이정민

지난해 1월 2일 당시 서울 용산구 대통령관저 인근에서 보수단체의 윤석열 대통령 탄핵과 체포 반대 집회에 참석한 시민들이 태극기와 성조기 등을 흔들며 구호를 외치고 있다.한국 개신교와 미국 복음주의는 뿌리가 같고, 그 연결은 현재진행형이다. 19세기 말 미국 남부 선교사들이 심은 씨앗이 한국 교회의 신학적 주류가 됐고, 지금도 미국 복음주의 신학교에서 유학한 목회자들이 주요 교단을 이끈다. 신학만 수입된 것이 아니라 정치적 문법도 함께 들어왔다.미국 백인 복음주의가 반이민, 반동성애를 외칠 때 한국 보수 개신교는 반북/반중, 반동성애를 외친다. 적의 이름만 다를 뿐 구조는 같다. 정치적 쟁점을 선과 악의 영적 전투로 재구성하고 특정 정당을 하나님의 편으로 규정하는 패턴이다.미국에서 공화당 예비선거를 복음주의자들이 장악한 것처럼, 한국에서도 보수 정당의 당원 구성과 공천 과정에 개신교계의 영향력이 커져 왔다. 2024년 12월 3일 윤석열의 비상계엄 선포는 이 극우화의 귀결이었다. 탄핵에 반대하며 광화문에서 태극기와 성조기가 함께 휘날린 이유다.정치가 종교의 볼모가 되면 대화와 타협은 사라지고 선과 악의 싸움만 남는다. 선거 불복, 헌법 무시, 폭력이 신앙의 이름으로 정당화된다. 미국 정치는 지금 그 대가를 치르고 있다.종교도 대가를 치르고 있다. 정치 동원 도구가 된 교회는 젊은 세대에게 외면 받고, 교회를 찾는 발길은 줄어들고 있다. 종교가 정치를 망치고, 정치가 종교를 망치고 있는 것이다. 미국의 전철을 밟지 않으려면, 종교가 정당을 포획하는 구조를 지금 끊어내야 한다.