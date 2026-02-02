나눔과나눔

기억해야 할 이름들

2025년 1월 (132분)

홍광표, 라근환, 김성권, 서재욱, 박영현, 이운자, 권상태, 양의석, 전영식, 손상옥, 이주일, 홍재용, 김창열, 이광철, 김현교, 조상구, 정성임, 이복숙, 이정배, 우정천, 김기홍, 정기붕, 송종현, 김광석, 정백석, 김영규, 이상덕, 김종수, 김동필, 이옥수, 서정곤, 권옥련, 이진걸, 서병식, 서승호, 양태모, 최정자, 홍일권, 이우선, 김경하, 박춘애, 김형오, 정락일, 김민태, 김종옥, 강문용, 정재호, 권성덕, 박종철, 곽영섭, 서국용, 박성귀, 이춘근, 송원배, 김대중, 정정효, 장상종, 추성면, 노상현, 이완규, 김두석, 김연숙, 유문기, 민병호, 최진영, 신효진, 노인탁, 이경춘, 권광호, 최춘식, 우종하, 유성희, 김애자, 엄종찬, 최송열, 권재호, 박순우, 오병준, 윤석문, 곽현정, 이병규, 정윤서, 유외수, 이주식, 박정이, 박순화, 박상남, 이동일, 정정환, 김석주, 유광열, 김승귀, 공도석, 조태형, 이옥이, 김해수, 김부영, 김봉식, 한종석, 김도경, 권우택, 김광용, 김귀자, 지옥례, 김희수, 노재남, 장동순, 서철원, 안성길, 박청구, 김성연, 김상현, 조현대, 이해수, 한수년, 이대헌, 오영희, 공범식, 강재원, 김영수, 정희연, 이신언, 윤승하, 황정호, 문범순, 김승환, 주청문 ZHU QINGWEN (중국), 임춘식 LIN CHUNZHI (중국), KHAM PHONG PRADABWONG(태국), 이남철 LI NAN ZHE (중국), 최난길CUI NAN JI(중국), 최명흠CUI MINGXIN (중국)

2025년 2월 (123분)

안장희, 유종천, 김종흥, 김춘기, 지옥철, 유창선, 서유석, 최춘삼, 박영환, 한영태, 이창민, 김신철, 정영순, 김오룡, 박홍인, 김기수, 임영호, 신국정, 박동식, 감억배, 박세종, 최동길, 조경미, 오한성, 김춘화, 이경태, 김쌍동, 김광철, 김영수, 김기동, 이영주, 배현관, 이규항, 현정숙, 오승열, 김인환, 김용화, 최명화, 김용봉, 남기혁, 장준애, 이성효, 조연자, 조남일, 김희철, 홍화선, 전일화, 김병철, 장위상, 이복례, 최옥선, 최종혁, 박문길, 이정숙, 김윤식, 정응철, 최석원, 배영태, 임경환, 민윤기, 장경애, 김상열, 김태근, 주재환, 이중희, 김화중, 김인수, 함성준, 박복순, 권영준, 국순자, 조정제, 김명철, 김보라, 한인철, 박명진, 정삼채, 박영숙, 윤정숙, 우광직, 김도은, 서행길, 박성열, 박성숙, 최을순, 윤희철, 한남근, 송노춘, 신정옥, 김익진, 최영식, 백인재, 송성자, 김종철, 오흥신, 박혜진, 김점백, 고주호, 이상호, 방응열, 주길웅, 이영재, 김왕섭, 김성은, 최선명, 김복엽, 임종임, 정형선, 이장용, 이동백, 윤수희, 박담성, 김윤수, 방인상, 강대근, 박승록, 이상임, 현인원, 서희석, 홍선재, 이나영, 하이너 트레버 딘 HINER TREVOR DEAN (미국), 유소운 LIU SU YUN (대만)

2025년 3월 (154분)

