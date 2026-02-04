이용우의원실

2025년 3월 6일 서울 여의도 국회 소통관에서 ‘재해조사의견서 공개 법안 발의 및 통과 촉구’를 위한 기자회견에서 정보공개센터 김예찬 활동가가 연대 발언을 하고 있다.지난 1월 28일 국회 본회의를 통과한 산업안전보건법 개정안은 중대재해 정보공개를 대폭 확대했다. 가장 주목할 만한 변화는 재해조사보고서의 공개 의무화다. 재해조사보고서는 안전보건공단과 전문가가 재해 원인을 기술적으로 분석한 자료다. 하지만 그동안 '수사 관련 자료'라는 이유로 피해자 유가족에게조차 제대로 공개되지 않아 논란이 되어왔다.개정안에 따르면 오는 6월 1일부터 고용노동부는 재해조사보고서를 직접 공개해야 한다. 공개 시점은 법 위반으로 공소가 제기된 이후로 규정하였지만, 수사나 재판의 대상이 아닌 경우 등 고용노동부령으로 정하면 즉시 공개할 수 있다고 여지를 두었다. 중대재해보고서의 조사 범위도 넓어져 기존 중대재해뿐 아니라 화재·폭발·붕괴 등 중대재해로 이어질 수 있는 사고까지 확대된다. 이번 법 개정은 중대재해 사고 예방을 위한 원인 분석 자료를 사회적으로 더 널리 공유하고, 유가족 등 피해자들에게 조사 정보에 대한 접근권을 보장한다는 데에서 의미 있는 진전이다.또 다른 핵심 변화는 대기업과 공공기관의 안전보건 현황 공시 의무화다. 오는 8월 1일부터 일정 규모 이상 기업과 모든 공공기관, 지방공사·공단은 매년 ▲ 산업재해 발생 현황 ▲ 안전보건관리체제 ▲ 전년도 안전보건 활동 실적 및 당해 연도 활동 계획 ▲ 안전보건 투자 내역 ▲ 재해 재발방지 대책 및 이행계획 등을 의무적으로 공시해야 한다. 기업의 산재 발생 정보 뿐 아니라 예방 노력 및 투자 현황까지 공개하도록 하고 있어 기업의 안전 투자를 실증적으로 분석하고 개선하는 효과가 기대된다.국회 법안 통과에 앞서 지난해 10월 20일부터는 상장회사의 중대재해를 발생 당일 즉시 공개하고 있다. 한국거래소의 공시규정 개정으로, 상장회사는 중대재해를 고용노동부에 보고한 당일 한국거래소에도 공시해야 하는 의무가 생겼기 때문이다. 산업재해를 환경·사회·지배구조(ESG) 등급 평가에 있어 주요한 지표로 포함하고 기관투자자들의 리스크 판단에 반영할 수 있게 하겠다는 취지다.