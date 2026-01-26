동아일보

1월 26일 동아일보 1면 기사.이재명 대통령이 25일 각종 의혹에 휩싸인 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 지명을 철회했다. 지난해 12월 28일 이혜훈 지명이 발표된 지 28일 만이다.후보자 지명 이후 보좌진 갑질·폭언, 영종도 토지 투기, 서울 서초구 원펜타스아파트 부정청약, 장남의 연세대 특혜 입학 의혹 등이 잇따라 불거졌다. 홍익표 대통령 정무수석 비서관은 "다양한 문제 제기가 있었고 후보자의 소명이 국민적 눈높이에 미치지 못했다"며 "특정한 사안 한 가지에 의해 지명 철회가 이뤄진 것은 아니다"라고 브리핑했다.이 대통령은 이혜훈에게 제기된 문제점을 인식하면서도 청문회에서 소명할 기회는 줘야 한다는 입장이었다고 한다. 그러나 청문회에서 장남의 대학 특혜 입학 의혹이 새롭게 제기되는 등 민심을 더 악화시키는 소재들이 나왔다. 이혜훈은 "장남의 경우 사회기여자 전형, 그 가운데 국위선양자 요건을 충족했다"며 "4선 의원인 시아버지 김태호 전 내무부장관이 청조근정훈장을 받아 자격 요건이 됐다"고 주장했다.그러나 여야 청문위원 모두 "할아버지가 장관으로서 탄 훈장이 어떻게 국위선양이 될 수 있느냐", "할아버지 훈장으로 입학했다는 얘기는 처음 듣는다"는 입장을 내놓았다.이혜훈의 장남이 결혼을 하고도 혼인신고를 하지 않아 가점을 높여 서울 반포동 래미안 원펜타스 아파트 청약에 당첨됐다는 의혹과 관련해 청문회 증인으로 나온 정수호 국토교통부 주택기금과장은 "결혼식을 하고도 사실혼 관계를 숨기고 부양 가족으로 등록하는 것은 부정 청약이 맞다"고 했다.청와대 관계자는 한국일보에 "법적 문제가 걸려 있으면 장관이 되고 나서도 수사를 받아야 하기 때문에 문제가 될 소지가 크다"고 했다.국민의힘은 "명백한 인사참사"라며 이 대통령의 사과를 요구했다. 그러나 청와대는 이런 비판에 대해 "후보자 본인이 공개하지 않은 정보는 검증 과정에서 일일이 걸러내기 어렵다"는 입장이다.청와대 관계자는 동아일보에 "우리 쪽에 있던 사람은 세평(世評) 듣기가 쉬운데 상대 쪽에 있던 사람이니까 세평 듣기가 제한적이었다"며 "청와대 공직기강(비서관실에서) 엄정하게 하지만 제도적인 한계가 분명히 있다. 예를 들어 갑질 문항 등은 없다고 답하면 어떻게 할 수 있는 방법이 없다"고 했다.7선 국회의원과 국무총리, 민주당 당대표 등을 지낸 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 25일 베트남 출장 중 심근경색으로 별세했다.이해찬은 23일 베트남 호찌민 출장 중 호흡곤란 증세를 보여 현지 병원으로 긴급 이송됐으나 의식을 회복하지 못하고 현지시간 25일 오후 2시 48분 숨졌다. 향년 74세.1952년 충남 청양에서 태어난 고인은 유신 시절 학생운동에 참여했다. 1974년 민청학련 사건으로 1년, 1980년 김대중 내란음모 사건으로 2년 6개월 복역했다.1987년 6월항쟁을 앞두고 결성된 민주헌법쟁취국민운동본부 상황실장을 맡았던 그는 1987년 7월 10일 사면복권된 뒤 본격적인 정치인의 길을 걸었다. 1988년 2월 3일 평화민주당에 입당해 13대 총선 때 서울 관악을에서 당선된 뒤 7번의 총선에서 모두 승리하며 7선 의원을 지냈다.특히 1997년과 2002년 두 차례 선거전략을 맡아 대선 승리를 이끌었고, 공을 인정받아 김대중 정부에서 교육부 장관을, 노무현 정부에서 국무총리를 각각 지냈다. 특히 노무현 전 대통령이 1992년 14대 총선을 앞두고 고인이 공천 탈락 위기에 몰리자 "이해찬 같은 사람이 공천 안 되면 나도 탈당하겠다"고 말할 정도로 그에게 각별한 신뢰를 보냈다. 김대중·노무현·문재인·이재명 대통령으로 이어지는 민주당 출신 대통령 4명과 깊은 인연을 맺으며 민주진보 진영의 '킹메이커'로 평가받았다.당대표 시절에는 이재명 대통령과 조국 조국혁신당 대표 등 곤경에 처한 여권 주자들의 방패막이 역할을 주저하지 않았다.그는 2018년 당대표 시절 경기지사였던 이 대통령이 검사 사칭, 친형 강제입원 의혹 등으로 기소돼 당 안팎에서 징계 요구에 직면했을 때는 "징계하지 않겠다"는 입장을 공개적으로 밝히며 그를 옹호했다. 조국 법무부 장관 임명을 앞두고 2020년 9월 7일 문재인 대통령이 당정청 수뇌부를 불러 의견을 물었을 때도 그는 조국 임명을 강행해야 한다는 입장이었다.반면, 국무총리 시절에는 국회 대정부질문 때 야당 한나라당 의원들과의 거침없는 설전으로 '버럭 해찬'이라는 별칭을 얻기도 했다.