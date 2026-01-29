기후에너지환경부

▲신규 원전 건설 인식(한국갤럽 1월 3주)한국갤럽이 자체적으로 조사한 결과에서는 신규 원전 건설에 동의하는 비율이 54%였다. 기후에너지환경부가 의뢰해 한국갤럽이 조사한 결과와는 사뭇 다르다. 한국갤럽

문항의 질문 문구 차이가 있는지 확인했다. 기후에너지환경부 의뢰 한국갤럽 조사(전화면접) 문항은 "귀하께서는 제11차 전력수급기본계획에 포함된 신규원전 건설 계획이 추진되어야 한다고 생각하십니까? 아니면, 중단되어야 한다고 생각하십니까?"이다.



한국갤럽 자체조사(전화면접) 문항은 "작년 제11차 전력수급기본계획에는 신규 원전 2기 건설이 포함되었는데요. 현재 계획 추진 여부가 재논의되고 있습니다. 귀하는 이에 대해 어떻게 생각하십니까?"이다.



기후에너지환경부가 의뢰한 문항의 문구에는 "...계획에 포함된 신규원전"이라고 돼 있지만, 한국갤럽 자체조사 문항에서는 "추진 여부가 재논의되고"라고 해 뭔가 다른 느낌을 주기도 한다. 그렇지만 큰 틀에서 거의 같은 질문인 듯 느껴진다.



그렇다면, 문항도 차이가 크지 않다고 한다면, 위와 같이 한국갤럽이 자체적으로 조사한 결과가 15.6%포인트 더 적은 동의 응답이 나타난 이유는 역시 앞서 봤듯 안내문이 큰 역할을 했다고 볼 수밖에 없다.



원전에 대한 인식 전반을 다시 봐야 한다



여기까지 본다면, 가장 핵심적인 문항에서 15.6%포인트의 격차가 있으니 전체적으로 기후에너지환경부의 의뢰로 조사한 결과는 15%포인트 정도를 낮게 보면 되는지도 생각해 볼 문제다. 왜냐하면, 원전 안전성에 대해서는 한국갤럽 자체조사에서 63%, 기후에너지환경부 의뢰 조사에서는 60.1%로 나타나 비슷했다. 기후에너지환경부 의뢰 조사에서 유독 신규 원전 건설 현안을 다루는 문항이 눈에 띈다.



여기에서 한 가지 더 살펴볼 게 있다. 신규 원전 건설에 대한 지지 여론이 우세하다는 게 대단한 발견인지를 봐야 한다. 그러니까 과거에는 원전에 대한 혐오감이 상당했는데 지금은 그렇지 않다고 볼 수 있는가 하는 문제다.



▲원자력발전이용찬반_한국갤럽한국갤럽이 2011년과 2017년에 조사한 원자력 발전 이용 찬반에서 꾸준히 60% 내외가 나타났었다. 한국갤럽

위의 결과는 한국갤럽이 2011년과 2017년에 조사한 원전 이용 찬반 문항 결과다. 신규 원전에 대한 찬반을 묻는 질문과 비교해야 할 문항은 바로 저 결과인 듯하다. 깜짝 놀랄 결과는 2011년에 원전 이용 찬성률은 무려 64%였다. 앞서 한국갤럽 자체조사에서 신규 원전을 건설해야 한다는 2026년 1월 3주 결과가 54%였다고 소개했다. 비교하자면 10%포인트 낮아졌다!



게다가 찬성률 64%를 기록한 조사 날짜가 2011년 3월 23일이다. 당시 3월 11일 지진해일을 동반한 동일본 대지진이 일어났었다. 하루가 지난 12일에 후쿠시마 제1원전 노심이 녹아내렸다. 수소폭발은 12일, 14일, 15일에 계속됐다. 전 세계 이목이 집중된 그 사건 직후에 조사한 결과 원전 찬성이 64%였는데, 지금 신규 원전 건설에 찬성하는 비율이 54%라면 원전에 대한 국민 인식은 과연 좋아졌다고 볼 수 있을까 묻고 싶다.



