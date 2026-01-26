국가데이터처 ‘장래 인구 추계’

2050년을 향한 '잠정적 유토피아'를 진지하게 추구한다면, 이 자금 흐름은 이제 의도적으로, 때로는 강제적으로라도 방향을 바꿔야 한다. 부동산과 금융자산 시장을 맴돌고 있는 수천조 원 규모의 자금을 설비투자(CAPEX), 연구개발(R&D), 소프트웨어·AI 구축과 같은 생산적 투자 영역으로 이동시켜야 한다.



이를 위해 금융기관의 역할 역시 근본적으로 달라져야 한다. 은행은 더 이상 토지와 건물을 담보로 돈을 빌려주는 '전당포식 영업'에 머물러서는 안 된다. 대신 기업과 산업의 기술력, 혁신 역량, 그리고 미래 현금흐름을 평가해 자금을 공급하는 '생산적 금융'으로 과감한 대전환을 이뤄야 한다. 이것이야말로 노동생산성 혁신과 인구 위기 대응, 그리고 2050년 대한민국의 지속 가능한 번영을 동시에 가능하게 하는 금융의 새로운 책무다.



돌봄의 탈상품화와 돌봄의 시간 확보



시간당 노동생산성 향상의 핵심 수단이 'AI 기술'과 '생산적 금융'이라면, 그 혁신을 실제로 운용하는 궁극적 주체는 결국 '사람'이다. 인구 감소의 충격을 완화하고 고위 추계 인구 시나리오를 지속 가능한 경로로 유지하기 위해서는, 노동과 돌봄을 둘러싼 제도의 구조적 대개혁이 더 이상 미룰 수 없는 과제가 된다.



첫째, 활력 있는 고령자의 재발견이 필요하다. 앞으로 65~70세는 더 이상 일방적으로 부양받는 '노인'으로 규정되어서는 안 된다. 이들이 축적해온 경험과 숙련이 사회적으로 사장되지 않도록, 정년 제도와 사회보험, 직업훈련 체계를 전면적으로 재설계해야 한다. 만약 이 연령대 인구의 절반가량이 노동시장에 남아 있거나 재진입할 수 있다면, 고위 추계 인구 시나리오는 훨씬 현실적이고 설득력 있는 미래로 다가올 것이다.



둘째, 여성 고용률의 획기적인 제고가 필수적이다. 현재 60%대에 머물러 있는 한국의 여성 고용률을 스웨덴 수준인 85%까지 끌어올려야 한다. 출산과 육아, 구조적 성차별로 인해 여성이 노동시장에서 이탈하는 현실은 단순한 개인의 선택 문제가 아니라, 국가 경제 전체에 치명적인 손실이며 출산 기피의 가장 핵심적인 원인이다. 채용·승진·임금 전 과정에서의 성차별을 철폐해 여성이 남성과 동등한 '노동자'로 대우받을 때에만, 출산율 반등 역시 지속 가능한 흐름이 된다.



이를 위해서는 출산과 육아로 인한 여성의 경력 단절을 구조적으로 차단해야 한다. 그 핵심은 '아이 돌봄의 전면적 사회화'다. 이제 "아이 하나를 키우는 데 온 국가공동체가 필요하다"는 말은 비유가 아니라 현실이 되었다. 출산과 보육·돌봄을 개별 가정, 특히 여성에게 전가해온 '사적 돌봄'의 시대는 끝나야 한다. 국가는 질 높은 공보육과 돌봄 서비스를 충분하고 안정적으로 제공함으로써, 청년 세대가 가장 두려워하는 '독박 육아'와 '사교육비 부담'의 공포를 제거해야 한다. 돌봄과 교육이 국가가 책임지는 공공 서비스로서 탈상품화될 때, 여성은 경력 단절에 대한 불안 없이 일할 수 있고 가정의 안정성 역시 회복될 수 있다.



오늘날 청년들이 요구하는 '연 1300시간 노동', 즉 주 4일제는 단순히 휴식과 여가의 확대를 의미하지 않는다. 그것은 남성(아버지)과 여성(어머니)을 장시간 노동의 굴레에서 해방시켜 다시 가정으로 돌려보낸다는 뜻이다. 남성이 가사와 육아를 실질적으로 분담하고, 온 가족이 저녁과 주말을 함께 보내며 '함께하는 시간'이 늘어날 때에만 출산율은 오늘날 유럽 수준인 1.3명 내외로 반등할 수 있다.



적게 일해야 아이를 낳고 키울 수 있고, 아이를 낳아 키워야 미래의 노동력과 소비 시장이 확보된다. 노동·돌봄·인구가 맞물려 선순환하는 구조를 만들어내는 것, 이것이 바로 인구 위기 시대에 국가가 감당해야 할 가장 본질적인 개혁 과제다.



결론 : 운명이 아니라 의지가 미래를 만든다



2050년에 대한민국이 맞이할 미래는, 시장주의 경제학자들이 말하듯 냉혹한 시장 법칙에 의해 운명처럼 정해진 것이 아니다. 그것은 바로 지금, 2026년 오늘 우리가 무엇을 선택하느냐에 달려 있다. 다시 말해, 미래는 인구 구조나 경제 법칙의 자동 결과가 아니라, 명백히 정치적 선택의 산물이다.



부동산 불패 신화를 깨고, 자금의 흐름을 생산적 금융과 기술혁신으로 과감히 돌려 '최고의 효율'을 창출하는 것 - 곧 AI와 산업 혁신의 과제다. 그리고 그렇게 축적된 막대한 부(Wealth)를 다시 사람에게 투자해, '최고의 돌봄(Welfare)' 체계를 구축하는 것 - 이것이 사회혁신의 과제다. 기술혁신과 사회혁신이라는 두 개의 바퀴가 동시에, 그리고 맞물려 돌아갈 때에만 '고위 추계 인구 시나리오'는 비로소 현실이 된다.



그 순간 우리는 워라밸이 보장된 풍요로운 삶, 다시 말해 '잠정적 유토피아'를 2050년의 청·장년 세대에게 물려줄 수 있을 것이다. 그것은 주어진 운명이 아니라, 지금 우리가 선택해 만들어낸 미래다.



필자 소개 : 정승일은 베를린자유대학교 정치경제학 박사이며, 2007년 복지국가소사이어티 창립을 함께한 멤버입니다. 1997년 외환위기 이후 진행된 은행·대기업 해외매각과 민영화, 금융·자본시장 완전개방과 주주자본주의화 등 '시장 개혁'을 시종일관 비판했습니다. 그 경험과 견해를 담아 장하준 교수와 함께 <쾌도난마 한국 경제>를 출간했습니다. 또한 <무엇을 선택할 것인가>(장하준·이종태 공저), <굿바이 근혜노믹스_정승일의 단도직입 경제민주화>, <누가 가짜 경제민주화를 말하는가>에서 새로운 경제민주화론과 복지국가론을 제시했습니다.

정승일 복지국가소사이어티 정책위원

