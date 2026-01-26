유성호

▲통일교·공천헌금 '쌍특검'을 요구하며 8일째 단식을 진행 중인 장동혁 국민의힘 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 단식을 중단하고 병원으로 이송되고 있다. 공동취재사진

보수진영 내 세대 분절은 이념 균열까지 수반하고 있습니다. 젊은 층과 장노년층의 보수주의가 서로 다릅니다.



개혁신당이나 이준석의 보수주의는 어떤 걸까요? 제가 보기엔 '일베 보수주의'입니다. 반페미니즘이 주조를 이룹니다. 그게 노년층으로 가면 남존여비 사상과 닿습니다. 하지만 그건 전통주의고, 권위주의입니다. 젊은 세대가 '꼰대'라며 고개 돌립니다. 그러니 두 세대를 하나로 묶어주는 가치관은 아닙니다. 20~30대 남성 정도에서나 소비될 뿐입니다. 영남의 보수 주류가 그래서 이준석류의 젊은 보수를 신뢰하지 않습니다. 말과 행동이 너무 쌍스럽다고 봅니다.



지금 20~30대가 하는 주장을 종합해 보면, 능력주의가 핵심입니다. 경쟁 결과에 따른 위계가 관철되는 세상, 그들은 그걸 정의라고 생각합니다. 새로운 건 아닙니다. 그 역시 전형적 보수주의의 일부입니다. 그래서 모순에 빠집니다. 경쟁의 결과, 예컨대 시험 쳐서 우열을 가리는 순간 앞자리는 대개 엘리트의 차지가 됩니다. 20~30대는 정작 자산 및 소득 구간이나 사회적 지위에서 하위층입니다. 전교 학생이 다 나가 땔감을 해왔는데 난로 주변엔 공부 잘하는 애들만 둘러앉는 꼴입니다. 원래 계급 배반 투표가 보수의 영생 비결이긴 합니다.



지금 한국 보수를 묶는 하나의 이념 전략이 없습니다. 이를테면 레이건이 내걸었던 '작은 정부론'이나, 부시 시대를 주도했던 네오콘(신보수주의), 대처의 '민영화와 복지 축소' 같은 게 없습니다. 모든 이념은 고정불변이 아닙니다. 한국 보수는 반공주의에서 출발했지만 이젠 고철 덩어리입니다. 뒤이어 국가 주도 발전주의가 등장했습니다. 덕분에 경제성장을 이루었다고 믿는 이들에게 박정희는 여전히 신화입니다. 하지만 노년층에나 해당하는 과거사입니다.



보수에 새 깃발이 없고 국민의힘이 어떤 보수주의를 하겠다는 건지 모호한 사이에, 그 공간을 이재명 대통령과 여당이 치고 들어가고 있습니다. '중도 보수 정당'을 외칩니다. 성장을 위한 재정확장정책과 기본사회론을 같이 주창하며 보수와 진보의 경계를 넘나듭니다. 그런데도 국민의힘은 아무 대응도 못 하고 있습니다. 보수 정당의 정치적 정체성이 텅 비어 있습니다.



보수진영을 친윤 대 반윤, 그리고 세대와 이념으로 쭉쭉 찢어 놓은 건 모두 윤석열의 공입니다. 찢어진 조각 중에 가장 큰 덩어리를 쥐었다 싶으니, 이대로 굳히면 다음 대선 후보는 내가 될 수 있다는 계산이 장동혁을 저리 강경 일변도로 달리게 만들고 있습니다. 윤석열의 그림자가 깁니다.



엘리트주의의 몰락



▲내란 가담 및 방조 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 21일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고공판에 출석하기 위해 법원으로 들어서고 있다. 유성호

마지막으로 윤석열이 보수진영에 안긴 타격이 하나 더 있습니다. 사실 윤석열 전에도 이미 흐름은 존재했습니다. 엘리트주의의 붕괴입니다. 윤석열은 한국의 엘리트주의가 무너지고 있다는 확실한 증거를 보여줬습니다.



