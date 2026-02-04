넷플릭스

넷플릭스 드라마 <이치케이의 까마귀> 포스터넷플릭스에서 본 일본 법정 드라마 <이치케이의 까마귀>도 맥을 같이 한다. 판사가 주인공인 이 드라마가 보여주는 내용이 판타지라는 건 쉽게 지적할 수 있다. 중요한 건 그게 아니다. 왜 우리가 판타지라는 걸 알면서도 이런 드라마를 보면서 뭔가를 느끼고 생각하게 되는가? 그 점이 따져볼 지점이다. 자료를 찾아보니 이치케이(一係)는 일본 법원에서 드라마에 나오는 형사합의부 안의 한 재판계(係)를 가리킨다. 드라마에도 나오는 법조 귀족과는 거리가 먼 평범한 판사들의 모습을 뜻한다. 일본 문화에서 까마귀는 시체 곁을 맴도는 새로서 숨겨진 것을 드러내는 존재이고 사람들이 외면하려는 진실을 들춰내는 역할을 한다. 한마디로 까마귀는 정의를 상징하는 법복 아래 숨은 불편한 현실을 쪼아서 드러내는 존재이고, 법원이라는 질서 속의 불온한 존재를 뜻한다.<이치케이>에서 그런 역할을 하는 판사는 일본 지방재판소 형사합의부(3인의 판사가 심리하는 재판부)에서 일하는 판사 이루마 미치오(다케노우치 유타카)이다. 한국만큼이나 학벌주의가 힘을 행사하는 일본 법조계에서 미치오는 변변한 법대를 나오지도 못한, 전직 변호사라는 이색적인 경력의 소유자다. 그가 변호사를 그만두고 판사가 된 배경에는 과거의 어떤 사건이 있고, 그것이 드라마를 끌고 가는 역할도 한다. <이치케이>에는 이루마와는 반대 유형의 판사로 사카마 치즈루(쿠로키 하루)가 나온다.여성 판사인 사카마는 남성 중심인 법조계에서 젊은 나이에 판사가 되었고, 이루마와는 달리 도쿄대 법학부 출신으로 장래가 촉망받는 엘리트이다. 한국에서도 친숙한 엘리트 판사의 모습이다. 그녀는 사안의 진실을 신중하고 정확하게 가리기보다는 판사의 역할은 정확하고 신속하게 사건을 처리하는 것이고, 자신이 새로 부임한 형사부에서 해야 할 일도 사건 처리 건수가 너무 적어 회사로 치면 파산 수준의 적자 상태인 이치케이를 회생시키는 것이라고 여긴다.신속성과 효율성을 추구하는 사카마에게 현장 검증을 여러 번 반복하며 사건의 진상을 차분히 파헤치는 이루마의 일하는 방식은 이해할 수 없는 일이다. 도구적 합리성에 충실한 전형적인 법률 전문가의 모습이다. 하지만 사카마는 이루마와 일하면서 그런 도구적 합리성에 점차 물음을 갖게 된다. 그리고 그들 주변에는 임관 후 30년 넘게 형사 판사 한길만 걸어온 베테랑으로, 웃음을 잃지 않고 유머가 넘치는 온화한 부장 판사인 코마자와 요시오(코히나타 후미요), 그리고 이들 판사를 지지하면서 법률 행정 업무를 성의껏 도와주는 직원들, 번거로운 현장조사를 마다하지 않고 따라가는 검사들이 있다. 역시 판타지이다.그렇다면 이런 판타지가 보여주는 것은 무엇인가? <이치케이>는 많이 봐왔던 검사나 변호사가 아니라 판사의 시점에서 진실을 밝히려는 모습을 코믹하게, 때로는 비장하게 보여준다. 세 명의 판사는 서류로 판단하지 않고 직접 현장에 가고, 당사자를 만나고, 의문을 제기하면서 소송의 형식적 절차, 신속성보다는 사건에 숨겨진 실질적 진실을 찾으려고 한다. 범인을 잡는 수사극도 아니고, 변론의 화려함을 보여주는 드라마도 아니지만 그런 노력이 눈길을 끈다.<이치케이>에 나오는 사건은 대개 명백한 악인과 선인의 대립 구도가 아니라 제도, 관행, 조직 논리 때문에 희생되는 평범한 사람들, 경찰과 검찰의 관행적 수사로 약자의 방어권이 무력화되는 상황 등을 부각한다. 이루마, 코마자와 등이 법관으로서 지키려고 하는 가치는 진리와 양심이다. 역시 권력과 돈만이 추앙받는 현실에서는 무시되는 것들이다. 그들은 승진이나 평판에 거의 관심이 없다. 이들의 모습은 한국 사회에서 엘리트 관료로서 수십 년 동안 오직 양지만을 찾다가 내란 중요 종사자로 얼마 전 중형을 받은 이와 극명한 대조를 이룬다.