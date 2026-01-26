▲[그림 1]
서울 아파트 연간 상승률(%) 추이(2013~2025)한국부동산원
지난 15일 한국부동산원이 발표한 자료에 따르면 2025년 한해 서울 아파트 매매가격 누적 상승률이 9.0%로 집계됐는데, 이 수치는 [그림 1]에서 보듯 2012년 통계 작성 이후 연간 최고치다. 상황이 심각한 것은 문재인 정부 시기에 가장 높았던 8.0%(2018년과 2021년)보다 무려 1%포인트가 높다는 것이다. 문재인 정부의 부동산 가격 상승은 전국적 현상이었던 반면 이재명 정부는 서울 및 수도권이라는 차이는 있지만, 국민 대다수가 서울 아파트값 변화에 민감하다는 걸 생각하면, 이른바 '진보 정부'가 집권하면 집값이 오른다는 속설이 이재명 정부에서도 이어진다고 할 수 있다.
물론 서울 아파트 전체가 고르게 9.0% 오른 건 아니다. 이른바 한강 벨트의 상승률이 가파르다. 자치구별로 보면 송파구(19.78%), 성동구(17.94%), 마포구(13.50%), 서초구(13.20%), 강남구(12.90%), 양천구(12.25%), 용산구(12.18%), 강동구(11.76%), 광진구(11.48%), 영등포구(10.06%) 순으로 상승률이 높았는데, 양천구를 제외한 9곳은 모두 한강을 끼고 있다. 여기에 11위 동작구(9.91%)까지 포함하면, 상위권 지역 모두는 한강 벨트다(2025년 12월 16일 자 <아시아경제신문> "잡기는커녕 문재인때보다 더 올랐다…서울 아파트값 연간 상승률 '역대 최고'"). 이것을 보면 이재명 정부의 유능함은 유독 '부동산'에서 발휘되지 못했다는 것이 드러난다.
수급 조절 실패가 원인?
많은 부동산 전문가들은 급격한 서울 아파트 가격 상승의 가장 큰 원인이 수급불균형이라고 말한다. 신축 아파트 공급 부족 때문이라는 것이다. 과연 그럴까? 만약 공급 부족이 원인이라면 최소한 공급, 즉 입주 물량이 적은 해일수록 상승률이 높고 입주 물량이 많은 해엔 상승률이 줄거나 가격이 내려가야 한다. 즉, [그림 1]에서 보듯 가격이 하락한 2013년(-1.3%), 2022년(-7.7%), 2023년(-2.2%)의 입주 물량이 다른 해에 비해 많아야 한다.
그러나 부동산 정보 사이트 아실(asil.kr)에 따르면 2013년 입주 물량은 13년(2013~2025) 평균 3만 4천 호보다 낮은 2만 8천 호에 그쳤고, 2022년과 2023년에는 불과 2만 5천 호밖에 되지 않았다. 가격이 하락했을 때 입주 물량이 오히려 적었다는 것이다. 반대로 아파트값이 크게 상승한 2018년에는 4만 1천 호, 2021년에는 3만 2천 호에 달했다. 한마디로 공급 부족이 주된 원인으로 보기 어렵다는 것이다.
문재인 정부 때 서울 아파트 가격이 급등한 주된 원인은 이른바 갭 투기 전성시대, 즉 전세대출 확대를 포함한 낮은 기준금리를 기반으로 한 과잉 금융공급이 주된 원인이었고, 떨어져야 할 2024년에 오른 것도 윤석열 정부가 특례
보금자리 대출과 신생아 특례 대출로 무려 100조 원 넘는 낮은 금리의 정책금융을 쏟아부었기 때문이다.
그렇다면 2025년 이재명 정부 들어 두 차례 대책(6.27 대책과 10.15 대책)을 통해 금융 규제를 강화하고 서울 전역을 실수요가 아니면 아파트를 살 수 없는 토지거래허가제로 묶었음에도 계속 오른 이유는 뭘까? 이번에는 정말 수급불균형 때문인가?
필자는 이른바 '똘똘한 한 채'를 부채질하는 1주택자 종합부동산세와 양도소득세의 과도한 혜택이 주된 원인이라고 본다. 1주택에 대한 종부세 혜택의 시작은 2009년이다. 그해부터 다주택자에겐 주택을 합산해서 6억 원 초과분에 종부세를 부과하고, 1주택자의 경우에는 9억 원 초과분에 부과한 것이다. 여기에 더해 1주택 장기보유자와 노령자에게는 세액의 30%까지 공제가 들어갔다. 하지만 2009년 종부세는 1주택자와 다주택자의 세율이 같았다.
2019년 종부세 세율을 1주택자에겐 가볍게 다주택자에겐 무겁게 부과하는 제도가 도입되었고, 장기보유자와 고령자에겐 최대 70%의 세액을 공제해 줬으며, 급기야 2021년에는 1주택자와 다주택자의 세율 격차를 더 벌리면서 고령자와 장기보유자는 세액의 무려 90%까지 공제받을 수 있도록 했다.
고가 1주택자 양도세도 마찬가지다. 2008년엔 15년 보유 시 세액의 80% 공제해 준 것을 2021년부터는 기간을 10년으로 줄여 준 반면 다주택자 양도세는 정상 과세 혹은 중과했다. 한마디로 다주택이 아니라 고가(高價)의 '똘똘한 한 채'를 오래 보유할수록 더 많은 불로소득을 누릴 수 있게 세제를 점점 왜곡시킨 것이 서울 아파트값 상승의 주된 원인이라는 것이다.
요약해 보면 문재인 정부를 통과하면서 그전부터 있던 똘똘한 한 채 현상이 강화된 것이고, 이때부터 본격적으로 지방에 여러 채를 보유한 이들은 다 처분하고 서울의 비싼 아파트를 사려고 혈안이 되었다. 이런 현상을 목도한 20~30대 청년 및 신혼부부들도 이 시장에 뛰어든 것이고, 그 결과 강남 3구를 포함한 한강 벨트의 아파트값이 온갖 대책을 쏟아 내도 쉼 없이 오른 것이다.
2026년 부동산 시장 전망