세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2026' 개막을 하루 앞둔 5일 미국 네바다주 라스베이거스 만달레이베이에서 열린 현대차그룹 프레스 컨퍼런스에서 차세대 전동식 아틀라스 시제품이 손인사하고 있다.연합뉴스

새해부터 인공지능(AI) 기술의 발전이 노동자의 일자리를 위협할 것이란 우려가 노동 현장에서 제기되고 있습니다. 지난 22일 전국금속노동조합 현대차 지부(현대차 노조)는 소식지를 통해 노사 합의 없는 현대차의 로봇 신기술의 생산 현장 도입에 반대 의사를 밝혔습니다.

노조가 언급한 로봇 신기술은 올해 초 미국의 라스베이거스에서 열린 국제 가전 박람회(Consumer Electronics Show 이하 CES)에서 공개된 '아틀라스'(연구형)를 두고 하는 말입니다. 아틀라스는 인간과 유사하게 행동하고 정보를 인식 처리할 수 있는 휴머노이드 로봇입니다.

현대차와 보스턴 다이내믹스는 지난 1월 6일 라스베이거스에서 열린 CES 미디어데이 행사를 통해 '아틀라스'를 공개했습니다. 아틀라스는 대부분의 관절이 완전히 회전할 수 있고, 사람과 유사한 크기의 손에 촉각 센서를 탑재했으며, 360도 카메라를 통해 모든 방향을 인식할 수 있습니다.

보스턴 다이내믹스는 자율적 학습 능력과 어느 작업 환경에서나 적용 가능한 유연성이 탑재돼 실제 제조 현장 에서의 효율성이 극대화된 모델이라고 설명했는데요. 아야 더빈(Aya Durbin) 보스턴 다이내믹스 휴머노이드 애플리케이션 개발 책임자에 따르면 아틀라스는 이미 미국의 현대차 그룹의 메타플랜트 아메리카에 투입하여 자율 자재 이송 작업 등 실제 제조 환경에서 테스트를 거쳤다고 합니다.

현대차 그룹 미래전략팀의 우승현 GSO(Global Strategy Office)는 아틀라스에 대해 파일럿 단계를 넘어 양산 체계를 갖췄다고 설명했습니다. 그는 아틀라스가 2030년까지 연간 980만 대 차량 판매 목표를 가진 제조 현장에서 복잡한 조립 작업을 배우고 데이터를 축적할 것이란 계획도 밝혔습니다.

CES에서 아틀라스가 유연하게 손을 흔들어 익살스럽게 인사하는 장면에서 관객들을 환호했습니다. 언론들은 현대차가 자동차 생산과 제조업체에서 피지컬 AI 로봇 기업으로 성공적인 변신을 했다는 평가를 내놨고, 주가는 폭등해 한국 증시 시가총액 3위까지 올라갔습니다.

회사엔 호재지만 노동자의 일자리는 불안

현대자동차 울산공장 승용차 생산라인에서 노동자들이 부품 조립 작업을 하고 있는 모습 (기사 내용과 무관합니다).권우성

그런데 현대차 생산직 노동자들은 현대차 그룹의 이런 미래 전략을 우려스럽게 바라봅니다. 현대차 미래 전략의 핵심 기술인 아틀라스가 자신들의 일자리를 위협한다고 생각하기 때문입니다.

현대차 노조는 현대차 그룹의 계획대로 2028년까지 아틀라스 3만 대를 양산하여 생산 현장에 투입할 경우 고용 충격이 예상된다며, "노사 합의 없이는 1대도 들어올 수 없다"라고 못을 박았습니다.

현대차 그룹이 아틀라스를 생산 현장에 도입하는 가장 큰 목적은 생산성을 높이기 위해서입니다. 언론 보도에 따르면 증권업계에선 2030년경 상용화될 아틀라스의 대당 가격을 13만 달러, 우리 돈으로 1억 9천만 원 정도로 예상하고 있다고 합니다. 현대차 그룹은 원가 회수 기간을 2년으로 봅니다. 이후부터는 유지비로 연간 1400만 원이 소요된다고 하니 원가와 유지비를 합산하여 10년을 가동할 경우 거칠게 잡으면 연간 3300만 원의 비용이 나옵니다.

