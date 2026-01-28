▲
지난 24일 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 ICE 요원들이 한 남성을 체포하려다 여러 차례 총격을 가한 후, 시위대가 경찰과 대치하는 상황이 이어졌다. 연방 요원들이 시위자를 체포하고 있는 모습.EPA/연합뉴스
2020년에 조지 플로이드 사건이 발생했던 미국 중북부 미네소타주 미니애폴리스에서 미국 시각 이달 8일 르네 니콜 굿이 이민세관단속국(ICE)의 단속 현장에서 총격으로 희생된 데 이어, 24일에는 알렉스 프레티가 국경순찰대 총격을 받고 이민단속 반대시위 현장에서 희생됐다.
프레티의 경우에는, 연방 요원들에 의해 제압돼 바닥에 쓰러진 상태에서 여러 발의 총격을 받았다. 27일에는 LA 동쪽 애리조나주에서 이민단속요원의 총격으로 1명이 중태에 빠지는 참사가 또다시 발생했다.
미국에서 종종 들려오는 이런 참상들은 시민을 적군으로 간주하고 이들에게 '전투 모드'를 취하는 미국의 시위 진압 방식이 초래한 현상이다. 현장의 진압요원에게도 책임이 있지만, 궁극적 원인은 이 나라의 전통적인 시위 진압 시스템에 내재한다.
파업 노동자를 적군으로 간주한 미국 정부
<역사문제연구> 2021년 제45호에 수록된 권혁은 역사문제연구소 연구원의 논문 '5·18항쟁기 시위 진압의 기원'은 "2차 세계대전 이전까지 미군은 시위자들을 공공의 적으로 인식했다"라며 "시위진압 교리도 본질적으로 전투교리의 일종"이었다고 설명한다. 그래서 "살상력의 사용 또한 일반적이었다"라고 지적한다.
시위에 대한 과잉진압은 어느 시대, 어느 나라에나 있었지만, 군대가 자국민을 적으로 간주하고 전투 대형을 갖추는 방식은 미국에서 발달했다. 위 논문은 그 시작이 "20세기 초"였다고 말한다.
1869년 5월 10일, 대륙횡단철도가 미국에서 완공됐다. 이는 미국의 산업 발달을 추동하는 한편, 철도 재벌과 국가권력의 연대를 조장했다. 이 때문에 철도 개발로 인한 혜택의 공유에서 소외된 철도 노동자들은 전국적 단결을 모색하게 됐다.
1877년에 워싱턴 DC 서쪽에 인접한 웨스트버지니아주의 철도 노동자들은 연이은 임금 삭감에 맞서 저항운동을 벌였다. <동국사학> 2024년 제80집에 실린 오영인 평택대학교 교수의 논문 '1920년대 미국 노동운동과 혁신주의의 어긋난 조우'는 1877년 당시의 노동운동이 대규모로 확산되자 "주지사는 400명의 민병대를 투입하며 총검으로 위협했다"라고 설명한다.
이에 맞서 노동자들은 "총상으로 목숨을 잃는 것이나 배고파서 목숨이 끊어지는 것이나 매한가지"라며 한층 강하게 투쟁했고, 이로 인해 웨스트버지니아와 북쪽으로 인접한 펜실베이니아주, 워싱턴 DC와 북쪽으로 인접한 메릴랜드주, 그리고 메릴랜드 동북쪽인 뉴욕으로 철도 파업이 번져갔다. 이런 상황에서 "정부는 즉각적으로 연방군을 투입하여 파업을 종결시켰다"라며 "100명의 사상자와 1만 명의 노동자들이 체포"됐다고 논문은 말한다.
1894년의 풀먼객차회사(Pullman Palace Car Company) 파업 때는 27개 주에서 25만 명 이상이 동참했다. 이로 인해 미국 대륙의 4분의 3 정도를 망라하는 디트로이트 서쪽의 철도 물류가 모두 마비됐다. "클리블랜드 대통령은 연방군 2천5백 명을 파견하여 파업을 진압했다"라고 논문은 말한다.
미국 국가권력은 파업 노동자들을 적군과 다름없이 취급했다. 이런 태도가 당시의 언론 기사에도 투영됐다. 풀먼객차회사 파업을 주도한 유진 뎁스는 <뉴욕타임스> 사설에서 "인류의 적이자 위험한 범죄자"로 지목됐다.
이처럼 미국 산업의 핵심 기간시설인 대륙횡단철도를 배경으로 민중 저항이 거세질 때에 미국 정부는 군대를 투입해 인명 살상을 불사하는 진압작전을 감행했다. 이런 풍토 속에서 20세기 초부터 군대의 민간 시위 진압이 전투 방식으로 수행되는 시스템이 미국에서 발달했다.
미국 정부는 그렇게 체득한 '노하우'를 '동업자'들에게도 전수했다. 위의 <역사문제연구> 논문은 미국 전쟁부의 <야전교범 19-15 국내 소요(Field Manual 19-15 Domestic Disturbance)>를 거론하면서 이런 설명을 한다.
"주로 국내를 대상으로 했던 미군의 시위 진압 범위는 제2차 세계대전 이후 미국의 점령지와 미군 주둔지로까지 확대되었다. FM 19-15(1952)는 공식적으로 교범이 점령지와 미군 주둔지까지 적용된다고 밝히고 있다."
전·노가 미국에서 배운 전술의 정체