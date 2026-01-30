보건복지부

지난해 5월 10일 서울시 광진구에 있는 세종대학교 광개토관 컨벤션홀에서 ‘한 아이의 온 세상을 만드는 입양’이라는 주제로 제20회 입양의 날 행사가 열렸다.그럼에도 일부에서는 장애아동 보호를 이유로 해외입양이 필요하다고 주장한다. 그러나 이미 수년 전부터 장애아동의 해외입양은 사실상 이루어지지 않고 있다. "해외입양을 중단하면 아동이 시설로 몰린다"는 주장 역시 문제의 본질을 흐린다. 해외입양과 시설만이 선택지가 되어서는 안 된다. 분리 이전에는 예방적 지원이, 분리 이후에는 원가정 회복을 위한 주거·소득·양육 지원과 상담이 기본이어야 한다. 그럼에도 복귀가 어렵다면, 그때 비로소 국내입양을 신중히 검토하는 것이 아동의 최선의 이익에 부합한다.특히 중요한 것은 보호가 필요한 아동을 줄이는 출발선 자체를 바꾸는 일이다.보호출산제와 베이비박스처럼 부모 정보를 차단한 채 아동을 익명 상태로 분리하는 방식은 위기가정을 지원하기보다 보호체계로 아동을 유입시키는 통로로 작동한다. 이는 '보호아동을 만들어내는 구조'를 고착화한다. 출생과 가족 정보가 봉인되는 구조는 과거 해외입양에서 드러난 인권침해를 반복할 위험도 안고 있다. 같은 예산이라면 익명 분리 관리가 아니라, 가족이 함께 살아갈 수 있도록 주거·소득·돌봄·상담에 투자해야 한다.해외입양 중단은 하나의 제도를 접는 문제가 아니다. 이는 아동을 국가의 편의에 따라 이동시키는 방식에서 벗어나, 태어난 자리에서 삶을 이어갈 수 있도록 국가의 책임을 다시 배치하겠다는 선언이다. 이제 국가는 아이를 어디로 보낼지를 계산하기보다, 가족이 해체되지 않도록 무엇을 먼저 지켜야 하는지를 물어야 한다. 아동을 보호체계로 옮기는 것이 아니라 아동이 자신의 삶의 자리에서 가족과 함께 살아갈 수 있는 조건을 만드는 것, 해외입양 중단이 요구하는 진정한 변화다