손일헌, 강대집, 조두섭, 김동열, 김영태, 정명하, 이진갑, 김경준, 김경태, 최은희, 이복재, 김미경, 강성구, 박건일, 조성만, 신동만, 심관섭, 박구태, 박복섭, 한앵수, 권종율, 박상례, 김송갑, 이재호, 이희자, 강송자, 김광석, 안현옥, 김봉현, 박순자, 정차술, 장현식, 오인홍, 유재영, 배만호, 이주호, 김음전, 허북정, 강순희, 박정자, 추부용, 강순심, 윤경화, 이기상, 최상현, 김재윤, 이승호, 오태랑, 정익자, 정영수, 조경래, 김동연, 길종문, 허인철, 홍종철, 정해관, 이은재, 임동열, 이이순, 김동현, 오수택, 장한기, 김광현, 문명자, 이수연, 신임복, 윤영기, 신만진, 장신자, 문복희, 최방순, 황진환, 권태랑, 신근호, 오경환, 김희자, 윤경수, 한혜진, 서명섭, 김홍국, 김복연, 윤경훈, 장근석, 주진호, 전덕분, 김재봉, 이청운, 전중희, 여정선, 장경춘, 임유종, 이용철, 최철기, 박기현, 양정규, 방윤자, 김민경, 김정필, 박대한, 차영수, 안옥순, 박태용, 권광현, 최찬을, 이주성, 김규태, 정춘금, 박효승, 김미선, 김정호, 김성용, 유재기, 이직림, 박한우, 전세익, 김조평, 신홍선, 배윤철, 김성곤, 이내학, 이문성, 이종현, 김철환, 이중희, 송정훈, 김영식, 김수전, 김원진, 김인수, 김정복, 김대업, 박여예, 박선자, 조재홍, 최은철, 서옥분, 심재운, 이진석, 남광원, 최정희, 강선옥, 정복용, 김효일, 이옥석, 함규식, 권태정, 강미애, 김재훈, 이광수, 최용이, 박재규, 김차명수, 베치카노바 예브게니야 빅토로브나_ EBREHNRBNKTOPOBHA / EVGENIYA(러시아), 조철호 CHUL HO CHO (미국)

2025년 4월 (100분)

임찬준, 이효록, 윤명경, 강관옥, 심상만, 송동환, 주태원, 최성규, 이상훈, 예상기, 김병연, 배해원, 조무곤, 김혜성, 한영자, 조성원, 박영철, 유태영, 갈상찬, 김병식, 백무원, 나정복, 신종웅, 김성택, 황초자, 김부규, 오용일, 김영순, 함정운, 조현근, 황만연, 장기언, 권혁대, 이강산, 한인국, 김남이, 임동성, 박성국, 전병모, 최득수, 조승준, 권태수, 이장현, 정호진, 박복식, 강은희, 조해동, 최요한, 심상섭, 박용옥, 문종태, 안경조, 조철수, 김성용, 서정욱, 김익환, 김영근, 권기덕, 김명중, 장명규, 우희창, 강기백, 유기우, 홍병열, 송덕근, 유성복, 양정인, 방호진, 한병종, 김재준, 임재호, 허종남, 고정훈, 박영식, 김용신, 최윤철, 이창호, 박영규, 손해성, 안성기, 박순용, 김미자, 박종만, 임윤하, 김현철, 정봉길, 서광춘, 황의주, 박성규, 강민석, 한용인, 신태환, 곽덕인, 장순덕, 김승, DIAMOND YOUNG CHA(미국), 이철호(중국), 김명용JIN MINGLONG(중국), 김태완(미국), XU DONGXU(중국)

2025년 5월 (116분)

