▲기후에너지환경부 여론조사 안내문
기후에너지환경부의 "미래 에너지에 대한 대국민 인식조사" 안내문이다. 응답 편향을 유도하는 문구가 너무 많다.기후에너지환경부
전화면접조사와 자동응답 ARS 조사를 병행한 이번 조사에서 동일하게 적용됐을 설문지의 안내문은 '잘 듣고 응답해달라'고 하면서, "재생에너지를 확대"하고 있으나, "불안정성을 보완"해야 하고 "인공지능, 반도체, 전기차" 등을 위해 "원자력 발전도 활용하는 에너지 믹스를 추진"하고 있다는 내용을 우선 노출하고 있다. 여기에서 면접원이 읽어주거나 할 때 빠뜨리지 말라는 의미 혹은 또박또박 읽어 달라는 의미에서 진한 글씨체로 인쇄된 부분에는 재생에너지와 원자력 발전을 강조하고 있다.
그렇지만, 읽다 보면 석탄 비중을 줄이고 원전과 재생에너지 비중을 확대하겠다는 전력수급기본계획의 목표를 설명하고 있고, 이에 따라 "계획에 포함된 신규 대형원전 2기 등의 건설" 관련 국민 의견을 청취한다는 내용을 넣었다.
차분히 읽어보면, 사실상 여론조사 응답자에게 응답의 방향을 모두 설명해 주고 있다고 볼 수 있다. 게다가, 이 설문지의 첫 페이지를 보면 응답자 선정 질문 앞에 "기후에너지환경부의 의뢰"라고 해 어느 기관에서 조사를 하는지를 분명하게 알려 주고 있다.
응답자에게 주는 연상 효과는 ① 조사 의뢰는 이번 정부 기후에너지 환경부, ② 전력수급기본계획 관련 의견 파악 중, ③ 재생에너지 확대 필요, ④ 그렇지만 재생에너지는 불안정, ⑤ 인공지능·반도체·전기차에 전기 필요, ⑥ 원자력 발전 활용하는 에너지 믹스 추진, ⑦ 신규 대형원전 2기 건설 추진 포함된 기본계획 관련 의견을 수렴한다는 순서다.
이번 정부를 지지하거나, 원전을 지지하거나, 인공지능·반도체·전기차 산업의 발전을 원한다면, 신규 대형원전 건설에 찬성해 달라는 자극을 응답자에게 주고 있어서, 편향을 유도한다고 봐야 한다.
재생에너지 확대 필요 응답 '최다'
그런데 이와 같이 원전에 대한 관심을 강하게 환기하는 설문지로 조사한 결과, '확대 필요 발전원'으로 한국갤럽의 전화면접조사나 리얼미터의 ARS 조사나 1위는 재생에너지이고 2위는 원전이다. 두 발전원과 나머지의 응답 비율을 보면 큰 격차가 있다.
전화면접에서는 재생 48.9%, 원자력 38.0%, LNG 5.6%, 석탄 0.9%, 기타 0.2% 순이었고, 모른다고 응답했거나 응답 거절은 6.5%였다. ARS에서는 재생 43.1%, 원자력 41.9%, LNG 6.7%, 기타 3.5%, 석탄 0.8% 순이었고, 역시 모름/무응답은 4.0%였다.
'확대를 원하지만 불안정한' 재생에너지가 확대가 필요한 발전원으로 전화면접이나 ARS 모두에서 가장 많은 응답을 받았다는 것이 재미있다. 어쩌면 이번 기후에너지환경부의 조사 결과에서 가장 중요한 발견 사항은 바로 재생에너지에 대한 국민적 기대가 크다는 점이겠다.
그렇지만, 설문지는 확대 필요 발전원을 묻고 그 이유를 물은 후에 내리 3개 문항 모두 원전에 할애했다. 선거여론조사에서도 여야 현안을 반반 비율로 넣는다. 한쪽 현안만 묻게 되면 다른 정당을 지지하는 응답자가 중도 이탈할까 하는 우려 때문이기도 하다.
그런데, 이번 설문 문항 수는 그리 많지도 않은데, 재생에너지 발전 필요성은 묻지 않고 원자력 발전 필요성만 물었다. 발전 안전성과 신규 추진에 대한 문항도 재생에너지는 없고 원전만 있다. 그러면, 이번 여론조사의 제목은 "미래 에너지에 대한 대국민 인식조사"보다는 "신규 대형원전 건설 수용도 조사" 정도가 더 좋지 않나 싶다.
같은 현안 여론조사 결과 15.6%p 차이가 있다
'원자력 발전 필요성'은 전화면접 89.5%, ARS 82.0%, '원자력 발전 안전성'은 전화면접 60.1%, ARS 60.5%, '신규 원전 계획 추진 동의'는 전화면접 69.6%, ARS 61.9%로 나타났다. 상당히 높은 비율이라서 언론 기사에서는 '원전 필요성이 10명 중 9명에 달한다'는 식의 제목이 달렸던 것 같다.
그런데, 한국갤럽의 정례조사에서도 비슷한 현안을 조사한 결과가 있다. 같은 회사가 조사했으니 기관효과(house effect)도 없을 테고, 올해 1월 3주에 조사했으니 조사 기간도 차이가 없어서 국민 인식이 크게 바뀌었다고 볼 수도 없다.
그런데, 한국갤럽의 정례조사에서는 신규 원전 건설 동의 응답이 54%였다. 기후에너지환경부에서 의뢰해 한국갤럽이 조사한 위의 조사에서는 같은 현안에 69.6%가 동의한다고 했다. 무려 15.6%포인트라는 격차는 어디에서 비롯된 걸까.