있으며 사람들의 참여, 권리, 생계에 충분히 우선순위를 두지 않는다. GCF는 정의로운 전환을 지원하기 위해 매우 불충분한 조치를 취하고 있으며, 전체 프로젝트 중 18개당 1개만이 기후 전환 과정에서 노동자, 여성, 지역사회의 목소리를 경청하고 지원했다. GCF의 완화 프로젝트의 5.6%, 전체 재정 지원의 3.6%만 10가지 정의로운 전환 지표 중 5개에서 구체적인 행동을 보인 것으로 나타났다. 또한 전체 프로젝트 중 단 3개만이 10개 지표 중 7개 이상에서 긍정적인 평가를 받았다.
CIF는 실제로 정의로운 전환을 지원하는 데 거의 실패했으며, 공개된 프로젝트 제안서 중 단 2건만이 정의로운 전환에 근거하고 있었다. 특히 사회정의 관련 대부분의 지표에서 매우 저조한 성과를 보였고 계획서 내에서 구체적 활동을 요구하는 의미 있는 조치를 취하지 않았다.
기후위기의 책임은 역사적으로 북반구 산업국가에 있지만 대응 자금은 여전히 북반구가 배분하고 남반구가 빚을 지는 구조로 진행된다.[7] 이러한 불균형은 재정 문제가 아니다. 기후위기 대응 과정에서 드러나는 구조적 불평등을 일컫는 개념이 바로 기후식민주의의 작동이다. 녹색식민주의, 녹색제국주의라고도 하는 기후식민주의는 북반구 중심 탄소 감축, 기술 이전, 시장 기반 해법이 남반구와 토착 공동체, 영토, 자원, 노동을 다시 한번 식민화한 것을 뜻한다.
캐나다 토착민 연구자 데보라 맥그리거는 "기후식민주의는 단지 환경문제가 아니라 주권의 문제"라고 말한다. 토착민과 남반구 공동체가 역사적으로 축적한 생태적 지식은 배제되고 대신 북반구의 기술/자본/정책이 보편적 해결책으로 제시된다. 19세기 제국주의가 문명화 사명을 내세워 식민화를 정당화한 논리와 다르지 않다. 지금 국제기후정책은 탄소 감축이라는 이름으로 다시 한번 환경 문명화를 추진하고 있다.