배광남, 신부자, 문동희, 김소학, 김명희, 박귀범, 이덕우, 김현묵, 이재호, 김양구, 김승표, 박금철, 윤욱자, 장문용, 유종선, 박상무, 이관용, 송봉윤, 김재호, 정영채, 김윤배, 송철성, 정진천, 백연보, 장덕순, 조인환, 임진희, 김환일, 박춘식, 이흥종, 김재영, 오세종, 김인훈, 안병억, 박기순, 김동경, 김진훈, 이상근, 이해무, 김기말, 조숙자, 박향숙, 나홍규, 정선영, 안성환, 김영식, 최남선, 윤안희, 홍장환, 마기봉, 전영길, 황영기, 윤명섭, 강승희, 권순일, 박은호, 정육성, 최병각, 구길정, 김경환, 노성운, 우수영, 임점옥, 이두례, 이희욱, 박병규, 정준호, 김명달, 정복일, 한명수, 안용수, 김용선, 강은순, 이은주, 전재광, 임병갑, 김오식, 변영복, 김암봉, 임천흥, 신재종, 김영배, 김필종, 김의순, 김병훈, 박민호, 박월윤, 박진선, 조부연, 이영호, 김종국, 배기화, 김선양, 이해철, 김영희, 강삼남, 임호순, 김병희, 지상동, 전명순, 진창준, 조영신, 김정섭, 한일선, 양홍승, 서부근, 임건식, 최이택, 최성진, 황혁, 신원미상, LI CHUN JIE(이춘걸_중국), LIN CHENG ZHEN(임승진_중국), LIXIANG_HAO(이상호_중국), YIN MIGHAO(윤명호_중국), MR.Samak BUNLA

2025년 6월 (102분)

김용문, 박명과, 이판식, 심한종, 최규형, 임현택, 오귀자, 전병현, 백경록, 진영배, 이문기, 임범종, 장윤숙, 전송학, 최옥순, 정상근, 오경렬, 이경선, 김막래, 김승현, 우명환, 김은일, 김길자, 김동한, 정옥이, 이선정, 조창환, 신기정, 한판근, 문홍미, 송정자, 이순심, 박복식, 김정택, 배정기, 유영주, 신정배, 오형근, 김홍수, 손상순, 하태흥, 김은성, 윤문상, 양판술, 정판순, 박영호, 김용길, 이성보, 김태환, 이기안, 정의석, 박경호, 김동식, 이용우, 김운대, 김권용, 김종욱, 최영길, 김삼동, 김지영, 김희진, 최태호, 김영철, 김철환, 김삼국, 이득주, 우정희, 김흥선, 임국준, 박오녀, 배화춘, 박보경, 이광윤, 김종식, 박창윤, 김형근, 양영욱, 이근호, 김기철, 원경한, 김경찬, 김용국, 서영화, 안상재, 신성훈, 양현규, 김태선, 함형정, 전영섭, 이갑례, 이옥동, 박종록, 문태식, 권현철, 이종훈, 허옥경, 박홍근, 김창숙, 곽찬용, 진동식, LI GUANGLIE (이광열_중국), PIAO HONGZHI(박홍식_중국)

2025년 7월 (115분)

백영엽, 송장수, 이한성, 김혜경, 현영섭, 최흥범, 김광호, 문순예, 윤영수, 박창덕, 안정순, 김철모, 이선희, 이영철, 김순례, 이명옥, 장윤화, 김용민, 이만재, 장동문, 이복기, 도정환, 한종근, 이윤식, 김용수, 정성열, 임일순, 정흥례, 이상본, 정안균, 전용덕, 오원석, 이찬형, 이상태, 강대준, 정영호, 윤문화, 손창덕, 곽음길, 최연주, 김추숙, 김영후, 백종기, 이태준, 소길수, 황봉기, 이중열, 임용찬, 권재윤, 이현주, 김대화, 이병근, 김봉수, 임현식, 구본명, 김재훈, 임경무, 윤복순, 이은석, 김홍수, 정근배, 김충국, 옥용경, 안호상, 연명희, 고남순, 하수창, 고광오, 박관호, 장기남, 정권규, 유연범, 나상철, 김진학, 김충경, 주종원, 백학순, 김대근, 이계주, 박랑순, 이현규, 윤효선, 김종순, 이주일, 허양만, 우희덕, 고호진, 임현자, 김동수, 홍사차, 최미숙, 이홍석, 남화진, 강호영, 신종훈, 박형준, 조원석, 이경자, 강창선, 윤형식, 신종훈, 박의준, 박종옥, 최용덕, 허원식, 윤유숙, 김막동, 김규학, 김행자, 진정호, KIM HUI SOP(김희섭_미국), SHEN CHENGGUO(심성국_중국), JINLONGJI(김용길_중국), LIU MEI LI(유미려_대만), 양련옥(중국)

