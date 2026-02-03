▲
카카오 접근성 담당 조직의 김혜일씨(왼쪽), 장성민씨홍윤희
- 자기소개를 부탁한다.
혜일 : "카카오에서 장애당사자들을 비롯해 모든 이용자들이 서비스를 쉽게 접근할 수 있게 하는 것을 목표로 하는 디지털접근성책임자(DAO: Digital Accessibility Officer)로 근무하고 있다. 시각장애 당사자로 저시력자다. 중학생 때 급격히 시력이 나빠졌다. 당시엔 장애학생 편의지원 법규정이 없던 터라 편의지원 자체를 특정학생에 대한 특혜로 판단해 제공하질 않았다(장애학생 편의지원과 관련 법규정은 2008년에 만들어졌다). 스스로 교과서를 확대해 복사하고, 일반 시험지로 시험을 치렀다. 결국 특수학교에서 고교과정을 재이수했다. 고등학교를 6년이나 다닌 셈이다.
어릴 때부터 게임을 좋아해 컴퓨터에 관심이 많았고, 특수학교에서 노트 필기나 시험지 확대 등에 보조공학기술을 사용하면서 이 분야에 관심이 생겼다. 이후 시각장애인 커뮤니티에 시각장애인이 컴퓨터를 잘 쓸 수 있게 하는 프로그램 매뉴얼을 만들어 올렸는데, 엑스비전에서 이걸 보고 연락을 준 게 접근성 전문가로서의 첫 출발이었다. 2009년 엑스비전 테크놀로지에서 스크린리더 기능(컴퓨터나 스마트폰 화면에 표시된 텍스트, 아이콘, 이미지 등의 정보를 시각장애인이나 저시력 사용자가 음성이나 점자로 들을 수 있도록 변환해 주는 화면 낭독 소프트웨어)을 만드는 것을 시작으로 접근성 분야에서 일해왔다."
성민 : "카카오 디지털접근성 조직에서 혜일님과 함께 일하고 있다. 25년째 디자이너, 기획자, 프론트엔드 개발자 등으로 잡코리아, SK플래닛, 11번가, 카카오엔터프라이즈 등에서 일해왔다. 이곳 카카오에 합류한 지는 3년이 채 안 됐다. 웹 접근성은 2007년 개발자로 일할 때 관심을 갖게 됐다. 웹 표준을 공부하다가 웹접근성에 호기심이 생겼다. 개발자들이 함께 모여 접근성을 연구하던 '한국 웹 접근성 그룹(KWAG)'이라는 국내 유일의 개발자 접근성 커뮤니티에서 리더 역할을 했다. 시각장애인들과 함께 이야기하다 보니 웹접근성 도입의 사회적 가치를 알게 됐다."
- 초기 웹접근성 활동을 하면서 두 분이 만나게 된 건가?
성민 : "2009년 경 개발자 디자이너, 기획자를 대상으로 하는 접근성 전문가 양성 교육에서 강의를 할 때 혜일님이 수강하면서 알게 됐다. 혜일님은 장애 당사자이면서 개발자적 마인드가 있고 적극적으로 디지털접근성이 개선되어야 한다는 의지가 있었고, 자연스럽게 자주 만나 접근성 확산에 대한 고민을 함께하게 되었다."
- 두 분 모두 웹접근성 초기 단계부터 이 분야에서 꾸준히 일해 오셨는데 웹접근성의 역사를 짚고 가자면?
성민 : "1990년대 후반 인터넷을 시각장애인도 이용할 수 있어야 한다는 인식과 법제도 필요성이 제기되기 시작했다. 관심있는 사람들이 온/오프라인에 모였고 2002년 '정보통신 접근성 향상 표준화 포럼(IABF)' 등의 활동과 웹접근성에 관심 있는 개발자들이 모여 '한국 웹 접근성 그룹(KWAG)' 결성 등 접근성 연구 및 인식 제고 활동을 시작했다. 결정적으로 장애인차별금지법에 웹접근성 준수가 법제화되면서부터 공공, 민간 분야에 웹접근성 도입에 대한 인식이 뿌리내리기 시작했다."
- 혜일님은 다음(Daum) 서비스, 링키지랩(카카오 장애인 표준사업장)에서 접근성 담당을 하다가 카카오 DAO가 됐다.
