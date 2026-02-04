NASA

1월 18일(현지시간) 미국 플로리다주 항공우주국(NASA) 케네디 우주센터 발사대로 이동된 아르테미스 2호 우주 발사 시스템(SLS) 로켓과 오리온 유인 캡슐이 발사대 위에 모습을 드러냈다.1969년 미국의 달 착륙 프로젝트는 불가능해 보이던 게 가능해진 역사를 대변했다. 그리고 '문샷(moonshot)'이라는 표현이 생겨났다. 불가능해 보이는 어려운 목표에 도전하고 새로운 기술 혁신을 추구한다는 의미다. 문샷 싱킹(Moonshot Thinking)은 점진적 개선(10% 향상)이 아닌, 10배의 혁신을 달성하려는 사고방식을 뜻한다.저출생 시대의 문샷은 무엇일까.육아휴직, 육아기 근로 시간 단축 등 제도를 점진적으로 개선하고, 금전적·사회적 보상을 조금씩 늘려나가는 것만으로는 인구가 줄어드는 속도를 따라잡을 수 없다. 점진적 개선으로는 저출생의 문샷을 쏠 수 없다.2025 서울가족연구보고서에 따르면 여성들이 출산을 꺼리는 첫 번째 이유는 "기대만큼 자녀를 잘 키울 자신이 없어서"다. 또한 "개인 생활에 대한 보장"이 확대될 경우 출산 의향이 높아지는 것으로 조사됐다.하지만 현실의 시계는 여전히 이런 바람을 반영하고 있지 않다. 부모의 성별과 연령대, 자녀의 연령대에 따라 '부모 됨'의 의향이 달라지는 만큼, 그에 맞는 혁신적인 맞춤형 정책이 필요하다.저출생이 상대적으로 완화된 북유럽이나 프랑스, 독일 등에서는 여성의 고용률이 높다. 아이를 낳는 것도 문제지만, 아이를 낳은 후 키우는 선배들의 모습이 잠재적 부모들에게 직접적인 영향을 미친다. 결국 일이냐 아이냐를 선택해야 하는 기점이 많을수록 부모가 되겠다는 선택률은 낮아진다. 출산과 양육비를 줄이는 현금이나 세제 지원도 필요하지만, 장기적으로는 일과 육아 사이에 불편한 선택을 벗어나는 수준까지 가야 한다.코피 흘리며 김밥 싸고, 대상포진에 걸리고, 이명에 시달리면서도 일터와 집을 오가는 워킹맘들. 그들의 마음이 지키고 싶은 미래엔 생명과 사람이 있다. 세계에서 가장 빠른 저출생 고령화 사회인 대한민국엔 점진적 개선이 아닌 문샷과 같은 혁신이 필요하다. 애초에 문샷을 쏘아 올릴 연료가 사라지기 전에.