2025년 8월 (124분)

배옥자, 김극수, 최영아, 최정자, 서동구, 김흥석, 송주원, 김용술, 김권수, 양창옥, 이덕은, 유금자, 윤철수, 이성택, 박영환, 김귀원, 김평치, 이재하, 박경란, 배호동, 이석영, 하헌희, 이사성, 정광명, 함정석, 이복선, 임채영, 정규남, 김성준, 윤홍노, 김광수, 천정미, 김판석, 김행재, 강용선, 이융원, 서동률, 김정섭, 장형수, 이창섭, 홍성기, 최용종, 김홍재, 김인용, 이종희, 이천의, 윤재석, 윤승현, 이영주, 정정옥, 이성언, 박영수, 서광희, 남용우, 정영희, 박흥규, 장은영, 이승영, 장원순, 이봉환, 정양명, 장금동, 김도윤, 임기화, 구양근, 정한길, 장철우, 송막례, 변영준, 배명효, 유병철, 배문기, 옥춘자, 홍현석, 김시영, 이종근, 백효숙, 이강인, 장문오, 이성순, 김진태, 김성훈, 이광용, 조진고, 조규석, 유아혁, 노덕근, 김상철, 손명헌, 왕사진, 양민자, 임경오, 이태희, 박판길, 최종희, 김명열, 정성운, 김재철, 홍성규, 김종수, 유희숙, 김종성, 김형순, 백종현, 문득남, 이정욱, 채혜정, 권선옥, 길훈섭, 노섭근, 김진수, 한경석, 이경선, 김병관, 최영창, 조중섭, 윤민영, 김진선, 신영순, 최다미, 최관, 변주, 선우승자, ZHOU HUZ LAN(주화란_중국)

2025년 9월 (136분)

김원주, 백병삭, 임옥순, 이은석, 윤태표, 김이영, 이인순, 박정학, 윤창근, 안성천, 신현국, 박용현, 김홍석, 강삼성, 안향숙, 장봉희, 서상혁, 김장두, 박완서, 이강식, 전현규, 이정순, 서만식, 최상근, 정철만, 김원종, 이윤호, 김영국, 전용식, 김영일, 노재호, 류종희, 김용호, 서광복, 안명희, 조영철, 김기연, 조영해, 윤요호, 김현철, 김종원, 김영보, 김광복, 신응창, 최병열, 신대철, 이복연, 유용하, 이화자, 박기만, 박길수, 김수운, 소진관, 이원숙, 이용태, 강대근, 강원식, 고연흥, 이종수, 이옥순, 박순화, 김인철, 이형식, 양광국, 박해천, 강태동, 김정애, 유성원, 김덕호, 김용범, 박윤자, 송기성, 윤순례, 김인선, 배영도, 박은종, 이유선, 박병돈, 조옥자, 박화자, 박소영, 오종권, 조순덕, 장종수, 방우배, 박대순, 박을순, 남필우, 최광민, 강성미, 조영철, 윤기태, 노옥희, 김민지, 민한기, 심상직, 정의규, 유상원, 이은규, 정성욱, 김상화, 손재곤, 황웅열, 유승욱, 이석구, 강성수, 방해선, 정수용, 박태원, 오덕환, 박명구, 김의식, 박정로, 황재영, 김학식, 박연희, 박원철, 장한준, 최재찬, 신윤자, 이종운, 최정천, 이창수, 김재복, 윤화수, 양의도, 이승진, 곽길순, 허진, 김훈, 성명불상, 성명불상, TANAKA RIE(다나카 리에_일본), QUAN ZHENYU(전정옥_중국), PIAO RENTAO(박인도_중국), JIN REN SOMG(김인송_중국)