혜일 : "2010년대에도 카카오톡 접근성 지원을 했으니 카카오 기업 차원에서도 접근성에 대한 고민을 10년 넘게 한 셈이다. 그러던 중 카카오 본사에 아예 접근성 총괄하는 조직을 만들자는 흐름이 있었고, 당사자 전문가로서 함께 하자는 제안을 받아 2022년에 DAO가 됐다."
- 국내 기업 최초 사례인데, 처음 DAO가 만들어졌을 때 어려운 점은 없었나?
혜일 : "누구도 가지 않은 길이라 초기 세팅이 가장 어려웠다. 가장 공들인 작업은 카카오 공동체 여러 회사에 공통적으로 적용할 수 있는 접근성 업무 추진체계를 만드는 거였다. 접근성 관련 조직, 가이드라인, 협업프로세스, 문제대응, 해결방안 등을 포함하고 있다."
- DAO 조직 도입 후 카카오 내 접근성 변화에는 어떤 것이 있는가?
혜일 : "여러가지가 있지만. 고(高)대비 테마(저시력자도 잘 볼 수 있는 색상과 명도 대비)를 꼽을 수 있다. 예를 들어 노랑 박스 안에 흰색 체크 표시보다는 노랑 박스 안에 검정 체크 표시가 잘 보이는데, 그런 색깔과 명도를 채택하는 거다. 저시력 장애인이 잘 볼 수 있다. 한 번 만들고 끝나는 것은 아니다. 시간이 지날수록 대응 범위가 확대되고 사용도 더 편리해졌다.
장애당사자 고객이 쉽게 고객센터를 이용하도록 개선시킨 것도 큰 변화다. 기존 사이트에선 서비스명으로만 문의를 넣을 수 있었고 접근성 관련 문의를 할 수 있는 명시적인 경로는 존재하지 않았다. 이에 카카오 접근성 메뉴를 만들어 접근성 관련 부서로 바로 연결될 수 있게 개선했다. 덕분에 문제상황에 맞는 적절한 답변이 가능하게 되었다. 고객센터 챗봇에서 시각장애인과 고령자를 위해 말로 하는 상담 예약 기능을 만들었고, 최근에는 청각장애인 수어 상담 예약을 시범 운영 중이다. 이러한 서비스를 통해 장애 당사자의 입장에서 가장 피부에 와 닿는 소통적 측면에서의 개선을 느낄 수 있을 것이라고 생각한다."
- 장애 당사자가 문제를 제기해 개선된 사례가 있는가?
혜일 : "2~3년 전부터 카카오톡을 시각장애인들이 쓰는 점자정보단말기 '한소네'에 지원하고 있는데 특히 시청각장애인들에게 유용하다. 시청각장애인들은 말로도 소통을 할 수 없어 촉수어(손을 만져 소통하는 수어)와 점자로 소통한다. 아예 시청각장애인 정보화교육에 카카오톡 이용 요령 교육이 들어가게 됐다. 이 기능이 생기면서 이전에 불가능했던 온라인 소통, 여러 사람과의 동시 대화가 가능해졌고, 카카오톡이 시청각장애인들의 주 소통 수단이 되었다고 해도 과언이 아니다."
- 카카오톡에서 글씨를 입력하면 자동으로 '고마워' '사랑해' 같은 단어에 맞는 이모티콘이 추천된다. 이게 접근성과 관계가 있다고?
혜일 : "이모티콘에 대체텍스트를 삽입해 시각장애인들도 이모티콘이 어떤 의미인지 알아보고 사용할 수 있게 해달라는 요청이 계속 있었다. 이렇게 하려면 이모티콘마다 이게 무얼 뜻하는지 대체텍스트를 넣어야 한다. 사실 디지털접근성 측면조직에서 오랫동안 고민하던 일이었는데 '이모티콘 플러스' 서비스를 만들면서 본격 도입되었다. 이모티콘 담당 부서에서 우리 부서에 서비스 구축 과정에서 접근성을 함께 대응하자는 제안을 주셨다."
성민 : "이를 계기로 대체텍스트 삽입 시스템과 기준도 새롭게 구축했다. 보이는 대로 무조건 길게 넣는 게 능사는 아니다. 이모티콘 작가가 1차적으로 텍스트를 넣고, 검수 인력이 2차적으로 검토한다."