노무현 정부 시절 '실세 총리'로 불릴 정도로 국정을 총괄하던 그는 2006년 삼일절 골프로 여론의 질타를 받으며 물러났다. 2008년 1월 대통합민주신당 손학규 대표 체제 출범 이후에는 탈당하고 총선 불출마를 선언했다가 2012년과 2016년 세종시로 지역구를 옮겨 연달아 당선됐다.특히 당 대표였던 2020년 21대 총선에선 민주당 역사상 최다 의석인 180석을 얻는 압승을 거두었다. "한국에선 보수가 너무 세기 때문에 민주진영의 20년 집권이 필요하다"는 게 그의 지론이었다.유족으로 배우자 김정옥씨와 딸 현주씨가 있다.민주당 출신 강선우 무소속 의원에 대한 공천헌금 의혹으로 시작된 김경 서울시의원 수사가 2023년 강서구청장 보궐선거 당시 민주당 지도부를 상대로 한 로비 의혹으로 번지고 있다.MBN은 24일 "경찰이 서울시의회로부터 PC를 제출받아 김 시의원의 음성이 담긴 녹음파일 120여 개를 확보했다"며 "그 중에는 김경이 당시 민주당 의원의 보좌관이던 김성열 개혁신당 최고위원과 금품 전달을 논의하는 정황이 담긴 녹취파일도 있던 것으로 파악됐다"고 보도했다.경찰이 확보한 녹음 파일에서 노웅래 의원의 보좌관이었던 김성열은 김경에게 "(당 공관위에서) 전략공천으로 (후보를) 결정하기 전 상황을 뒤집어야 한다. 비용이 들 것을 예상하고 있냐"고 묻자 김경은 "(공천이) 되기만 한다면"이라고 답한 것으로 나온다.김성열은 자신을 '민주당 관계자'로 지칭한 보도가 나온 23일 개혁신당 최고위원직을 사퇴하고 탈당했다. 김성열은 "(김경과) 과거 개인적 친분이 있었던 것은 사실이지만 (공천과 관련해) 어떠한 불법적 행위도 한 바 없다"고 주장했다.경찰은 24일에는 김경의 자택과 사무실, 양아무개 전 서울시의회 의장 자택, 서울시의회 의원회관 등 5곳에 대해 압수수색 영장을 집행했다.녹음 파일에 따르면, 김경은 익명의 민주당 당직자와 통화에서 공천관리위원을 맡은 A 국회의원을 거론하며 "양 전 서울시의회 의장이 A에게 부탁하겠다. 돈을 잔뜩 달라고 해서 줬다"는 취지로 말한 것으로 전해졌다. 양씨는 조선일보와 한겨레에 "김경의 부탁을 A에게 전달하지 않았다"고 했다.대선자금 수수 의혹으로 2심까지 유죄를 선고받고 보석 석방 중인 김용 전 민주연구원 부원장이 국회에서 북콘서트를 열기로 해 논란이라고 동아일보가 보도했다.김용은 다음 달 12일 국회 의원회관에서 저서 '대통령의 쓸모'의 전국 순회 북콘서트를 시작한다. 특히 북콘서트 2부 행사는 박주민, 박홍근, 서영교, 전현희, 정원오 등 서울시장 후보들을 초청해 함께 진행할 예정이라고 한다.이 대통령의 최측근으로 꼽히는 김용은 2021년 유동규 전 성남도시개발공사 사장 직무대리로부터 대선자금 명목으로 불법 정치자금 6억원 등을 받은 혐의로 지난해 2월 2심에서 징역 5년의 실형을 선고받았다. 대법원은 같은 해 8월 보증금 5000만원과 주거 제한, 도망 또는 증거인멸 행위 금지, 3일 이상 여행하거나 출국할 경우에는 법원의 사전 허가 등의 조건을 걸고 김용의 보석 청구를 인용했다.익명의 부장판사는 "보석 조건에 증거인멸을 하지 않도록 돼 있는데 북콘서트 내용에 따라 자신의 의혹들에 대해 관계인들과 입을 맞출 수 있다"고 지적했다.미국 미네소타주 미니애폴리스에서 24일(현지시간) 연방 이민단속 요원의 총격으로 미국 시민이 사망하는 사건이 또 발생했다. 사망자는 미니애폴리스 보훈병원 중환자실 간호사로 일하던 37세 백인 남성 앨릭스 제프리 프레티로 지난 7일 이민세관단속국 요원의 총격으로 러네이 니콜 굿이 숨진 지 17일 만이다.국토안보부는 프레티가 9mm 반자동 권총과 탄창을 소지한 채 접근해 격렬히 저항했고 요원들이 방어적 사격을 했다고 밝혔지만, 미국 언론들의 분석은 다르다.뉴욕타임스는 총격 영상 자체 분석 결과를 토대로 "사망한 남성은 총이 아닌 휴대전화를 들고 있었다", "여러 요원들이 프레티와 몸싸움을 벌이다 길바닥에 쓰러뜨리고 제압했으며 약 8초 만에 한 요원이 그가 총을 갖고 있다고 외친다"며 국토안보부 발표에 의문을 제기했다.CNN은 "영상 분석 결과 한 요원이 프레티에게서 총기를 빼앗은 직후 다른 요원들이 그를 치명적으로 사살한 것으로 보인다"며 "프레티가 무기를 휘두르는 모습은 포착되지 않았다"고 보도했다.팀 월즈 미네소타 주지사는 국토안보부 발표에 대해 "말도 안 되는 거짓말"이라고 반박하고 연방정부가 아닌 미네소타주가 이번 사건 수사를 주도해야 한다는 입장을 밝혔다.그러나 도널드 트럼프 대통령은 "총이 장전된 상태에서 발사 준비가 돼 있었는데 경찰은 왜 ICE 요원들을 보호하지 않았는가"라며 ICE 요원의 총격이 정당방위라고 주장했다.논란이 가열되자 연방법원은 프레티 사망 사건과 관련해 관련 증거를 보존하라고 국토안보부에 명령했다.