2025년 10월 (118분)

최용우, 전승건, 윤정근, 김경준, 조성준, 천진영, 안희천, 김만수, 김흥민, 이상근, 김금순, 정영표, 고명학, 박종배, 안광현, 김진안, 경기하, 차문학, 박옥출, 김정민, 최영철, 김진식, 박영대, 허필진, 유재철, 윤한순, 구영완, 마상옥, 정장민, 박순환, 심천보, 이종훈, 정태진, 우상욱, 조원웅, 김용락, 김형섭, 한원희, 정기철, 성상분, 박일준, 김민만, 김현배, 이문석, 이춘길, 정영석, 전영국, 진능선, 백병진, 김춘석, 이상대, 이재만, 김용언, 김문섭, 주용균, 장각수, 노순길, 한칠용, 임만수, 최종례, 최규현, 김경호, 이병호, 박춘성, 김효묵, 이덕용, 문명자, 양건희, 허재구, 송광수, 강성규, 윤순오, 임기택, 이순자, 김봉기, 송주현, 박삼술, 이명부, 임막례, 이동원, 임진순, 오정태, 변인찬, 장윤섭, 강동수, 임용찬, 임철제, 서영숙, 이순국, 유창오, 전용운, 서수녀, 양종환, 박재현, 조태영, 홍한의, 장유미, 이영란, 최순자, 김정자, 황정남, 부대화, 유경동, 박찬오, 지종태, 고정철, 박종기, 강광수, 양막달, 윤범진, 구인숙, 김형재, 윤장민, 한창오, 임영산, 박두한, 김경, Ahn Song

2025년 11월 (122분)

백길봉, 박용석, 조남웅, 김용무, 전용희, 이현진, 박광우, 손영자, 정찬식, 박의순, 장진선, 박수진, 김증림, 장희수, 이춘화, 노혜진, 조환희, 이태근, 김윤월, 김진섭, 유순엽, 최금성, 이숙희, 박원길, 오타환, 김정용, 김태열, 고재일, 정경자, 김영달, 심주영, 박수양, 최정도, 서성휘, 오창대, 김영만, 김완기, 김태정, 최춘자, 전용채, 김수동, 최상철, 전삼남, 조영채, 강기대, 고정태, 이명조, 박종만, 안상조, 지병수, 최경익, 남택중, 원중섭, 권규철, 박현심, 김산희, 김설자, 남도현, 이진광, 박경래, 배기철, 이의숙, 최용수, 방영식, 박은옥, 홍종선, 용운택, 이승호, 김성태, 이미숙, 봉장영, 최옥임, 강대호, 김창석, 양왕수, 이정희, 조경택, 박범철, 윤동수, 손기태, 김용준, 강연식, 최기성, 정학길, 최명애, 이상목, 문상선, 이선영, 박봉규, 김인송, 윤경화, 이성표, 김경순, 임대수, 고재건, 우제원, 김경원, 김성수, 이대봉, 장상숙, 민점순, 위수범, 이우태, 신우균, 김후만, 김형옥, 이영식, 장혜민, 김석현, 장준건, 원성경, 김문월, 한현주, 전규원, 조재형, 조수원, 조덕래, 윤민자, 임낙민, 허면, 남궁광선, 김휘

2025년 12월 (130분)

