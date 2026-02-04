▲
1월 22일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에서 일론 머스크 테슬라 최고경영자가 발언하고 있다.AP 연합뉴스
최근 테슬라의 최고경영자인 일론 머스크가 한 이야기는 개인적으로 꽤 충격적이었다. 0.74명이라는 우리나라의 출생률을 알고는 있었지만, "북한이 굳이 침공할 필요도 없이 그냥 걸어서 넘어오면 될 것"이라는 인구 소멸 국가의 미래라니. 그게 우리 아이들이 살아갈 미래라니.
"한 국가가 올바른 경로로 가지 않는다는 신호 중 하나는 성인용 기저귀가 아기용보다 많아지는 시점"이라는 그의 말이 허무맹랑하게 들리지 않는다.
무엇이 올바른 경로인지 명확히 알 수는 없으나, 생명이 움트지 않는 땅에 미래가 없음을 우리는 본능적으로 안다. 역사가 그래왔으므로. 그리고 생명의 움틈이 줄어들수록, 어쩌면 우리는 생명의 가치 자체에 대한 기억마저 잃어버릴지도 모른다.
내가 사는 아파트 단지에 시립어린이집이 생겼을 때, 어린이집 바로 앞 아파트 동에서 민원이 들어왔다.
"아이들이 등·하원할 때 좀 조용히 해주세요. 매일같이 시끄러워서요."
한창 조잘대며 말을 배우고, 가만히 있을 때는 아플 때와 잘 때뿐인 유아들에게 침묵을 강요하는 이야기였다. 나로서는 기막힐 노릇이었지만, 문득 이런 생각이 들었다. 정말 아이들이 줄어들고 키우기 힘든 환경이 되면, 우리나라는 자연스레 침묵하게 될 것이다. 어린이집 자체가 존재하지 않을 테니까.
주말에 오랜만에 아이를 데리고 키즈카페에 다녀왔다. 요즘 키즈카페는 직원들이 준비운동도 시켜주고, 시간마다 디스크자키(DJ)가 되어 댄스 타임도 열어준다. 아이들은 신나게 방방이를 뛰며 귀여운 춤을 따라 춘다. 부끄러움이나 경쟁심 없이 순수하게 춤추는 아이들, 그 아이들을 바라보는 부모들의 표정 역시 한없이 순수하다.
남편이 옆에서 한마디한다.
"요새 저출생이라더니, 이런 데 오면 애들이 엄청 많은 것 같아."
"그거야 우리가 아이들이 많은 데를 오니까 그렇지. 잘 봐둬. 우리나라의 미래야. 미래가 뛰고 있는 거라고. 엄청나게 소중한 아이들이야."
정말 문득 그런 생각이 들었다. 우리나라의 미래가 트램펄린에서 방방 뛰고 있구나. 이 아이들이 줄어들수록 그곳엔 무엇이 존재할까. 직장인 엄마, 아빠로서 몸이 아파도 지키고 싶은 가치가 얼마나 오랫동안 지속될 수 있을까.
저출생 시대의 문샷