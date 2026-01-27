중앙일보

1월 27일 중앙일보 3면 기사.친여 성향 유튜버 방송을 진행하는 김어준 씨가 서울시장 선거 여론조사에서 김민석 국무총리를 제외해 달라는 총리실의 요청을 거부하면서 미묘한 파장이 일고 있다.김씨는 26일 자신의 유튜브 채널 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'(아래 뉴스공장)에서 "빼달라고 요구하는 것도 자유고, 넣는 것도 이쪽이 결정할 일"이라며 "내가 알아서 하겠다"고 말했다.총리실이 23일 "서울시장 관련 조사에 국무총리를 포함시키지 말 것을 강력히 요청한다"며 "본인의 의사에 반해 계속 조사에 포함시키는 것은 매우 부적절하며 조사 기관의 금도를 넘은 것"이라는 입장문을 발표한 것에 대한 응답이다.김어준이 설립한 여론조사업체 '여론조사 꽃'은 19일부터 21일까지 서울시장 후보 적합도 조사를 진행했다. 김민석은 '서울시장에 적합한 진보 진영 인사' 문항에서 정원오 서울 성동구청장(20.9%), 박주민 민주당 의원(10%)에 이어 3위(7.3%)에 올랐다. 김민석은 오세훈 서울시장과의 가상 양자 대결에서 48.6% 대 32.6%, 나경원 국민의힘 의원과의 대결에서도 51.2% 대 27.4%로 각각 앞섰다. 이런 여론조사가 뉴스공장에서 발표되자 미국 방문 중이던 김민석이 총리실에 입장문을 내라고 지시했다.김씨는 "총리가 출마하지 않는다는 것은 다 안다"면서도 "김 총리가 가상대결 1위 하는 것을 존재감이라고 한다. 선거 때는 그런 존재감이 (민주당 지지자들에게) 안도감을 준다"고 주장했다. 그는 "지지율이 너무 낮은 데 '우리 넣어주세요' 그러면 안 넣어준다"며 "여론조사기관이 판단하는 것"이라고 말했다.오는 8월 민주당 전당대회에서 정청래 대표와 김민석이 당 대표 자리를 놓고 맞대결할 수 있다는 전망이 나오는 가운데 친여 커뮤니티에서는 "김어준이 정청래의 잠재적 경쟁자인 김민석을 견제하는 것"이라는 해석들이 올라오고 있다.그러나 김어준은 "정청래를 연임시키려고 김민석 당대표 출마를 막으려는, 그런 얘기도 있더라"면서 "여론조사에서 총리 이름을 넣으면 당 대표 출마를 막을 수 있냐. 너무 유치해서 무시할 이야기"라고 일축했다.총리실 관계자는 "김어준이 총리의 서울시장 출마를 압박한다고까지 보지는 않지만, '총리의 존재감을 활용한다'는 주장도 납득하기 어렵다"고 했다.'여론조사 꽃'의 조사는 서울시에 사는 18세 이상 2008명을 대상으로 무선 전화 인터뷰 방식으로 진행됐고, 응답률은 9.0%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±2.2%포인트였다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.삼성전자에 조합원 수가 회사 구성원의 절반을 넘는 '과반수 노조'가 들어설 가능성이 높아지고 있다.조선일보에 따르면, 삼성그룹 초기업 노동조합 삼성전자지부(아래 초기업 노조)는 26일 오후 3시 기준 가입 조합원이 과반수(6만 2500명)에 1884명 부족한 6만 616명이라고 밝혔다.