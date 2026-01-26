연합뉴스

지난해 서울 아파트 매매가격 연간 상승률이 한국부동산원 통계 공표 이후 최고치를 기록했다. 15일 한국부동산원이 발표한 '2025년 12월 전국 주택가격 동향조사' 결과에 따르면 지난해 서울 아파트 매매가격 누적 상승률은 8.98%로 집계됐다. 사진은 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 한강변 아파트 단지.올해 부동산 시장, 구체적으로 서울 아파트값은 어떻게 될 것인가? 관건은 정부 정책이다. 그러나 현재 이재명 정부의 정책 기조로만 보면 아파트값 상승이 한강 벨트는 물론이고 상대적으로 상승률이 낮았던 기타 지역으로 번질 가능성이 크다.그런 가능성은 지난 21일 대통령의 신년 기자회견 발언("지금으로선 세제를 통해 부동산 정책을 하는 것은 깊이 고려하고 있지 않다")에서 발견할 수 있다. 물론 그 이후에 다주택자 양도세 중과유예는 다가오는 5월 9일에 종료하겠다는 것을 분명히 했고, "부동산 불로소득 공화국 탈출"이라는 강한 발언도 했지만, 관련한 대통령의 발언을 종합해보면 다주택은 투기가 분명하고 '실거주' 1주택은 실수요이므로 보호해야 한다는 인식이 바탕에 깔린 것으로 보인다. 뒤집어 보면 서울 아파트값 투기적 상승의 중요 원인인 1주택에 대한 종부세와 양도세의 과도한 혜택은 손 보지 않겠다는 것으로 시장은 읽을 수 있다는 것이다.특히나 올해는 지방선거를 앞두고 있기 때문에 상승할 가능성은 더 높다. 더불어민주당은 지금까지 보유세(종부세) 강화에 부정적 혹은 소극적 반응을 보여왔다. 안타깝게도 근거가 부족한 공급 부족론에 크게 경도되어 있다. 서울의 주요 아파트 거주자 절대다수가 1주택자이고, 이들 중 상당수는 더 많은 수익률을 기대하고 입주한 '유권자'들이라는 점을 민주당은 잘 알고 있다. 매우 유감스럽게도 민주당은 서울 아파트값에 포획되어 있다.그러면 지방선거 이후엔 가능할까? 지금 분위기로 봐선 공정가액비율의 점진적 상향 등을 통해 종부세는 강화할 것으로 보인다. 그러나 서울 아파트값을 끌어올리는 1주택에 부여하는 과도한 혜택도 손 볼지는 미지수다.이재명 정부는 "수도권 중심 성장에서 지방 주도 성장"을 천명했기 때문에 잠잠했던 지방 주요 도시의 부동산값도 들썩일 가능성도 배제할 수 없다. 이미 정부는 서울 및 수도권 1주택자가 지방의 주택을 매입하면 다주택자 양도세 부과 배제와 종부세 합산 배제를 발표해 놓았다. 만약 이재명 정부가 지금처럼 부동산 세제에 미온적인 자세로 일관하고 지방 부동산값에 영향을 줄 수밖에 없는 지방 중심 성장이 가시화되면 서울 아파트값 상승은 물론 지방 부동산 가격도 꿈틀댈 수 있다.이재명 정부가 가야 할 길은 분명하다. 세제와 관련해서는 먼저 1주택에 대한 과도한 혜택을 축소 내지 폐지해야 한다. 지금의 세제는 고가 1주택을 오래 보유할수록 수익률이 높다. 여러 채 들고 있는 사람에게 다 처분하고 서울 아파트 살 것을 촉구하고 있다. 청년과 신혼부부에게도 온갖 방식을 동원해 서울 아파트 1채 마련하는 것이, 주식에서 번 돈을 가지고 서울 아파트 시장에 들어오는 것이 미래를 준비하는 가장 현명한 선택이라고 독려하는 셈이다.1주택에 대한 과도한 세제 혜택 축소나 폐지와 아울러 부동산 보유세는 목표를 정하고 꾸준히 강화하는 장기주의도 복원해야 한다. 우리나라 보유세 실효세율은 '2022년(0.180%)→2023년(0.151%)→2024년(0.147%)'로 점점 낮아지고 있는데, 이는 선진국의 1/3~1/4밖에 안 된다. 부동산 기대수익률에 가장 큰 영향을 미치는 보유세 강화의 장기 목표 제시와 로드맵 발표가 부동산 대전환의 토대라는 것을 이재명 정부는 기억해야 한다.주택공급의 '대전환'도 필요하다. 주택도시보증공사(HUG)에 따르면 2025년 11월 말 기준 최근 1년간 신규 분양 민간 아파트의 평당 평균 분양가격이 서울 5034.8만 원, 수도권 3089.8만 원, 5대 광역시 2154.6만 원, 기타 지방 1403.5만 원이다. 2024년 평균가구소득이 7427만 원이므로 모두 저축하더라도 32평 아파트를 분양받기 위해서는 서울의 경우 21.7년, 수도권 13.3년, 5대 광역시 9.3년, 기타 지방 6.0년이 소요된다는 것을 뜻한다. 비싸도 너무 비싸다.그러므로 향후 국공유지나 공공택지에서 공급하는 주택은 토지는 임대하고 건물만 분양하는 토지임대부 분양주택 위주로 공급하는 대전환을 해야 한다. 이렇게 되면 59㎡(25평)의 경우 2억 5000~3억 원 사이에서, 84㎡(32평)의 경우 3억~3억 5000만 원 사이에서 분양받을 수 있고, 토지임대료를 적절하게 조정하면 이른바 로또도 충분히 방지할 수 있다. 즉, 주거 안정에 큰 도움이 된다는 것이다.이재명 정부가 천명한 경제 대도약은 부동산 대전환이 이루어져야 가능하다. 지금까지 국민의 정부, 참여정부, 문재인 정부, 3번의 민주 정부에서 '경제 대도약'을 천명하고 추진했지만, 성과가 기대에 크게 못 미친 중요한 이유가 부동산 대전환 실패였다는 점을 유념해야 한다.한국 사회에서 부동산은 자원 배분을 심각하게 왜곡하고 양극화를 심화시켜 사회 통합을 크게 저해했으며 생산적 경제 활동을 위축시켜 왔고 이것이 초저출생 초고령화의 주범이라는 것을 모르는 사람은 없다. 그래서 이재명 정부에 간곡히 호소하고 싶다. 반드시 '부동산 대전환'에 성공해달라고. 유능함을 보여달라고.