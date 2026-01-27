이희용

2012년 카자흐스탄 고려인협회가 바슈토베 마을에 세운 기념비. 왼쪽에 한글로 “이곳은 원동(극동)에서 강제이주된 고려인들이 1937년 10월 9일부터 1938년 4월 10일까지 토굴을 짓고 살았던 초기 정착지이다”라고 적어놓았다. 맨 오른쪽에 고려인 강제이주 80주년을 기념하는 입간판이 세워져 있다.고려인들은 악몽 같은 첫해 겨울을 견뎌내고 봄을 맞았다. 물길을 내고 땅을 갈아 논을 만든 뒤 연해주에서부터 소중하게 품고 온 볍씨를 뿌려 쌀농사를 지었다. 환경은 낯설고 변변한 농기구도 없었지만 희망을 발견할 수 있었다.김병화는 처음에 신작로 콜호스(집단농장)에 배치돼 고려인 퇴역 군인들로 구성된 건설대 책임자로 일했다. 여기서 탁월한 실적을 올리자 우즈베키스탄 당위원회 추천을 받아 1940년 북극성 콜호스 회장으로 부임했다.그는 군인 출신이면서도 성품이 온화하고 남의 말을 잘 들어주었다. 불만이나 이견이 있으면 누구라도 서슴없이 털어놓았다. 목표는 높고 규율은 엄했지만 회장이 모든 일에 솔선수범하고 사심 없이 업무를 처리하니 모두 믿고 따랐다.북극성은 해마다 중앙아시아 평균의 갑절을 넘는 수확량을 기록했다. 잉여농산물이 생기자 마을회관, 도서관, 학교, 병원, 발전소 등을 지었다. 1941년 독일이 소련을 침공해 19~50세 남자 조합원이 모조리 노동대에 징집됐는데도 오히려 경작 면적과 수확량을 늘리는 기적을 만들어냈다. 1943년에는 전 조합원이 모은 240만 1400루블을 비행기 제작비용에 헌납했다.소련 당국의 방침에 따라 1940년대 중반부터는 논을 목화밭으로 바꿔나갔다. 1950년대 중앙아시아 목화 평균 수확량이 헥타르당 20.4㎏이었는데 북극성은 48.2㎏이었다. 그 공로로 1948년 김병화는 사회주의노동영웅으로 선정돼 레닌 훈장과 '낫과 망치' 메달을 받았다.1948년부터 1960년까지 노동영웅 칭호를 받은 고려인은 201명이다. 고려인 전체 인구가 44만 명인 것을 감안하면 압도적으로 높은 비율이다. 타지크인과 타타르인도 250명과 210명의 노동영웅을 배출했지만 이들 민족의 인구는 각각 250만 명과 600만 명에 이른다.고려인 콜호스 가운데서도 북극성은 단연 돋보인다. 1949년부터 1957년까지 노동영웅이 무려 26명이나 나왔다. 김병화는 1951년에도 사회주의노동영웅의 영예를 안았다. 두 차례 이상 노동영웅 칭호를 받은 사례는 소련을 통틀어 65명에 불과하다.김병화는 1952년 우즈베크인들이 운영하던 아훈바바예바 콜호스와 쿠칠릭 콜호스를 합병했다.당국의 명령에 따른 것이 아니라 우즈베크인들이 요청해 이뤄진 것이다. 김병화의 지도력과 북극성의 농업 기술은 그만큼 정평이 나 있었다.1961년에는 우즈베키스탄 최고회의 대표와 최고회의 농업위원으로 선출되고 레닌 훈장과 10월혁명 훈장을 받았다. 소련 최고지도자 흐루쇼프와 브레즈네프, 베트남의 호치민 주석 등도 북극성을 찾아 김병화를 만났다.김병화는 1974년 5월 7일 위암으로 세상을 떠났다. 그가 남긴 숱한 기록에 34년간의 콜호스 회장 재임 기록도 추가됐다. 우즈베키스탄 당국은 북극성 콜호스를 김병화 콜호스로 개명하고 타슈켄트에 김병화 거리도 조성했다. 김병화 고등학교도 생겨났다.