지난 22일 오전 5만 9576명이었던 가입 조합원 수가 주말 동안 1000여 명이 늘었고, 이런 추세라면 초기업 노조가 1~2주 안에 과반수 노조가 될 가능성이 높다.노조 설립 인가가 처음 나온 2018년 이래 삼성전자에는 5개 노조가 활동 중인데, 과반수 노조가 나오면 삼성전자의 노사관계에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 전망된다. 과반수 노조는 복수노조가 있는 사업장에서 '교섭대표 노조'가 돼서 사측과의 단체교섭을 사실상 주도할 수 있는 권한이 생긴다.삼성전자는 2020년 무노조 경영 방침을 공식 폐기했는데, 지금까지는 2019년 출범한 한국노총 산하 '전국삼성전자노동조합'(전삼노)이 주도권을 쥐고 있었다. 전삼노는 2024년 삼성전자 창사 이래 첫 파업을 단행하기도 했다.초기업 노조 조합원들은 사상 최대의 반도체 실적을 올린 삼성전자의 인센티브가 경쟁사인 SK하이닉스에 비해 적다는 인식을 갖고 있다.강선우 의원의 1억원 공천헌금 의혹으로 곤욕을 치르고 있는 민주당이 6·3 지방선거 공천관리위원회 구성 때 국회의원과 지역위원장들을 대폭 배제하는 방침을 세웠다고 중앙일보가 보도했다.지난 16일 민주당 최고위원회의에 상정될 예정이었던 경기도당 공관위 구성안은 상정 직전 반려됐다. 도당 핵심 관계자는 "2022년 지방선거 당시 공관위원 15명 중 8명이었던 현역 의원을 4명으로 대폭 줄여 안을 올렸는데도 지역위원장 최소화 지침에 맞지 않는다며 반려당했다"고 말했다. 구성안에는 윤종군(경기 안성) 의원 등이 포함됐었다고 한다. 경기도 지역구의 한 의원은 "현역 의원을 빼라는 뜻 아니겠냐"고 했다.민주당 서울시당은 아예 '현역 의원 0명' 공관위 구성안을 준비 중이다. 서울시당 핵심 관계자는 "초·재선 등 현역 의원도 공관위에 포함하려 했지만 사실상 현역은 다 빼라는 중앙당의 취지를 따르기로 했다"고 했다.이런 방침은 김병기·강선우 의원의 연쇄 탈당과 제명으로 번진 '1억원 공천헌금 수수' 사건의 대책으로 보인다. 2022년 지방선거 당시 서울시당 공관위원이던 강선우가 김경 당시 서울시의원 후보자로부터 1억원을 받았다는 것이 의혹의 핵심인 만큼 현역의원이 공관위에 영향력을 행사할 수 있는 여지를 아예 없애겠다는 취지다.그러나 서울 지역구의 한 의원은 "지역 상황에 가장 빠삭한 현역을 제외하는 게 공천 실무에 도움이 될지 모르겠다"는 불만을 토로했다. 경기도당은 의원 수를 기존 4명에서 3명으로 줄이는 절충안을 오는 28일 최고위에 다시 상정하려고 한다.정교유착 의혹을 수사 중인 검경합동수사본부(아래 합수본)가 통일교 측이 작성한 'VIP 선물' 명단을 확보했다.윤영호 전 통일교 세계본부장의 부인 이아무개(전 통일교 재정국장)가 작성한 명단에는 문재인 정부의 노영민 전 대통령 비서실장과 전직 장관, 국민의힘 권성동 의원 등 여야 인사 7명의 이름과 주소가 적혀 있다고 한다.이씨는 "명절 선물 명단인데 VIP에게는 30만원 안팎의 정육 세트를 선물했다"고 수사기관에서 진술한 것으로 알려졌다.합수본은 "윤영호가 노영민과 김연철 전 통일부 장관, 이종석 전 장관(현 국가정보원장)까지 진보와 보수 모두 기반을 닦았다"는 이씨의 문자 메시지를 확보했고, 윤영호의 일정 수첩에도 '2021년 3월 18일 점심 노영민 실장, 아주 좋은 시간' 등의 문구가 적혀 있는 것으로 조사됐다. 