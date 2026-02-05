공동취재사진

지난 1월 23일 당시 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의를 듣고 있다.인사는 늘 논쟁의 대상이 된다. 그래서 "인사가 만사다"라는 말은 오늘의 민주주의 국가에서도 여전히 중요한 의미를 갖는다. 정부의 인사는 단순한 자리 배분을 넘어 권력의 방향과 정책 집행의 성격을 좌우하는 핵심적 요소이며, 시민의 삶과 직결된 공공의 문제이기 때문이다.최근 한국 정치가 겪은 혼란 역시 제도 자체보다는 제도를 운영하는 사람과 방식의 문제에서 출발했다는 평가가 많다. 비상계엄 선포와 그에 따른 탄핵 과정은 국가 권력의 운용 방식이 사회적 신뢰를 얼마나 빠르게 소진시킬 수 있는지를 보여주는 사례였다. 그 이전부터 제기되어 온 인사와 권력 운영 방식에 대한 불신이 누적된 결과로도 해석할 수 있다.이러한 문제는 특정 정권에만 국한된 것은 아니다. 김영삼 정부 시기의 외환위기 경험 이후에도 역대 정부는 임기 말마다 정책 성과와 인사 문제를 둘러싼 비판에 직면해 왔다. 국제적으로도 주요 국가들이 지도자의 선택과 이를 둘러싼 집단적 판단의 한계로 인해 정책 불확실성을 겪고 있다.그럼에도 한국 정치에서 반복적으로 지적되어 온 점은 인사의 기준과 책임 구조가 충분히 명확하지 않다는 것이다. 어떤 인사가 왜 선택되었는지, 그 선택의 결과가 어떠했는지, 그리고 그 결과에 대해 누가 어떻게 책임지는지가 분명하게 설명되지 않는 경우가 많았다.최근 대통령과 각 부처 장관들이 산하 기관으로부터 공개 업무보고를 받고 있는 것은 이러한 투명성과 책임성을 강화하려는 시도로 볼 수 있다. 그렇다면 향후 정책과 사업의 성과 역시 국민에게 공개적으로 설명되고, 그 결과에 대한 책임 또한 분명히 정리되는 방향으로 제도가 운영될 필요가 있다.