아틀라스는 노동자에게 적용되는 1주 52시간의 근로 시간 상한을 적용받지 않고 휴게시간 부여 의무도 없습니다. 24시간씩 1년 365일을 가동하면 연간 8760시간 일을 시킬 수 있습니다. 이를 연간 8760시간으로 나눠 보면 아틀라스의 시간당 비용은 3767원에 불과합니다. 현대차 생산직 노동자의 1시간 시간급보다 비용이 적습니다.

게다가 아틀라스는 산업 재해 위험도 없고, 동료나 상사와의 갈등을 겪을 위험도 없습니다. 회사로서는 인건비 절감을 위한 매력적 수단이 아닐 수 없습니다.

상상해 봅시다. 이제 앞으로 몇년 간 자동차 생산 현장에서 사람의 움직임을 학습한 아틀라스는 단순하고 반복적인 작업부터 시작하여 점차 생산직 노동자들의 역할을 대신할 겁니다. 그런 현장 노동자들의 반발을 의식해서일까요? 현대차 그룹은 휴머노이드 로봇이 인간과 대립되는 것이 아니라는 점을 강조합니다.

아주 틀린 말은 아닙니다. 아틀라스 개발을 총괄한 보스턴 다이내믹스 잭 재코우스키(Zachary Jackowski)의 설명에 따르면 아틀라스는 최대 50kg의 무게를 들 수 있고, 2.3미터 높이에 도달할 수 있을 만큼 운동성이 자유롭습니다. 영하 20도의 추위와 40도의 더위를 견디며 출력과 성능 저하 없이 작동된다고 합니다. 이러한 특성을 활용하면 노동자가 감당하기 어려운 위험한 환경에서의 생산 업무를 로봇이 대신 수행하여, 근골격계 질환이나 온열 질환의 산업재해로부터 노동자를 보호할 수 있습니다.

로봇, 산재 위험 없고 생산성은 높지만...

CES 개막 이틀째인 7일 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 현대자동차 부스에서 로봇 아틀라스가 부품 이동을 시연하고 있다연합뉴스

현대차 노조의 노사 합의 없는 아틀라스 도입 반대 입장에 대해, 기업의 입장을 대변하는 언론과 정치인들은 '21세기의 러다이트 운동'이라고 조롱했습니다. 러다이트 운동은 1800년대 초기 방적 기술이 발달하여 숙련 노동자의 일자리가 줄어들자, 분노한 노동자들이 공장의 기계를 파괴하고 생계를 위한 고용 보장을 요구했던 사회 운동입니다.

러다이트 운동은 기술 발전이라는 거대한 시대의 흐름을 거스르는 반동으로 치부됩니다. 그러나 기술의 진보를 앞세운 기업의 탐욕은 기술 발전에 뒤처진 노동자들을 외면하게 만들었고, 그 결과 사회는 '큰 갈등'이라는 비용을 치러야 했습니다.

언론은 마치 현대차 노동자들이 기술 발전이라는 시대적 흐름을 무조건 반대하는 것으로 묘사합니다. 그러나 이들 주장의 핵심은 로봇 기술의 도입으로 필연적으로 발생할 고용의 문제도 고려해야 한다는 절규에 가깝습니다.

기술 발전의 속도가 초 단위로 바뀌는 무한경쟁의 시대에 신기술의 도입과 사업장의 이전은 기업 고유의 경영권 행사로서, 노사 간 교섭의 대상이 아니라는 경영계의 반론도 있습니다.

그러나 '노동조합 및 노동관계 조정법'은 근로조건에 영향을 미치는 '사업 경영상의 결정에 관한 주장의 불일치'를 명확하게 '노동 쟁의'라고 정의하고 있습니다. 즉 경영상의 결정이라고 하더라도 노동자들의 근로조건에 영향을 미칠 경우 교섭의 대상으로 삼을 수 있으며 성실하게 교섭할 의무가 있는 것입니다.

더욱이 노동조합이 회사와 단체협약을 통해 회사의 신기술이나 생산수단의 도입, 물량의 해외 이전 등에 대해서 노사 간 합의를 하도록 정하고 있는 경우라면, 회사는 더 세심하게 신기술 도입이 고용에 미치는 영향에 대하여 논의해야 합니다. 기업 스스로 노사 관계를 고려해 합의하여 결정하겠다고 양보한 만큼, 이를 지켜야 할 법적 의무가 생기는 것입니다.

