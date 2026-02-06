기사를 스크랩했습니다.
1958년 서울 중구 이화여고 노천강당에서 개최됐던 프랭크 윌리암 스코필드 박사 환영회 모습. 각계각층의 사람들로부터 선물을 받은 스코필드 박사는 유창한 한국어로 "대단히 고맙습니다"라고 말했다. 국가기록원

이승만 출생 80주기를 기해 그에 대한 우상화가 시작된 지 3년이 흐른 1958년이었다. 그가 간곡히 떠받들며 한국에 초청한 인물이 프랭크 윌리엄 스코필드(한국명 석호필) 박사다. 스코필드는 정부수립 10주년 겸 광복절 이틀 전인 1958년 8월 13일 방한했다. 그해 9월 3일 자 <조선일보>는 "(그가) 이 대통령의 간곡한 초청으로 내한"했다고 말한다.

이승만이 그를 얼마나 극진히 대했는지는 9월 6일의 환영식 광경으로도 증명된다. 다음날 <조선일보> 기사 '어제 성대한 환영회'는 "푸랭크 스코필드 박사의 환영식이 6일 하오 3시 서울 이화여자고등학교 노천강당에서 33인 중의 유일한 생존자인 이갑성 씨를 위시하여 조 외무부장관과 각 대학 총장 그리고 시내 각 중고등학교 학생대표들이 참석한 가운데 성대히 거행되었다"고 보도했다.

이날 조정환 외무부 장관은 대통령 치사를 대독했다. 3·1운동 민족대표 33인 유가족회는 금반지를 증정했고, 각계각층이 보내는 선물도 전달됐다. 한국 국민과 정부가 스코필드의 독립운동에 감사하고 있다는 점이 유관순의 모교에서 성대하게 표시됐다.

1889년에 영국에서 태어난 스코필드는 18세 때인 1907년에 캐나다로 이민했다. 여기서 농장 일을 하며 학업에 매진해 1911년에 토론토대학교 온테리오수의과대학에서 수의학 박사학위를 받았다. 그런 뒤 27세 때인 1916년에 캐나다장로회 선교사 자격으로 내한해 세브란스의학전문학교 세균학과에서 위생학을 강의했다.

스코필드는 3·1운동 하루 전에 독립선언서를 입수했다. 국가보훈부가 발간한 <독립유공자공훈록> 제24권은 "1919년 2월 28일 세브란스의학전문학교 한 학생으로부터 독립선언서를 받았다"고 말한다. 이를 계기로 30세의 스코필드는 한국 독립운동을 해외에 알리는 임무를 갖게 된다. 공훈록의 설명이다.

"3월 1일 오전 이갑성으로부터 독립선언과 만세시위 현장을 사진으로 찍어 해외에 알려줄 것을 부탁받았다. 그는 만세시위 현장을 사진으로 찍어 해외에 알렸을 뿐만 아니라 일제의 만행 현장을 조사하여 보고서를 만들어 익명으로 해외 언론에 기고하였다."

그해 4월 15일 자행된 수원 제암리교회에 대한 일본군의 학살·방화 현장을 사진에 담아 한국 밖으로 내보낸 인물도 그였다. 그는 같은 해 8월에는 일본에 모인 극동 선교사 800여 명 앞에서 일제 만행을 고발했다. 또 하라 다카시 총리를 만나 한국에 대한 비인도적 행위를 중단하라고 촉구했다. 이 때문에 "일본 당국의 미움을 받고 테러 위협까지 받게 되었다"고 공훈록은 말한다.

자신을 초청한 이승만 정권 겨냥해 공개 투쟁

‘34번째 민족 대표’라 불린 프랭크 스코필드(오른쪽)와 그의 한국어 선생이자 통역이었던 목원홍.공훈전자사료관

이승만 집권기에는 독립운동가들이 정부 차원에서 부각되는 일이 드물었다. "훈장 기타 영예를 수여"(1948년 헌법 제65조)하는 권한을 가진 이승만은 내국인 중에서는 자기 자신과 이시영 부통령만 독립유공자로 지정했다.

이승만은 내국인보다 외국인을 더 많이 지정했다. 외국인 중에서는 중국인인 장제스 중화민국 총통, 미국인인 호머 헐버트 선교사, 캐나다인인 올리버 애비슨 선교사를 포함한 16인이 지정됐다. 이승만 때는 내국인 독립운동가들이 철저히 외면되는 가운데, 외국인 독립운동가 일부가 선택적으로 유공자 지정을 받았다. 이런 시절에 스코필드가 이승만의 환영을 받으며 입국하게 됐던 것이다.

이승만 우상화가 진행되던 시절에 스코필드는 이승만의 간곡한 초청을 받았다. 그래서 그는 국빈이었다. 그런데 그랬던 그가 몇 달도 안 돼 '우상'과 얼굴을 붉히는 사태가 벌어졌다. 이 때문에 정권 2인자인 이기붕 민의원의장이 그를 찾아가 출국을 종용했다는 보도까지 나왔다.

1959년 1월 11일 자 <경향신문> 사설은 병원 입원을 이유로 정치적 은거를 하고 있는 이기붕의 무책임을 질타하면서 "이 의장은 병구(病軀)를 끌고 스코필드 박사를 친히 방문하여 본국으로 돌아가라고 권고하는 근력이 있었다 하거니와"라고 비판했다. 치료를 받아야 한다며 국회의장 책임을 방기하는 사람이 스코필드를 찾아가 귀국을 종용할 힘이 있었느냐고 꼬집은 것이다.

