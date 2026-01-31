▲진실화해위 앞에서 박선영임명규탄기자회견
왼쪽에서 사회를 보는 이가 이형숙 집행위원장이다.민병래
이형숙에게 지난 2년 동안 가장 큰 숙제는 '진실화해위의 정상화'였다. 문재인 정부 시절인 2020년, 제2기가 출발할 때 기대가 컸다. 이제야 비로소 수많은 의문사 문제가 해결될 거라 기대했다. 1986년 10월 서울대생 우종원은 '민추위 사건'으로 치안본부 대공과의 수배를 받던 중 경부선 철로 변에서 변사체로 발견되었다. 1988년 3월 2일 창원 대우중공업의 노동자 정경식은 실종되어 창원 불모산에서 시신으로 나타났다. 이 외에도 억울한 죽음이 많다. 모두 정보·수사기관의 음습한 그림자가 드리워 있으나 진상을 밝히지 못한 미제 사건이다. 이 과제를 풀기 위해 추모연대는 '의문사위'와 '진상규명특위'를 만들어 노력해 왔다. 그러나 국가 폭력 피해자의 바람과 달리 윤석열의 진실화해위는 거꾸로 내달렸다. 특히 김광동과 박선영의 행태는 도저히 눈 뜨고 볼 수 없었다.
김광동은 2023년 6월 9일 영락교회에서 '6·25전쟁, 한국기독교의 수난과 화해'라는 제목으로 강연하면서, "전쟁 상태를 평화 상태로 만들기 위해 군인과 경찰이 초래한 피해에 대해 1인 당 1억 3200만 원의 보상을 해주고 있다. 심각한 부정의다"라고 말했다. 또 1950년 7월 미군이 충북 영동에서 피난민 250명을 학살한 노근리 사건에 대해 "전쟁 중 부수적 피해다"라고 말했다. 이는 이승만 정부와 미군이 증거 없이 적법 절차도 밟지 않고 학살한 민간인 피해자를 두 번 죽이는 발언이었다. 김광동은 또 2023년 국정감사에서 "북한군이 5·18에 개입했을 가능성을 배제할 수 없다"라고 발언했고 제주 4·3 항쟁을 "공산주의 체제 건설을 위한 폭동"이라고까지 말한 바 있었다. 그는 한국전쟁 피학살자와 4·3 사건의 유족, 5·18 피해자 등 한국 현대사의 대표적인 국가 폭력 피해자에게 무차별적으로 기관총을 퍼붓는 듯했다.
이형숙은 김광동을 용납할 수 없었다. 영락교회 발언 직후인 6월 18일 이형숙은, 그가 집행위원장을 맡고 있는 국가폭력피해범국민연대(이하 범국민연대)와 진실화해위 앞에서 기자회견을 열고 김광동 사퇴를 촉구했다(범국민연대는 김광동의 진실화해위가 유족회나 삼청교육대 등 모든 피해자 단체를 갈라치기하고 수사기관처럼 심문하는 듯한 태도를 보이자, 이에 맞서기 위해 2023년 결성된 단체다).
기자회견 뒤에도 아무런 반응이 없자 7월 2일, 이형숙은 범국민연대 회원들과 김광동 위원장 방 앞으로 몰려갔다. 그가 만남을 거부하자 이형숙은 팔순, 구순 노인들과 함께 복도에 눌러앉았다. 다음 날엔 진실화해위의 '퇴거 요청'을 받은 경찰에 일부 회원이 중부경찰서로 연행되기도 하였다. 이형숙은 붙들려간 이들의 석방을 위해 이리 뛰고 저리 뛰었다. 강한 바람에 많은 비까지 내리는 7월 18일에는 용산 대통령실 앞으로 달려가 김광동 파면을 다시금 요구했다.
12·3 내란 이후에는 더욱 바빴다. 친위 쿠테타가 실패했는데도 윤석열이 김광동의 후임으로 박선영을 임명했기에 받아들일 수 없었다. 윤석열 탄핵 투쟁에 동참하면서 박선영 임명 철회 투쟁, 출근 저지 투쟁을 진행했다. 이형숙은 4월 4일 윤석열이 탄핵 당하고 나서도 박선영이 물러나지 않자 범국민연대 및 시민단체와 머리를 맞댔다. 2025년 11월 말로 2기의 법적 활동 기한이 끝나니 과거사정리기본법을 전부 개정하여 더 강력한 진실화해위 3기를 만드는 것에 박차를 가하기로 했다. 이미 2024년 4월 총선에서 민주당이 국회 다수당이 되면서 '전부 개정안'이 발의된 상태였다. 그는 용혜인·김성회 등 여러 의원과 더욱 활발하게 접촉했다. 형제복지원이나 선감학원 피해자는 행정안전위원회 소속 국민의힘 의원을 만나 설득 작업을 벌였다. 그 결실이 1월 29일 본회의 통과로 나타난 것이다. 2025년 11월 27일 행정안전위를 통과하고 12월 3일 법사위를 통과했을 때 한시름 놓았지만, 해를 넘겨 2026년에 이르자 초조한 마음이었다. 진실화해위의 조사 권한 강화를 민주당 측과 협의할 때 일부 국회의원의 보수적 태도에 놀란 터라 혹 돌출 변수가 나오지 않을까 근심을 떨치지 못했다.
어쨌거나 이번 개정안은 성과가 크다. '한국전쟁 전·후 민간인 학살 사건'에 고문과 구금이 추가되었고 형제복지원 같은 수용 시설에서 벌어진 인권 침해 사건은 국가인권위원회 설립 이전까지로 조사 기간이 늘어났다. 무엇보다 진화위에 "영장 청구와 수사 의뢰 권한"이 주어진 것은 의문사위를 포함 역대 과거사 기구에 없던 획기적인 변화다. 그동안 정보·수사 기관의 벽 앞에서 진상규명은 가로막혔다. 이들은 한결같이 자료가 없다, 폐기했다고 했다. 특히 국정원은 "희망 키워드를 제출하면 이를 자체 조사해 보고 답변하겠다"라는 식이었다. 돌아온 답은 어김없이 "자료는 존재하지 않는다"라는 것이었다. 이형숙은 돌아가면서 경찰청·방첩사·국정원으로 달려가 자료 공개를 외쳤다. 오랫동안 이어온 싸움이었다. 그런 면에서 조사 권한 강화는 매우 의미 있는 개정안이었다. 또 반역사적인 인물의 취임을 봉쇄하기 위해 위원장 탄핵소추 조항을 신설한 것도 큰 변화였다.
유족과 피해자의 한을 듣는 일