현대차 그룹의 피지컬 AI로봇 도입은 단순히 현대차 그룹 내부에 그치지 않습니다. 다른 기업이 이를 활용하기에 쉽도록 구독 형태 서비스로 현대차 그룹을 넘어 물류와 에너지, 건설과 시설 관리 영역까지 확대하여 서비스를 공급하겠다는 구상입니다. 제조 공장에서 검증된 성과를 바탕으로 기업과 소비자들에게 일상에서 휴머노이드 로봇 서비스를 제공하겠다는 전략인 것입니다.

그렇다면 현대차 그룹의 아틀라스 도입으로 인한 고용불안 위기는 이제 더 이상 현대차 생산직 노동자들만의 문제가 아닙니다. 현대차가 생산 공정에서 정교하게 데이터를 활용해 축적한 기술이 우리의 일터와 일상 곳곳에서 활용된다고 생각해 봅시다.

현대차 그룹의 부품 조립을 담당하는 하청업체 사장님이 현대차 그룹의 아틀라스 생산 모델을 도입하기로 결정한다면 생산직 노동자 최씨의 일자리가 위기에 처할 겁니다. 제품의 운송을 담당하는 운송업체 사장님이 자율주행 배송차량의 도입을 결정한다면 배송 기사 정씨도, 고객서비스를 담당하는 외주 용역업체가 AI 자동 상담 시스템 도입을 도입하면 상담원 김씨도 고용과 업무 내용 등 근로조건에서 영향을 받을 수 밖에 없습니다.

현대차 그룹의 휴머노이드 로봇 생산 현장 도입이 남의 일이 아닌 겁니다. 그래서 현대차 노사의 역할이 무엇보다 중요합니다. 현대차 노사가 현대차 그룹의 휴머노이드 로봇 도입 문제를 현대차 그룹 생산직 노동자만의 문제로 좁히지 않길 바랍니다.

현대차 AI로봇 도입, 격렬한 노사갈등의 시작이 아니길

이재명 대통령이 8일 서울 중구 서울스퀘어에서 열린 국가인공지능(AI) 전략위원회 출범식에서 발언하고 있다.연합뉴스

정부의 역할도 중요합니다. 한국은행은 지난해 2월 10일 발표한 보고서('AI와 한국경제')에서 AI가 생산성의 향상을 가져올 수 있지만, 동시에 약 절반의 일자리(51%)가 AI로 인한 일자리 대체 위험에 노출되어 있다고 분석했습니다. 불과 2년 전 한국은행이 약 12%의 일자리가 인공지능에 의해 대체될 것으로 봤다는 점을 감안하면, AI의 발전 속도가 빠르다는 걸 알 수 있습니다.

일각에서는 의사·공인회계사·자산운용사·변호사 등 전문직 고소득 직종이 AI 노출 지수(AI 기술로 수행할 수 있는 업무가 해당 직업에 얼마나 집중돼 있는지 나타낸 수치)가 높아 그 직업적 전망이 어둡다고 합니다. 오히려 고객과의 접촉을 통해 인간관계를 형성하고 감정을 돌봐야 하기에, AI가 대체하기 어려운 돌봄 노동이나 대면 서비스 업종의 종사자나 성직자등이 AI 노출 지수가 낮다는 평가입니다. 그러나 제도를 통해 보호받는 고소득 전문직들은 인공지능의 보조 하에 생산성을 높이고 그 지위를 유지할 가능성이 더 높습니다.

한국은행의 분석이 맞다면, AI가 대체 하기 어렵다는 돌봄 노동과 대면 서비스 직업에 대한 사회적 수요는 더 높아질 텐데 이들의 노동 환경은 여전히 열악합니다. 그래서 제조업 등에 종사하다가 AI 기술의 도입으로 일자리를 잃은 실직자들을, 이들 분야로 자연스레 흡수하여 생계를 유지할 수 있도록 돌봄 노동과 대면 서비스업의 사회적 가치를 제고하는 일이 시급합니다.

현대차 그룹의 휴머노이드 로봇 도입이 격렬한 노사 대립의 시작점이 아니길 간절히 바랍니다. 대한민국 노동 시장에서 AI 기술의 도입으로 일하는 시민들에게 어떤 좋은 점과 어떤 어려움이 발생할 수 있는지 우리 사회가 차분하게 점검해야 합니다. 나아가 정부와 기업·노조가 AI 기술 도입에 대한 해결책을 고민할 수 있는 사회적 대화를 시작해야 할 것입니다.