이씨는 2024년 12월 정원주 전 통일교 총재 비서실장에게 "보수는 권성동 윤한홍 의원 등 윤핵관들과 연을 만들었다"는 내용의 메시지를 보내기도 했다.합수본은 윤영호가 윤석열 정부는 물론이고, 문재인 정부를 상대로도 전방위 로비를 했을 가능성을 배제하지 않고 수사 중이다.김연철은 "마이크 폼페이오 전 미국 국무장관이 발표하는 행사에서 토론을 맡아 달라고 해서 처음 윤영호를 만난 뒤 통화하거나 접촉한 적이 없다"고 설명했고, 이종석도 "통일교 관계자가 면담을 요청해와 한 차례 만났다. 그 후 어떤 접촉이나 교류도 없었다"고 해명했다. 노영민은 관련 질의에 답하지 않았다.대학가의 AI 부정행위가 급속도로 확산되면서 일부 대학이 과거처럼 자필·구술시험 등 대면 시험으로 회귀하고 있다고 한다.익명의 서울대 교수는 중앙일보에 "다음 학기엔 집에서 볼 수 있는 비대면 시험이나 과제를 최소화하고, 대면으로 치를 예정"이라며 "주변 교수들 일부는 대면 구술시험도 준비하고 있다"고 했다.대구 경북과학기술원(DGIST)에 근무 중인 한 이공계열 조교도 "지난 기말고사 때 조교 8명이 300명을 감독하며 손으로 코드를 쓰는 방식으로 시험을 봤더니 과제와 달리 학생 개인의 수준이 명확히 드러났다"며 "다음 학기에도 적용할 예정"이라고 했다.대면 구술시험으로 돌아가려는 흐름은 최근 잇달은 'AI 커닝' 사태의 여파다.서울대는 지난해 12월 10일 자연과학대학 교양과목 '지구 환경변화' 기말시험에서 수강생 36명 중 절반 정도가 AI를 이용한 부정행위로 적발돼 기말고사 성적 자체를 부여하지 않았다. 앞서 10월에 치러진 같은 과목 온라인 중간고사에서도 학생들이 시험 문제 외에 다른 화면을 띄워놓고 시험을 본 사실이 추가로 확인돼 이미 부여된 중간고사 성적을 모두 취소하는 일도 있었다.서울대는 같은해 10월 '통계학실험' 강의 중간고사에서도 30여 명의 수강생 가운데 절반 가량이 AI를 이용해 문제를 푼 사실이 확인돼 전원 재시험을 치르게 했다.고려대와 연세대에서도 AI를 이용한 부정행위가 적발되며 일부 학생의 시험이 무효 처리됐다.그러나 학생들은 "시대에 역행한다"고 반발하고 있다. 서울대 재학생 강아무개(24)씨는 "지금은 AI를 사용하지 않는 게 오히려 손해"라며 "챗GPT가 나왔을 때부터 부정행위 가능성이 제기됐는데 학교가 넋 놓고 있다가 뒷북만 친다"고 말했다. 같은 대학에서 석·박사 과정을 이수하고 있는 박아무개씨도 "공대는 사실상 안 쓰는 사람이 없고, 쓰지 말라고 하기도 어렵다"며 "시험과 관련해 사용해도 되는 것과 안 되는 것을 구분할 수 있도록 뚜렷한 지침을 줘야 한다"고 했다.▲ 경향신문 = 이재명 정부도 "새 원전 2기 건설"▲ 국민일보 = 탈원전서 실용 유턴 신규 원전 2기 짓는다▲ 동아일보 = '탈원전' 접은 李정부, 신규 원전 2기 짓는다▲ 서울신문 = '이재명 실용' 탈원전 끝냈다▲ 세계일보 = 탈원전 유턴… "신규 2기 계획대로 건설"▲ 조선일보 = AI시대 '탈원전 대못' 뽑았다▲ 중앙일보 = 낡은 구술시험 회귀했다, AI 역설▲ 한겨레 = 결국 신규원전 짓겠다는 이재명 정부▲ 한국일보 = "킬러문항은 죄가 없다… 줄 세워야 하니까"