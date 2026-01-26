▲
16일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원 앞에서 윤석열씨의 지지자들이 체포방해에 따른 특수공무집행방해, 직권남용권리행사방해 등 5가지 혐의로 윤씨에게 징역 5년이 선고되자 법원 판결에 항의하며 "윤석열 대통령"을 외치고 있다.유성호
윤석열이 보수진영에 끼친 첫 번째 해악은 한국 보수층의 절반이 민주주의자가 아니란 사실을 드러낸 행위입니다. 12.3이 계기였습니다. 여론조사가 보여줍니다. 자신의 이념이 보수이거나, 지지 정당이 국민의힘이라 응답한 이들 중 대략 절반이 윤석열과 절연하면 안 된다고 합니다. 보수층이 두 집단으로 나뉘었습니다. 친윤과 반윤 혹은 '윤어게인'과 '윤네버'입니다.
'윤어게인'이 문제입니다. 이들은 윤석열이 현 정치를 보는 눈을 똑같이 갖고 있습니다. 이들에게 야당과 그 동조자들은 반국가세력입니다. 군을 동원해 이들을 척결하는 것도 있을 수 있는 일이라 봅니다. 민주주의를 서로 정치적 견해를 달리하는 정당 사이에 평화적 정권 교체가 가능한 체제로 정의할 때, 이들은 민주주의 틀을 벗어났습니다.
수치상으론 20% 전후에 달합니다. 적지 않습니다. 요즘은 이들을 보수 혹은 우파와 구분하기 위해 극우라 부릅니다. 보수나 우파는 헌정과 민주주의 원리를 지키려 합니다. 하지만 극우는 그렇지 않습니다. 문제는 이들의 숫자만이 아닙니다. 이들은 꽤 큰 정당을 갖고 있습니다. 국민의힘입니다. 당 대표를 비롯해 상당수 의원이 윤석열과 단절하지도, 극우집단과 결별하지도 않고 있습니다.
의문이 듭니다. 다가올 6월 지방선거에서 국민의힘이 패배하면 이들 극우가 자신의 노선을 폐기할까요? 당장 2월에 예정된 내란죄 법정에서 유죄를 선고받으면 윤석열을 버릴까요? 저는 윤석열은 버리더라도, 극우 정치 이념은 폐기하지 않을 걸로 예상합니다. 결국 극우는 계속 극우지, 극우가 다시 보수로 돌아올 것 같진 않습니다. 그 이유는 윤석열이 보수에 저질러 놓은 짓이 또 더 있기 때문입니다.
세대 분절
윤석열이 보수진영에 끼친 두 번째 해악은 보수진영의 기성세대와 후속 세대를 분절시켰다는 사실입니다.
윤석열은 대권 도전 선언 이후 국민의힘 입당 여부를 놓고 고심을 거듭했습니다. 대선 경선 때는 홍준표, 유승민 후보와 세게 부딪치자, '(홍, 유의) 정신머리부터 바꾸지 않으면 우리 당은 없어지는 것이 맞다'고 했습니다. '그분들이 제대로 했으면, 지방선거와 총선에서 저렇게 박살이 났겠나'라고도 했습니다.
윤석열은 국민의힘이란 정당이나 소속 정치인에 그다지 큰 존중심이 없었습니다. 대선을 치르는 과정에서도 김종인이나 이준석과 갈등을 빚었습니다. 대통령이 되고 나서는 기어이 이준석을 쫓아냅니다. 자신의 당선에 이바지한 일등 공신입니다. 왜냐하면 그가 구상한 세대 포위 전략이 먹혔기 때문입니다. 40~50대를 내주더라도 60대 이상과 20~30대에서 이기면 된다고 보고, '여성가족부 폐지' 같은 공약을 걸어 젊은 남성 표를 공략했습니다. 선거에서 10% 차로 이기면 압승입니다. 이런 선거는 전략을 어떻게 세우든 이길 사람 이기고, 질 사람 집니다. 그러나 0.73% 박빙 승부는 선거 전략의 승리로 봐야 합니다.
역대 여론조사(갤럽 기준)를 살펴보면 국민의힘 지지율이 확실히 우세한 건 60대 이상입니다. 20대와 30대는 서로 약간 다릅니다. 30대에선 비슷하거나 엎치락뒤치락하지만, 20대는 국민의힘이 우세합니다. 만약 이걸 놓고 선거전략가가 기획안을 만든다면, 60대 이상은 어차피 굳은 자이니 특별히 더 할 건 없습니다. 하지만 20대 나아가 30대를 겨냥한 정책 공약을 강화하자고 할 겁니다.
이준석은 머리끝부터 발끝까지 정치적 인간입니다. 탈당 후 신당을 창당할 정도의 배짱도 있습니다. 무엇보다 지금 정치권의 누구보다 젊은 세대에 대해 발언권을 갖고 있다는 사실이 중요합니다. 말이 신랄하고 자극적입니다. 그것 때문에 싫어하는 이들도 많지만, 요즘 젊은 세대의 문화라 잘 먹히기도 합니다.
윤석열은 정치를 잘 모르는 자신에 대해, 정치를 좀 안답시고 가르치려 드는 이준석이 기분 나빴을 겁니다. 정치적 득실 같은 건 따지지 않습니다. 장노년층과 청년층, 두 세대를 보수의 양대 축으로 묶어낸다는 전략이 무엇을 의미하는지도 알 리 없습니다. 그냥 기분 나쁘면 내지르기부터 합니다.
윤석열의 특징 중 하나가 절대 경쟁자나 도전자를 용인하지 않는다는 점입니다. 숙이고 들어오는 자만 거느리는 지독한 보스 기질의 소유자입니다. 그렇게 다 쳐내고 나서 남은 게 '윤핵관'입니다. 심지어 자기 오른팔이었던 한동훈조차 김건희를 건드리자, 12월 3일 밤의 '살생부' 명단에 올렸습니다.
한동훈은 윤석열의 핵심 측근 출신입니다. 검사였지요. 그러나 동시에 계엄을 반대한, 최소한의 합리성은 갖고 있습니다. 좀 가볍긴 해도, 언술도 예리한 맛이 있습니다. 거기다 팬덤을 가진, 보기 드문 보수 정치인입니다. 보수 리더가 될 자질이 분명히 있습니다.
정치를 좀 더 장기적이고 구조적 관점에서 살피는 정당 전략기획실이라면 당 지도부에 20~30대를 대표하는 젊은 정치인을 배치하고, 멀리 보고 키워야 한다는 보고서를 내겠지요. 바로 이게 진영 내부 세대 재생산입니다. 윤석열은 정확히 반대로 했습니다. 정당이나 선거와 같은 정치에 대한 이해가 전혀 없는 문외한이었습니다. 당이 하는 대로 놔두기만 했어도 중간은 했을 겁니다. 그러나 굳이 지근지근 싹을 짓밟았습니다.
어떤 정치인도 모든 국민을 다 만족시킬 수는 없습니다. 특정한 성향을 지닌 국민이 특정한 정치인을 좋아할 뿐입니다. 정치는 그래서 혼자 못 합니다. 정당을 만드는 이유입니다. 지지층을 넓히기 위해서입니다. 그런데 윤석열과 국민의힘은 이준석과 한동훈을 내쫓고, 부러뜨려 놓았습니다. 이젠 윤핵관들까지 다 망가졌습니다. 국민의힘이 꼬꼬마들의 정당이 되었습니다.
세대 분절에 따른 이념 균열