12.3 계엄 전후로 그들이 보여준 행태 때문입니다. 행정부의 국무총리 이하 고위 관료들, 군의 육군 참모총장 이하 사령관과 장성들, 경찰청장과 서울청장, 대법원장과 대법관들, 검찰 고위직 대부분, 국회가 침탈당하고 있음에도 당사에 앉아 쿠데타를 사실상 방조한 당시 여당 국회의원들, 그들은 모두 우리 사회 엘리트입니다. 고시 엘리트, 권력 엘리트, 강남 엘리트, 뭐라고 불러도 정확하게 분류할 수는 없습니다. 하지만 그들은 일반 국민과 비교하면 더 많이 배우고, 똑똑하고, 공직에서 국사를 다뤘고, 권력과 부를 누렸다는 공통점을 갖습니다.



그랬던 그들 중 누구도 쿠데타에 맞서지 않았습니다. 아니, 주도했고 수행했고 가담했고 부화했습니다. 계엄이 불법인 줄 몰랐다? 쿠데타라고 생각 안 했다? 황망한 나머지 아무 생각을 못 했다? 전부 둘러댔습니다. 그러면 그날 밤 여의도로 달려온 시민들은 뭡니까? 그들이 헌법과 법전을 달달 외운 덕분에 법을 잘 알아서? 1979년이나 1980년을 겪어본 경험이 있어서? 잠이 없어서 못 자던 차에 구경거리 삼아서?



왜 일반 시민은 즉각 목숨 걸고 행동에 나설 정도로 자명한 사실을, 똑똑한 머리를 가졌다는 그들은 몰랐을까요? 간단합니다. 권력 앞에 엎드린 겁니다. 국민 생각, 나라 걱정 따윈 애초에 안 합니다. 오로지 걱정한 건 자신의 출세와 안위뿐입니다. 평생을 그렇게 살았습니다. 그게 대한민국 엘리트의 실체입니다. 책임감이나 도덕성은커녕 수사나 재판 과정에서 보여준 것은 저열한 인간성이 전부였습니다. 12.3은 앞으로도 오랫동안 엘리트에 대한 불신의 원천이 될 것입니다.



대중의 진화



반면 대중은 나날이 진화하고 있습니다. 지식이 많이 배운 자들의 전유물이 아닙니다. 정보가 권력자들의 특권이 아닙니다. 판단은 집단 지성이 훨씬 빠르고 정확합니다. 레거시 미디어가 아무리 못마땅해해도, 인터넷 매체와 유튜브 방송의 영향력이 훨씬 크다는 걸 우리는 압니다.



플라톤이 다시 살아와도 중우정치를 비난할 수 없는 게, 현대 민주주의를 지탱하는 동력은 대중의 정치참여에서 나옵니다. 그걸 2024년 겨울서부터 2025년 봄 사이 우리는 똑똑히 보았습니다. 이진관 부장판사가 판결문을 읽다가 울컥한 대목이 바로 그 부분입니다.



엘리트주의는 보수주의를 떠받치는 확고한 지반입니다. 안 그래도 곳곳에서 금이 가고 있었습니다. 정치 검사의 잔인함과 의사의 이기심, 고시 출신의 비루함과 군 장성의 비겁함, 윤석열 변호사들의 기괴한 몰상식을 두루 지켜본 지난 5년이었습니다. 그 금 간 벽에 결정타를 날린 게 윤석열이었습니다.



지방선거가 다가오고 있습니다. 선거 때가 되면 합종연횡이 활발해지기는 합니다. 한국 보수진영이 선거 전에 하나의 당으로 집결할 가능성이 있을까요? 장동혁, 한동훈, 이준석이 국민의힘으로 총집결할 수 있을까요? 그리고 지방선거에서 이기거나, '졌잘싸'할 수 있을까요?



쉽지 않습니다. 윤석열이 보수진영에 끼친 해악이 너무 크기 때문입니다. 반민주적 극우세력의 정체를 드러냈습니다. 국민의힘을 친/반윤-세대-이념으로 쪼갰습니다. 엘리트주의의 몰락을 촉진했습니다. 사회적 기반인 지지층, 정치 조직인 정당, 힘의 원천인 엘리트에 이르기까지 두루 망가뜨렸습니다.



덕분에 합리적 보수와 중도가 극우에 등 돌렸습니다. 국민의힘이 지리멸렬합니다. 국민 특히 정치에 참여하는 시민의 여론이 중요해졌습니다. 모두 윤석열 덕분입니다.