한 가지만 더 살펴보자. 기후에너지환경부 의뢰 조사의 설문 문항 순서를 보자. '원전 필요성 - 원전 안전성 - 신규 원전 추진 인식' 순서다. 필요성에서 바로 신규 원전 추진 문항으로 가지 않고 중간에 하나 더 짚고 넘어가는 '안전성'. 10명 중 6명이 안전하다고 응답했다고 한다.



그런데, 안전성이라는 건 사실 다른 발전원과 비교해야 하지 않을까 한다. 원전이 안전하다고 하는 비율이 아무리 높다고 한들, 다른 발전원이 더 안전하다고 하면 그것도 참고해야 할 정보다. 신규 원전을 건설하는 데 있어 안전성에 대한 인식이 다소 제고됐다고 해도 비교해야 한다는 거다.



▲발전원 안전성 비교 인식(한국리서치)2023년 10월 한국리서치의 "여론 속의 여론"에는 발전원별로 안전성과 효율성을 비교했다. 원자력에 대한 안전성 인식은 최저였다. 한국리서치

한국리서치의 "여론 속의 여론"(2023년 10월)을 보면, 원자력 안전성에 대한 인식 수준이 어떤지를 확인할 수 있다. 재생에너지가 안전하다는 응답이 86%일 때, 원자력은 26%에 불과했다. 석유와 석탄 등 화석연료 대비해서도 대등하거나 낮은 응답 비율이다.



물론 시간이 흘러 지금은 원자력에 대한 중요도 인식이 달라졌을 수 있고, 안전하다는 인식도 나름 바뀌었을 것으로 생각해 본다. 그렇지만 위와 같은 발전원별 안전성 인식이 완전히 뒤바뀌었다고 할 근거가 있는지는 모르겠다.



설마 설마 그렇진 않았겠으나, 필요하다고 했으니 안전하다고 해야 할 거고, 안전하다고 했으니 신규 원전을 건설하자는 데 찬성할 거라는 식의 연상효과가 발생하길 원했다면, 그건 무리다. 최소한 다른 발전원에 대해서도 같은 방식으로 질문했어야 했다.



높아진 관심에 어울리는 적절한 조사 필요



하지만, 이렇게 편향된 응답을 유도한다는 의심을 받는 조사를 하지 않아도, 원자력 자체에 대한 국민적 관심이 어느 정도 높아지고 있다는 건 알 만한 사람은 다 알고 있다.



여기에는 안보 관점에서 보는 국민도 많은 것 같다. 핵무기가 없는 우크라이나가 핵보유국인 러시아에 일방적으로 당하는 상황을 목도하고 있는 데다가 미국으로부터 원자력 추진 잠수함 건조 허락을 받아서 그런지, 원전은 핵무장을 위한 조건인 것처럼 인식 되고 있다. 어쩌면 강대국 사이에 끼어 있는 데다가 북한의 핵무장이 갈수록 고도화되고 있다는 국민적 공포가 원자력에 대한 기대를 강화하는 게 아닌가도 생각해 본다.



더군다나, 아직 실용화되지 못한 SMR(소형 모듈식 원자로)이 기존 원전과는 달리 매우 안전하다는 인식도 퍼지고 있는 것 같다. 원자력산업도 지켜야 할 우리나라 자산이라는 인식도 강화되고 있는 것 같다. 또한 어쩌면 여기에는 기술 발전이 모든 문제를 다 해결해줄 수 있기 때문에, 10만 년이 지나야 소멸된다는 고준위 핵폐기물도 후손들이 손쉽게 해결할 수 있을 것이라는 기대도 한몫하는 게 아닌가 한다.



그렇지만, '기후'에 '에너지'와 '환경'까지 책임진다는 주무부처에서 '눈 가리고 아웅'하는 식의 불철저한 여론조사를 해서는, 이재명 대통령이 말하는 '국민 여론 수렴'을 오히려 방해할 수도 있겠다. 그리고 허술하기 짝이 없는 여론조사로 신규 대형원전을 추진하는 정책 동력을 확보했다는 주장은 어불성설이라고 본다.



