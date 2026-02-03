▲폭력 유형별 사망자 수(1989-2024)
그렇기에 비록 '평화'의 긴 시기가 찾아왔다고 한들, 국민국가 내외부를 둘러싼 폭력은 중단되지 않았다. 특히 미국 패권과 다극체제 사이의 긴장이 높아지던 지난 10여 년, 세계적으로 분쟁 사망자는 연 10만 명 이상을 다시 기록하며 새로운 시기의 경종을 울렸다(Uppsala Conflict Data Program). 이 폭력은 육신의 껍데기를 이고 살아야 하는 모두에게 공포를 불러오는 일이었다. 평화의 다리를 놓는, 슬로건으로서의 '건강'은 어쩌면 이 공포감에서 기인한다.
"건강은 그 고유한 가치와 보편적 수용성 때문에 평화와 연대, 그리고 민중 사이의 이해를 위한 다리 역할을 할 수 있다."
1984년 범미보건기구
(PAHO)는 중미와 파나마에서 시작한 '평화를 위한 다리로서의 건강(Health as a Bridge for Peace)' 프로그램을 시작하며 이렇게 내걸었다. 여기서 보듯, '계급적인 평화'를 타파하자는 슬로건으로서도, 전쟁의 포화를 멈추자는 제안으로서도 '건강'은 국제사회에서 여러 차례 불려 나왔다. 이 중 가장 유명한 것은 알마아타 선언
이다. 1978년, 구소련 알마아타에 모인 전 세계 134개국 대표들은 "건강은 기본적 인권"임을 천명하며 이 선언을 채택했다. 선언 제10조는 이렇게 쓴다.
"군비 경쟁에 쏟는 자원을 보건과 사회 발전에 돌려야 한다."
하나의 오해는 알마아타 선언이 제2차 세계대전 이후 평화체제의 산물이라는 것이다. 그러나 이 시기는 데탕트가 무너지고 신냉전의 파고가 높아지던 '폭풍 전야'였다. 오일 쇼크가 세계 경제를 강타했고, 소련의 아프가니스탄 침공이 임박해 있었다.
그렇다면 이처럼 지정학적 긴장이 고조되던 시기에 어떻게 인류는 '모두를 위한 건강'이라는 숭고한 합의에 도달할 수 있었을까? 그 해답은 천연두 박멸이라는 공통의 과제에 있다. 핵무기를 겨누고 대치하던 두 초강대국이 바이러스라는 '공동의 적' 앞에서는 손을 잡을 수 있었다. 1958년 소련의 제안으로 시작되고 미국의 기술과 자금 지원이 결합한 이 프로그램은, 평화를 위한 슬로건으로써 '건강'의 가능성을 증명한 기록이기도 했다.
2026년 오늘 지금 우리가 목도하고 있는 국제 현실은 1978년의 합의는커녕 유엔 헌장이 수립한 원칙조차 위태롭게 하고 있다. 최근 베네수엘라에서 벌어진 일은 명백히 다른 국가의 영토 보전이나 정치적 독립에 대한 무력행사의 성격을 띈다. 1970년 우호관계선언
이 확인한 "국가의 인격 존중 의무"와 "정치·사회·경제·문화 체제를 자유롭게 선택할 권리"와도 배치된다.
국제전의 양상을 띤 지역적 분쟁, 학살에서도 같은 패턴이 반복된다. 병원이 폭격당하고 의료진이 표적이 되는 전면전 양상은 '평화를 위한 다리로서의 건강'이라는 가능성을 무색하게 만든다. 절대 패권이 사라진 시대, 강대국들은 각자도생의 길을 걷고 있으며, 강대국 외교정책은 수사적인 책임마저 저버린 듯하다.
그러나 이러한 시기야말로, 알마아타 선언이 현시대에 건네는 말의 무게가 있다. 베스트팔렌이 알마아타에 닿으려면, 우리는 인류가 합의한 주권의 원칙 위에, 인민의 자결권, 그리고 인간의 존엄을 겹쳐봐야 한다. 주권이 진정 중요한 이유는, 그것이 인민이 스스로 속한 공동체를 결정할 권리의 토대이며, 그 이유는 인간은 존엄하게 살기 위해 존재하기 때문이다.
가장 어두운 시기에, 가장 밝은 것을