지난해 3월 열린 진실·화해를 위한 과거사정리위원회는 기자회견을 열고 해외입양 과정의 인권침해를 규정하며 사과와 진상규명, 피해 구제, 재발방지를 촉구했다.연합뉴스TV 유튜브 갈무리
최근 해외입양을 둘러싼 논의는 더 이상 하나의 정책 선택에 머물지 않는다. 쟁점은 분명해졌다. 과거 해외입양 과정에서 발생한 인권침해에 대해 국가는 어떤 책임을 져야 하는가라는 질문이다.
'진실·화해를 위한 과거사정리위원회' 조사에 따르면, 해외입양 과정에서 친부모 동의 없는 입양, 유기아동 허위 등록, 기록 조작, 부실한 입양부모 심사, 시민권 미보장, 이른바 '쿼터 맞추기' 관행 등이 광범위하게 확인되었다. 위원회는 2025년 3월 이를 국가 책임하에 이루어진 인권침해로 규정하고, 공식 사과와 진상규명, 피해 구제, 재발 방지를 권고했다. 이어 유엔 특별보고관들 역시 신원권·가족결합권·보호받을 권리 침해를 지적하며 진실 공개와 배상, 책임 규명, 제도 개편을 촉구했다.
같은 해 12월 17일, 한국 정부가 제출한 유엔 답변서에는 10월 대통령의 사과 발언이 인용되었다. 정부는 해외입양 과정에서 부당한 인권침해가 있었음을 인정하고, 공적 입양체계 도입과 정보관리 개선 방향을 제시했다. 그러나 사과는 책임의 종결이 아니다. 구체적 실행 계획과 점검 체계는 여전히 부족하고, 진상 규명되지 않은 사건과 해결되지 않은 피해도 남아 있다. 배상과 지원, 기록의 전면 공개, 책임자 규명 역시 충분히 진전되지 못했다. 진정한 출발점은 '사과 이후'부터다.