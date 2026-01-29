▲
16일 오후 서울중앙지방법원 형사합의35부(재판장 백대현 부장판사)의 체포방해 사건 선고공판에서 윤석열씨가 변호인들과 함께 판결선고 내용을 듣고 있다.서울중앙지방법원
2024년 윤석열의 불법 비상계엄은 군경 등 물리력으로 헌정 중단을 획책한 내란이었다. 이후에도 윤석열 체포 저지나 서부지법 사태 등에서 보았듯, "대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다"라고 규정한 헌법을 부정하며, 다중의 위력이나 폭력적 수단을 동원하는 일들이 계속되었다.
내란 극복은 그 우두머리나 주요 임무 종사자 등 몇몇의 직접적 책임자 처벌이나 법제의 보완 만으로 끝낼 수 있는 과제가 아니다. 내란은 특정 개인의 일탈이나 제도의 허점에서 비롯된 사건을 넘어 헌법 정신을 부정하고, 물리력을 통해 소수의 탐욕을 관철하려는 시도였다는 점에 그 본질이 있다. 다시 말해 내란의 뿌리에는 헌법이 선언한 민주공화국과 주권재민의 원리를 무시했다는 문제가 놓여 있다.
민주주의는 제도만으로 유지되지 않는다
선거, 헌법, 권력 분립은 시민의 의식과 결합되지 않을 때 껍데기로 전락한다. 시민이 권리의 주체로 기능하지 못하고, 체념하거나 동원되는 대중으로 남을 때 민주주의는 내부에서부터 무너진다. 최근 세계 곳곳에서 나타나는 권위주의와 우경화의 흐름은 이 점을 분명히 보여준다. 이는 특정 국가나 정권의 일탈로 국한되지 않고, 시민성이 약화된 사회가 공통적으로 겪는 구조적 현상이다.
우리나라 역시 이런 흐름에서 자유롭지 못하다. 특히 극단적 정치·이념 집단에서 나타나는 경쟁의 절대화, 서열의 자연스러운 수용, 공감 없는 공정 담론은 민주주의의 규범적 기반을 약화시킬 위험이 크다. 물론 사회적 규칙과 기회 배분은 예측 가능하고 정당해야 한다.
그러나 공감이 결여된 공정은 능력주의라는 이름 아래 편견과 차별을 합리화할 위험이 크다. 이는 혐오와 배제를 정당화하고, 약자의 도태를 '자연스러운 결과'로 오인하게 만든다. 경쟁을 자연의 섭리라고 강변하면서 공동체의 책임을 부정하는 순간, 민주주의는 시민의 권리를 보호하는 체제가 아니라 강자의 기득권 옹호를 위한 규칙으로 변질된다.
그런데 미국 하버드 정치학과 교수 스티븐 레비츠키와 대니얼 지블랫은 공동 저서 <어떻게 민주주의는 무너지는가>(How Democracies Die)에서 서로 적대하는 정당, 양극화된 정치, 무너지는 규범 등 민주주의의 위기 신호를 지적했다. 그러나 그 분석에서도 '시민성의 약화'라는 보다 근원적 차원은 충분히 조명되지 않았다.
시민성, 공감과 연대
시민성이란 시간과 공간을 넘어 이웃의 권리를 자신의 문제로 인식하고, 약자와 공감하며 연대하는 역량과 실천이다. 갈등을 폭력이 아니라 숙의와 절차로 해결하려는 태도다. 또한 공적 문제에 참여하고 그 결과에 책임지는 역량이다.
이는 단순히 법 지식이나 애국심을 의미하지 않는다. 시험 성적이나 경제성장 지표처럼 측정하기는 쉽지 않지만, 민주공화국의 존속을 좌우하는 핵심 요소다.
시민성의 결여, 즉 공감 없는 공정은 독일 아돌프 히틀러의 나치 치하에서 극단적으로 드러났다. 유대인 학살뿐 아니라, 장애인을 '쓸모없는 존재'로 낙인찍고 생명과 존엄을 효용의 논리로 재단한 '액션 T4(Aktion T4 - 장애인 등 대량 살상 프로젝트)'가 실행되었다. 이는 공감이 제거된 사회가 어디까지 갈 수 있는지를 보여준다.
1948년 12월 프랑스 파리에서 열린 유엔총회를 통해 채택된 '세계인권선언'은 전문에서 나치 전쟁범죄에 대해 "인권에 대한 무시와 경멸이 인류의 양심을 격분시키는 만행을 초래하였다"라고 밝힌 바 있다. 나치의 범죄는 그 경고를 역사적으로 환기시켰다. 그 사회에 공감의 자리는 없었다.
반면에 사회적 약자들에게 공감하고 연대하는 시민성의 실천은 전태일의 '풀빵'에서(전태일 열사는 1970년대 평화시장의 어린 여공들의 배고픔을 달래기 위해 자신의 차비를 털어 풀빵을 사서 나눈 바 있다), 1980년 5월 '주먹밥'(1980년 광주 민주화항쟁 당시 광주시민들은 항쟁에 참여한 시민군들을 위해 주먹밥을 만들었다)에서, 또 2024년 겨울 '빛의 혁명'에서는 '키세스'나 '선결제' 등으로 나타났다.
이런 시민성의 확대와 강화 없이는 민주주의의 지속가능성도 보장될 수 없다. 이런 의미에서 윤석열 내란에 대한 탄핵과 국민주권 실현 운동은 동학혁명, 3.1 혁명, 4.19와 부마항쟁 5.18 등에 이은 우리나라 시민성 역량의 발현이며 또 역할모델이다. 이들을 앞으로 K-민주주의와 시민성 교육의 중요한 내용으로 삼을 필요가 있다.
유네스코(UNESCO)에서는 '교육 2030 의제'(Education 2030 Agenda)를 추구하면서 학교는 물론 평생교육에 이르기까지 교육권의 확장을 요청하고 있으며, '공공재'이며 '공동재'인 교육은 그 "목적, 내용, 과정이 '협력과 연대'를 지향해야 함을 강조"한다.
시민성교육, 민주주의의 인프라