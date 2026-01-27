연합뉴스

미국 정부가 '반도체 관세' 도입 움직임을 본격화하면서 정부와 반도체 업계의 긴장감이 높아지고 있는 20일 경기도 용인시 처인구 원삼면 용인반도체클러스터 일반산업단지 공사현장이 분주하다. 트럼프 미국 행정부는 최근 자국 내 공장을 짓지 않는 메모리 반도체 기업에 대해 100% 관세를 부과하겠다며 사실상 삼성전자와 SK하이닉스를 겨냥해 대미 투자를 압박하고 있다.트럼프는 약자는 짓밟고, 강자와는 타협합니다. 자국의 국민들도 사살하면서 자신의 권력 유지에 혈안이 된 사람입니다. 19세기에 만들었던 반란법(Insurrection Law)를 통해 미국 민주당 주지사들의 주 방위권 지휘권한을 빼앗아버리고 내전도 불사할 수 있다는 위기감이 미국 최대 통신사 <에이피AP>의 기사를 통해서도 타전되는 상황입니다. 요즘 금값이 상승하고 있는 것도 같은 맥락입니다. 시장은 미국을 믿지 못하고, 미 국채를 믿지 못하고 있습니다.어떻게든 트럼프를 돌려세워야죠.먼저 미국 내 민주시민들이 단호해야 합니다. 미국을 제외한 전 세계 문명국들도 이제는 단호한 모습을 보여야 합니다. 버릇없는 아이에게 "이건 네 것이 아니야, 사탕 훔쳐 먹지 말라"고 훈육해야 합니다. 트럼프니까, 미국이니까, 세계 최강대국이니까 적당히 타협해서 갈 수밖에 없다고 생각하면 한국은 반도체마저도 뺏길 수 있습니다.반도체가 없으면 미국은 유사시 전쟁이 나도 한국을 반드시 지켜야 할 이유가 사라집니다. 그게 트럼프식 사고방식입니다. 우방의 신뢰? 그건 그냥 말장난일 뿐입니다. 트럼프는 각국을 생존 게임으로 내몰고 있습니다. 반도체는 한국이 반드시 지켜야 할 국가전략물자입니다.