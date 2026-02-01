위키미디어 공용

이휘소 박사이휘소의 출생 연도는 해방 10년 전인 1935년이다. 고향은 서울 원효로다. 어머니와 아버지 모두 의사였고, 딸과 아들이 넷인 가정에서 장남이었다. 공붓벌레였던 그는 경기중학교와 고졸 검정고시를 거쳐 서울대학교 화학공학과에 수석 합격했다. 그는 부모님의 병원 2층에 차려진 실험실에서 현미경을 들여다보며 실험에 몰두했다.그가 대학에 들어간 1952년만 해도 화학공학과의 인기가 높았다. 이 학과를 졸업한 학생들이 주로 가는 곳은 화장품 회사였다. 그런데 화학공학은 그의 적성에 맞지 않았다. 1950년에 발발한 한국전쟁 와중에 할머니와 아버지가 돌아가시고 병원이 불에 탔다. 취업이 잘되는 학과를 선택한 데는 이런 사정도 작용했을 것으로 보인다.그러나 결국 그는 물리학과에 들어가기 위해 학교를 그만뒀다. 또다시 대입시험을 치를 여력은 없어 주한미군이 주관하는 유학생 선발시험으로 눈을 돌렸다. 이런 경로를 밟아 스무 살 때인 1955년 1월에 마이애미대학 물리학과 편입생이 됐다.이휘소는 태평양 동쪽으로 건너간 뒤에 더 열심히 공부했다. 수업을 들어야 하기 때문에 전공 공부 외에 영어 공부도 열심히 했다. 그런데 열심히 해야 할 것이 더 있었다. 주한미군 장학금과 어머니 송금만으로는 학비와 생활비를 감당할 수 없었다. 그래서 중국 음식점 배달도 하고 학교 조교도 했다. 이 때문에 코피도 쏟고 병원 응급실에도 갔다.그런 악조건 속에서도, 도미 이듬해인 1956년 6월에 미국 학생들을 제치고 수석 졸업을 했다. 석사과정은 그해 8월부터 피츠버그대학에서 이수했고, 박사과정은 1958년부터 펜실베이니아대학에서 밟았다. 박사과정 입학시험에서는 1등을 했다. 한 문제도 틀리지 않았다고 한다.이는 이휘소의 이름을 미국 학계에 퍼트리는 계기가 됐다. '원자폭탄의 아버지'인 줄리어스 로버트 오펜하이머(1904~1967)의 귀에도 그 이름이 들어갔다.위 평전은 "프린스턴고등연구소장 오펜하이머는 휘소의 박사과정 시험지와 논문을 모두 읽어보고 영국의 사회인류학자인 프레이저를 휘소에게 보냈다"라고 말한다. 이론물리학자가 사회인류학자를 보내 청년 물리학자를 탐색했다. 자신과 다른 시각으로 이휘소를 분석해 줄 사람이 필요했을 정도로 관심도가 컸던 것이다. 오펜하이머가 이휘소에게 해준 조언 중 하나는 '오로지 물리학을 연구하는 학자로 남으라'는 것이었다.이휘소가 박사학위를 획득한 것은 26세 때인 1961년이다. 이 해에 펜실베이니아대학 물리학과 교수가 됐다. 고학생이 태평양을 건넌 지 불과 6년 만에 미국 학계에 성공적으로 안착했던 것이다.<과학기술 대표성과 70선>은 "이휘소 박사의 모습을 기억하는 사람들은 그를 '물리학에만 매달린 사람' 혹은 '팬티가 썩은 사람'으로 기억한다"라며 "한번 자리에 앉으면 엉덩이를 떼지 않고 학문에 매진하는 생활습관 때문에 붙여진 별명이었다"고 말한다. 동료와 점심식사를 하던 중에 갑자기 일어서더니 그 길로 연구실에 들어가 한 번도 일어나지 않고 이틀 만에 논문 한 편을 완성한 적도 있다. 이런 노력과 열정이 그의 성공 신화를 만들었다.