윤동민, 이승일, 장해용, 김명숙, 조희열, 이우진, 김태성, 송부남, 오길천, 곽경구, 정영문, 좌복순, 권길제, 김재운, 이두성, 유장춘, 안경주, 김길중, 박인기, 김학주, 고영복, 마홍철, 김차용, 최희자, 이재봉, 채규수, 이명호, 조부순, 최종일, 이주영, 김용현, 이수분, 김복희, 임종용, 박영국, 조순희, 오명원, 박달성, 이동준, 김성환, 이석구, 김백중, 한상남, 최병채, 여명근, 안호규, 김경일, 조성일, 임영순, 권세은, 신명섭, 이상주, 이주복, 김상덕, 이경하, 이현성, 이은화, 장만식, 김정수, 구명옥, 심신종, 김철호, 김남균, 최승아, 이종열, 조용팔, 김기봉, 이은경, 엄호정, 성분, 황우현, 장웅혁, 이영호, 김종철, 단박배, 우점술, 노동주, 주영식, 이경자, 이경석, 옥영자, 장하옥, 김동원, 한연석, 이명춘, 김정환, 박창길, 양복자, 서경순, 손석중, 김종언, 배동심, 김진수, 최경순, 한칠순, 양근복, 권경찬, 최규선, 김선길, 김동진, 양해수, 박종진, 김상분, 정석, 석종온, 천덕규, 김민옥, 이경구, 정성우, 박흥숙, 장도화, 조중완, 강선득, 유하묵, 이동재, 이병원, 최형욱, 방도규, 이광자, 이순덕, 황재남, 김선구, 이두희, 정대섭, 김순철, 김대규, 한철희, 이천대자, 신원불상, JINSHANGDE(중국), 조광범(중국)

위임자 현황연고자가 있으나 시신 인수를 위임, 또는 기피하는 경우는 전체의 75퍼센트를 차지했습니다. 위임 사유는 대부분 경제적 어려움과 관계 단절입니다. 다만 현장에서 유족을 만나 이야기를 들어보면 위임 사유를 '관계 단절'로 작성했지만, 실제로는 경제적인 어려움이 주요한 원인이었던 경우가 많았습니다.'무연고 사망자'는 대부분 미혼이거나 이혼했고, 자녀가 없습니다. 결국 위임자는 대부분 형제자매였는데, 고인이 고령이면 형제자매도 마찬가지로 고령인 경우가 많았습니다. 일을 하고 있지 않은 고령의 형제가 상주가 되어 장례를 치르는 일은 매우 어려운 일이었을 것이라는 생각이 듭니다.'무연고 사망자'의 평균적인 안치 기간은 약 한 달입니다. 2025년에도 평균을 내어보니 딱 31일이 나왔습니다. 연고자를 찾고, 연고자에게 인수 의사를 물어보고, 만약 응답이 없을 땐 2주의 시간을 기다려야 하므로 그렇습니다. 만약 고인이 병사가 아니라 변사하셨다면 경찰 수사가 선행되어야 하므로 시간이 더 걸릴 수도 있습니다.평균이 31일이라는 것은 그보다 짧거나 그보다 긴 경우도 있다는 뜻입니다. 아주 가끔 안치 기간이 2년 내지는 3년 정도로 긴 고인 분을 만나기도 합니다. 2025년에는 200일에서 하루 모자란 199일의 안치 기간이 최장 안치 기간입니다.'무연고 사망자'의 통계에 대해 이야기할 때마다 걱정하는 것이 있습니다. 서울시 '무연고 사망자'만 해도 천 명을 훌쩍 넘기기 때문에 워낙 많은 숫자를 이야기하게 되고, 비율 등으로 언급하다 보니 개인의 삶의 역사가 드러나지 않습니다.그래서 1471명의 '무연고 사망자'로 개인이 뭉뚱그려질까 봐 늘 걱정이 됩니다. 하지만 1471명 모두 개인의 삶을 살았고, 저마다 고유한 역사가 있습니다. 기타노 다케시가 사회적 참사를 가리켜 "2만 명이 죽었다는 것을 '2만 명이 죽은 하나의 사건'이라고 한데 묶어 말하는 것은 모독이다. 그게 아니라 '한 사람이 죽은 사건이 2만 건 일어났다'가 맞다"고 말한 적이 있습니다.'무연고 사망자'도 마찬가지입니다. 2025년 서울에 1471명의 '무연고 사망자' 장례가 있었던 것이 아니라, 한 개인이 '무연고 사망자'가 되어 공영장례를 치르는 일이 1471번 있었습니다.