천주교정의구현전국사제단

"윤형중 신부에 의하면 넉넉했던 형편 탓에 강도가 자주 들었다고 한다. 때문에 그의 아버지는 일상 생명의 위협을 느꼈고, 윤형중 신부가 여섯 살이 되던 해인 1908년에 안성 읍내로 이사하였다."

윤형중 신부1930년대에 시작된 집필 활동은 그가 해방 직후 <경향신문> 창간에 참여하는 단계로 자연스레 이어진다. 그는 독립운동가 이관술 등이 미군정이 조작한 조선정판사 위폐 사건에 연루되면서 주목을 받게 된 조선정판사를 인수해 대건인쇄소로 개칭하는 데 참여했다. 이를 토대로 1946년 10월 6일 <경향신문>이 창간됐다. 이때 그는 부사장이었다.이 당시 <경향신문>의 논조와 관련해 임헌영 민족문제연구소장의 <한국현대 필화사> 제1권은 "<경향신문>은 좌우합작 추진과 친일파 청산을 유독 강조했지만, 정지용·염상섭의 동시 사퇴(1947.7.9.)를 고비로 논조가 달라지기 시작했다"고 기술한다.정지용·염상섭이 사퇴한 뒤에 발행된 1947년 8월 17일 자 <경향신문>에 "본사 부사장 윤형중 신부"라는 표현이 나온다. 정·염 사퇴로 논조가 바뀐 뒤에도 부사장이었던 데서 느낄 수 있듯이, 윤형중은 정치적으로 진보적인 인물은 아니었다.그러나 진보·보수를 떠나 그는 불의한 것을 좌시하지 못했다. 그의 눈에 포착된 불의한 자는 경무대 주인이었다. 위의 <교회사 연구>는 "윤형중 신부는 당시 이승만의 독단적인 행동에 대해 '신문은 사회의 여론을 반영할 의무가 있다' 하여 사회 여론을 그대로 싣고자 하였다"고 기술한다.1956년에 부정한 방법으로 3선을 관철시킨 이승만은 1960년에 4선을 이루기 위한 전초전으로 국가보안법 개정에 나섰다. 보안법 적용 대상을 확대하고 처벌을 강화하는 이 법을 통과시킬 목적으로 이승만 정권은 1958년 12월 24일 태권도·유도·검도 특기 경찰관들을 국회에 투입시켜 농성 중인 야당 의원들을 끌어내고 날치기 통과를 강행했다(2·4 파동).16일 뒤인 1959년 1월 9일, <동아일보>에 윤형중의 소감이 실렸다. "민주당이 국회에서 농성하고 있던 것은 중대한 국사를 앞두고 자기 의사를 표시한 것"이라며 "그것을 트집잡아 강제로 몰아낸 것은 의원의 인권을 무시한 강도행위"라는 의견이었다. 반대세력을 국가보안법으로 좀 더 쉽게 엮고자 하는 이승만 정권을 '강도'에 빗댔던 것이다.윤형중의 인생사에서는 '강도'라는 말이 특별한 의미를 갖는다. 이는 충북 진천에서 출생한 그가 경기도 안성에서 보통학교를 다니게 된 사연과도 관련된다. <교회사 연구>에 이런 대목이 있다.그의 머릿속에 각인된 '강도'는 자기 집에 자주 들르는 지긋지긋한 존재인 동시에 가족의 생명을 위협하는 두려운 존재였다. 그는 바로 그 '강도' 표현을 써가며 이승만 정권을 비판했다.