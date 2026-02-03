오마이뉴스

"트럼프 대통령은 표면적으로는 '한국의 입법부가 승인하지 않고 있다'고 했지만, 이면에 다른 이유가 있을 가능성이 높습니다. 밴스 부통령이 김민석 총리와 만난 자리에서 손현보 목사의 구속과 편향적인 쿠팡 조사에 강력하게 우려를 표했기 때문입니다. 즉, 단순히 입법 처리 지연이 아닌, 이재명 정부에 대한 총체적인 불신이 깔린 복합적인 이유가 들어있을 수 있다는 것입니다." - 박수영 국민의힘 의원

국민의힘 원내대책회의. 인공지능(AI)을 활용해 만든 이미지.25% 고율 관세 부과를 선언한 지 하루 만에 한국과 함께 해결책을 마련하겠다는 도널드 트럼프 미국 대통령. 날벼락 같은 조치였으나 진의 파악조차 쉽지 않다. 트럼프 특유의 외교 협상 전술이지만 매번 상대국은 큰 혼란을 겪는다.마치 기다렸다는 듯 관세 폭탄의 화살을 우리 정부에 돌리는 국민의힘을 보면 이게 국익에 얼마나 도움이 되는지 의문스럽다. 더구나 손현보 목사의 구속이나 쿠팡에 대한 조사가 관세 폭탄의 이유가 될 수 있다는 박수영 의원의 진단은 모멸감마저 든다.만약 손 목사의 구속이나 쿠팡 조사가 관세 폭탄의 이유였다면 잘못하는 쪽은 미국이고 항의해야 하는 곳도 미국 아닐까. 주권 국가에 대한 내정간섭이나 다름없는 행위를 두고 국회의원이 우리 정부에게 무엇을 따지려는지 이해되지 않는다.세계로교회 손현보 목사가 부산지방법원에 의해 공지선거법 및 지방교육자치법 위반으로 구속된 건 지난해 9월 8일이다. 4월 부산시 교육감 재선거를 앞두고 보수 진영 후보와 교회에서 대담하는 영상을 찍어 유튜브에 올리고, 대선 전 교회 예배 등에서 특정 후보 이름을 거론하며 당선 또는 낙선을 기원하는 취지의 발언을 하며 선거운동을 한 혐의다.2023년 공직선거법 위반으로 벌금 80만 원을 선고받는 전력도 구속 사유에 참작됐다. 손 목사측은 종교 활동임을 강변했지만 "누구든지 종교단체 등의 조직 내에서 직무상 행위를 이용한 선거운동을 금지한다"는 공직선거법 제85조 3항 위반을 피해 갈 수는 없었다.손 목사가 구속되자 국민의힘에서는 종교 탄압이라는 주장이 나오기 시작했다. 종교 탄압이자 과도한 법 집행이라는 대변인 성명에 이어 장동혁 국민의힘 대표는 당 지도부와 함께 세계로교회 예배에 참석해 손 목사 지지 뜻을 표명했다. 나경원 의원은 "한미 관계가 잘 마무리되지 않는 것이 트럼프 대통령 SNS를 보면 알 수 있듯 종교의 자유를 핍박하는 것과 무관치 않다는 해석도 있다"고 주장했고, 조배숙 의원은 국정감사에서 구속적부심 기각 판사의 실명까지 공개하며 "이렇게 되면 판사가 무슨 결론을 내려도 승복을 안 한다"며 법원 결정을 비난했다.'윤어게인'을 주장하는 전 한국사 강사 전한길씨는 APEC 회담을 앞두고 방한한 트럼프 대통령에게 부산구치소에 수감된 손현보 목사를 만나줄 것을 공개 요청하기도 했다. 근거도 없이 선거 부정이 있다며 선관위에 계엄군을 투입한 내란 우두머리 윤석열. 그의 탄핵 반대에 앞장선 손 목사가 선거법을 정면으로 위배하는 모습은 자가당착이다. 그보다 더 이해하기 힘든 것은 선거법을 위반한 손 목사 구속에 대해 법원을 압박하고 트럼프까지 엮어 종교 탄압을 주장하는 국민의힘 행보다.지난 1월 30일 손 목사는 1심 재판부에서 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받고 풀려났다. 이날 손 목사는 "미국이 백악관으로 저희 가족을 초청해 이야기를 들어주고, 미국 목사님 등 1만 명이 서명에 동참한 것에 감사드린다"고 했다.같은 날 국민의힘 주진우 의원은 "손현보 목사의 석방은 당연한 귀결이지만, 공직선거법 유죄의 논리에 동의하기 어렵다"는 글을 페이스북에 올렸다. 12.3 내란 우두머리 윤석열 탄핵과 구속 과정에서 공동전선으로 막아섰던 국민의힘과 손현보 목사. 그들에겐 헌법의 존엄이나 국익보다 더 우선하는 게 따로 있는 것 같다.