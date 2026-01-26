▲
한국 인구의 비관적 시나리오는 2072년 총인구가 3천만 명으로 줄고 지방소멸이 일어나는 디스토피아적 미래를 보여준다. 낙관적 시나리오는 총인구가 4천3백만 명을 유지하며 경제와 사회의 지속가능성을 확보하는 길이다.국가데이터처 ‘장래 인구 추계’
연 4.5%의 노동생산성 증가 - 부양인구 부담 감소
그러나 이러한 꿈을 실현하기 위한 '수학적 조건'은 냉혹할 만큼 엄격하다. 무엇보다 먼저, 인구가 '고위 추계' 시나리오로 전개된다 하더라도 청·장년 노동인구의 절대적·상대적 감소는 피할 수 없다. 여기에 더해, '워라밸이 있는 삶'을 실질적으로 구현하려면 1인당 연간 노동시간을 현재의 약 1900시간에서 1300시간 수준으로, 즉 30% 이상 대폭 줄여야 한다.
문제는 이 두 조건이 동시에 작동해야 한다는 점이다. 앞으로 수십 년간 '일하는 사람'의 수는 줄고, '일하는 시간'도 감소하는데, 그럼에도 불구하고 1인당 소득은 현재의 두 배 수준으로 끌어 올려야 한다. 참고로 2050년까지 1인당 국민소득을 두 배로 늘린다는 것은, 1인당 소득 기준 연평균 경제성장률이 약 3% 수준을 유지해야 함을 의미한다.
이처럼 불가능해 보이는 방정식을 풀 수 있는 해법은 사실상 하나뿐이다. 바로 '시간당 노동생산성'의 비약적인 향상이다. 단순 계산을 해보면, 이 목표를 달성하기 위해 한국 경제에 요구되는 시간당 노동생산성의 연평균 증가율은 약 4.5%에 달한다. 지난 10년간 한국 경제의 노동생산성 증가율이 연 2% 안팎에 머물렀다는 점을 감안하면, 향후에는 그 속도를 두 배 이상 끌어올려야 한다는 뜻이다.
만약 노동인구 1인당 노동생산성이 매년 4.5%씩 꾸준히 증가한다면, 2050년의 노동생산성 수준은 현재의 약 3배에 이르게 된다. 반면 같은 시점의 부양비, 즉 노동인구 대비 비노동인구 비율은 고위 추계 시나리오를 전제로 할 경우 현재의 두 배를 넘지 않는다. 그 결과, 청·장년 노동인구가 감당해야 할 노인부양 부담은 2050년에 오히려 지금보다 줄어들 가능성도 생긴다. 부양해야 할 인구가 늘어나는 속도보다, 노동인구의 소득이 증가하는 속도가 더 빠르기 때문이다.
물론 이러한 전망은 중요한 전제를 포함한다. 노동소득 분배율이 현재보다 악화되지 않는다는 조건이 그것이다. 나아가 향후 소득 분배 및 재분배 정책이 적극적으로 작동해 노동소득이 자본소득보다 더 빠르게 증가한다면, 미래 세대의 노동자가 부담해야 할 노인부양비의 실질적 하중은 더욱 가벼워질 것으로 예상할 수 있다.
부동산 공화국 해체와 생산적 금융
노동생산성을 매년 4.5%씩 끌어올리는 일은, 통상적인 공정 개선이나 업무 효율화 수준으로는 결코 달성할 수 없다. 이를 위해서는 전 산업에 걸쳐 인간 노동을 AI·로봇·자동기계 등으로 대체하고 보완하는 대규모 기술혁신과 설비투자가 2050년까지 중단 없이 지속되어야 한다. 제조업 현장에서는 휴머노이드 로봇을 비롯한 피지컬 AI가, 서비스업에서는 생성형 AI가 기존 인간 노동의 절반 이상을 대체·보완하는 수준의, 말 그대로 '또 하나의 산업혁명'이 완수되어야만 가능한 목표다.
노동생산성 연 4.5% 증가는 또 하나의 중요한 의미를 내포한다. 이는 노동자 1인당 투입되는 설비·장비의 규모, 즉 자본장비율이 매우 빠른 속도로 상승해야 함을 뜻한다. 다시 말해, 대대적인 실물투자가 전제되지 않으면 불가능한 목표다. 그리고 이러한 실물투자를 뒷받침하기 위해서는 한국 경제의 '자원 배분 시스템' 그 자체, 즉 금융·투자 시스템의 근본적인 전환이 불가피하다.
문제는 지난 25년간 한국 경제의 금융·투자 흐름이 '산업적 순환'에서 이탈해, 부동산과 주식 등 자산시장에 갇힌 '금융자산적 순환', 다시 말해 재테크 중심의 구조로 고착되어 왔다는 점이다. 아파트 가격이나 주가 상승은 개인의 자산 증식이나 금융회사의 단기 수익성에는 기여했을지 모르지만, 경제 전체의 생산능력과 잠재성장률을 끌어올리는 데에는 거의 도움이 되지 않았다.