위 신문 13일 자에 따르면, 스코필드는 위 사설에 이의를 제기했다. 그는 자신이 이기붕의 방문을 받은 일은 없다며 정정보도를 요청했다. 이기붕이 출국을 종용했다는 부분은 오보로 결론 났지만, 이런 보도가 나오게 된 것은 양측의 관계가 1958년 12월 24일을 계기로 급격히 나빠졌기 때문이다. 이날 자유당 정권이 국가보안법 적용 대상을 확대하고 처벌을 강화하는 개정안을 통과시킨 것이 그 원인이었다(2·4파동).

그날 이승만은 민주당은 물론이고 혁신계(진보진영)를 탄압할 목적으로 무술 실력을 갖춘 경찰들을 동원해 야당 의원들을 의사당에서 끌어낸 뒤 국가보안법 개악을 강행했다. 당시의 혁신계는 일제강점기에 항일투쟁을 했거나 해방 직후에 친일청산·분단반대운동 혹은 진보운동을 벌인 세력 혹은 그 후배들이었다.

일제는 이 세력을 탄압하기 위해 치안유지법을 운용했다. 국가보안법이라는 이름으로 대한민국에 계승된 이 법을 운용해 본 이승만은 1958년에 이를 한 단계 업그레이드시킬 목적으로 위와 같은 파동을 일으켰다.

민주당과 더불어 혁신계를 탄압할 목적으로 이승만이 대한민국판 치안유지법 개정안을 통과시키는 모습을 보면서, 69세의 스코필드는 39년 전의 악몽을 떠올렸다. 경찰이 동원돼 민주주의를 억압하는 것을 보고 그의 머릿속에서는 3·1운동 때의 일제 헌병들이 연상됐다. 그래서 그는 3·1운동 때 했던 것처럼 국가보안법 반대운동에 나섰다. 그는 자신을 극진히 초청한 이승만 정권을 겨냥해 언론 기고 등을 통해 공개 투쟁에 나섰다.

"한국 땅에 묻히는 것이 소원"

스코필드 박사와 학생들공훈전자사료관

스코필드가 국가보안법 파동을 보면서 3·1운동을 떠올렸다고 비판한 부분은 민주당의 대여 공세 무기로 활용됐다. 1959년 1월 16일 자 <동아일보>에 따르면, 전날 민주당 대책회의에서 유진산 원내총무는 사태의 심각성을 강조하고자 이렇게 발언했다.

"외국인인 스코필드 박사까지도 2·4 파동을 1919년의 3·1운동 당시와 못지않은 공포와 암흑을 느끼게 하였다고 말하고 있고 국민은 국민대로 울부짖고 있는데, 대통령은 사태 수습에 여하한 의사도 표시하지 않고 있다."

위 신문의 그달 5일 자는 또 다른 3·1운동 민족대표라는 의미에서 스코필드를 "3·1운동의 제34인"으로 지칭한다. 그러면서 "이런 일은 1919년도에 한국에 있었던 일과 꼭 같다는, 시인하지 않을 수 없는 이 마음, 적이 슬프다"라는 스코필드의 탄식을 전했다.

그의 탄식은 국가보안법이 치안유지법의 대체물임을 시사하는 동시에 이승만 정권의 악행이 제국주의 못지않다는 뉘앙스를 전하는 것이었다. 그는 이승만의 권력이 절정에 달한 시기에 그런 직격탄을 이승만에게 공개적으로 날렸다. 그는 이승만이 자신을 "간곡하게" 초대했다는 점을 배려하지 않았다. 이승만이 자신의 친구인 한국인들을 핍박하고 있다는 점에만 주목했다.

스코필드가 이승만을 일제에 빗댄 이듬해에 자유당 정권은 무너졌다. 그가 캐나다로 돌아간 것은 1964년이다. 그해 4월 16일 자 <경향신문>은 "6년 전인 58년에 그리던 한국에 돌아왔었다"고 한 뒤 "스 박사는 지난 6년간 카나다의 친지들로부터 돈을 얻어다 가난한 한국 학생들을 돌봐왔지만, 여장(旅裝)은 입고 있는 허름한 양복뿐이라고 한다"고 전했다.

스코필드가 그 일을 모른 척하고 넘어갔다면, 그는 이승만 정권하에서 독립유공자로 지정됐을 가능성이 컸다. 그 정도로 성대하게 초청해 놓고 훈장 수여를 외면하기는 힘들었다. 그러나 그가 이승만을 일제에 비유하는 바람에 그것은 물 건너가게 됐다.

스코필드가 독립유공자로 지정된 것은 1968년이다. 2년 뒤 그는 한국에서 생을 마감했다. 1970년 4월 13일 자 <경향신문>에 따르면, 그의 유언장에는 "한국 땅에 묻히는 것이 소원이다"라고 적혀 있었다. 그는 국립묘지인 서울현충원 애국지사묘역에 묻혔다. 그는 이승만이 운용하고 업그레이드시킨 국가보안법이 몹쓸 악법이라는 것을 인상적인 방법으로 부각시킨 독립운동가 겸 민주투사다.
프리미엄

이승만 시대별곡
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

