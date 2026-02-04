김용국

"서류는 다 되었는데, 심사에 시간이 좀 걸려요. 짧으면 보름, 길면 한 달 정도 있어야 해요. 통지가 갈 거니까 그때까지 기다리세요."

한 달 일본생활을 통해 적지 않은 변화가 생겼다. 사진 상단의 왼쪽부터 일본어 명함, 담당교수 명함, 시립도서관 출입증, 재류카드, 연구원 물품구입 확인증, 도서관 이용증, 생협(생활협동조합) 조합원 카드, 교통 카드, 연구실 출입증, 슈퍼마켓 카드, 일본호텔 무료회원카드 등이다. 내 일본어 명함은 여수에서 기획사를 하는 고향 친구가 일본생활 잘 하라며 특별히 제작해주었는데 현지에서 유용하게 잘 쓰고 있다.일본은 은행 계좌개설이나 신용카드 발급도 외국인에게 상당히 엄격하다. 나처럼 6개월 미만 거주자는 아예 엄두도 못 낸다. 다만, 우체국에서만 단순 입출금 등이 가능한 계좌를 만들어 준다. 인터넷에서 정보를 얻고, 신청서 작성 방법을 연구하여 밤새도록 서류를 준비했다.다음날 대학 구내 우체국으로 향했다. 작성한 서류를 내밀었더니 환갑이 조금 넘었을 중년의 창구 직원은 신청서에 줄을 죽죽 그으면서 투덜댄다. 내가 잘못 작성해서 피곤하다는 뜻이다. 도장으로 정정인을 찍고, 여기저기 고치라고 지적하더니 대기하란다. 상사에게 서류를 올리더니 한참 후 나를 다시 부른다.건네준 안내문을 보니 범죄나 테러 등에 연루될 가능성이 있으므로 당국의 심사가 필요하다고 적혀있다. 입출금 통장 하나 만드는 데 이런 취급을 받나 싶어 불쾌했지만 별다른 방법이 없었다.일본 생활은 기다림과 인내의 연속이다. 대학 도서관 출입증 발급에 2주가 걸린 건 애교에 불과했다. 인터넷 쇼핑도 주문부터 수령까지 1주일이면 빠른 경우다. 그리고 사람이 없으면 도로 들고 가는 경우도 많아서 택배가 올 때까지 외출을 못 하고 기다리는 사람도 적지 않다. 밤에 주문해서 새벽에 배송받는 데 익숙한 한국인으로선 도저히 이해 못 할 풍경이다.전화나 문자로 통보하고 끝내도 될 일, 아니면 신청한 사람이 직접 방문해서 찾아가도 될 것을 굳이 우편으로 보내고 통보한다. 숙소 관리 직원은 나에게 "하루에도 수시로 우편함을 확인하라"고 당부했다. 일본은 아직도 대면 대신 메일, 전화 대신 팩스나 우편이 기본인 사회인 듯했다. 대한민국의 신속·정확 행정과 서비스에 익숙해 있던 내가 답답함을 느낀 건 당연지사.어쨌거나, 이제 통장 개설을 제외하면 필요한 절차는 대충 마쳤다. 다행히 대학에서는 1년전부터 나의 신상을 확인하고 있던 터라 큰 불편함 없이 지내고 있다. 연구원 등록, 도서관 출입증 발급, 대학 생협(생활협동조합) 가입 등을 모두 마쳤다. 요즘은 대학 수업을 청강하고 정기적으로 교수와 메일을 주고받고 가끔 면담을 하며, 연구 계획 관련 자료 수집, 출장 등의 일정을 잡기도 한다.