1월 23일 조선일보 2면 기사.현대자동차 노동조합이 자사가 상용화 계획을 밝힌 인공지능(AI) 휴머노이드 로봇 '아틀라스'에 대해 "노사 합의 없이는 단 1대도 생산 현장에 들어올 수 없다"는 입장을 22일 내놓았다.민주노총 전국금속노조 현대차지부는 이날 소식지를 통해 "현대차에 인건비 절감을 위해 인공지능 로봇 투입이 가시화되고 있다. 분명히 경고한다. 노사합의 없이는 단 1대의 로봇도 현장에 들어올 수 없다는 것을 명심하라"고 사측에 경고했다.자사가 지난 7일 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026'에서 공개한 아틀라스에 대해 노조의 공식 입장이 처음 나온 것이다. 현대차는 2028년까지 미국에 로봇 파운드리 공장을 짓고 자회사 보스턴다이내믹스가 개발한 아틀라스 3만대를 양산해 생산 현장에 투입하겠다는 계획을 발표했다. 현대차는 아틀라스를 미국 조지아주 현대차 메타플랜트 아메리카의 물류 업무에 투입한 후 2030년에는 더 복잡한 조립라인 작업까지 확대하겠다는 계획이다.현대차는 아틀라스 공개 이후 올해 들어 주가가 78% 폭등해 시가총액 108조원을 돌파했다. 노조 소식지는 "최근 현대차 주가가 폭등해 시가총액 3위까지 올라선 핵심 이유는 (자동차 제조사가) '피지컬 AI' 기업으로 재평가되고 있기 때문"이라며 "웃어야 할지 울어야 할지, 단순 자동차 제조사를 넘어 로봇 AI 기업으로 가치가 매겨지고 있다"는 심경을 밝혔다고 전했다.노조는 이어 "평균 연봉 1억원을 기준으로 24시간 가동 시 3명(3억원)의 인건비가 들지만, 로봇은 초기 구입비 이후 유지비만 발생하므로 장기적으로 이익 극대화를 노리는 자본가에게 좋은 명분이 된다"며 아틀라스가 고용에 미칠 영향에 우려를 표시했다.현대차는 아틀라스를 미국 공장에 우선 투입하겠다는 방침이지만 노조는 국내 생산 물량이 미국으로 이전하고, 한국 생산 현장에도 아틀라스가 도입될 수 있다는 점을 우려한 것이다.익명의 자동차 업계 관계자는 조선일보에 "그룹이 배정하는 일감을 두고 사람 중심의 한국 공장이 로봇이 많은 해외 공장과 생산성·품질 경쟁을 하게 된다는 뜻"이라고 말했다.노조는 일단 고용에 영향을 미치는 사안은 노사고용안정위원회의 사전 동의를 거쳐야 한다고 명시된 단체협약 규정(41조)을 들어 사측을 압박할 것으로 보인다.아틀라스 논란이 AI의 일자리 대체를 둘러싼 노사갈등의 전초전이 될 것이라는 시각이 많다.이항구 한국자동차연구원 연구위원은 동아일보에 "중국 기업들에 대응할 유일한 해법은 로봇을 통한 생산비용 절감뿐인데, 일자리를 지키려는 노동자들과 생존을 위해 자동화를 추진하는 기업 간 갈등이 불가피할 것"이라고 전망했다.정청래 민주당 대표가 6.3 지방선거를 앞두고 조국혁신당에 합당을 제안하면서 범여권이 술렁이고 있다. 합당이 성사될 경우 지방선거 판도는 물론이고 여당 내부의 권력지형을 흔들 수도 있는 사안이기 때문이다.민주당 관계자들에 따르면, 정청래는 21일 조국 조국혁신당 대표와 모처에서 만나 합당을 제안한 뒤 22일 오전 9시 50분 국회에서 긴급 기자회견을 열어 혁신당에 합치자는 뜻을 공식 천명했다.조국은 약 1시간 뒤 전북 전주시 전북도당에서 열린 최고위원회의에서 "이재명 정부의 성공과 정권 재창출이라는 목표에 전적으로 동의한다"고 화답했다. 동아일보는 조국이 16일 청와대에서 열린 정당 지도부 초청 오찬에서 이재명 대통령과 따로 만나 민주당과의 합당에 대해 언급했다고 전했다.조국혁신당 핵심 관계자는 한겨레에 "최고위와 의원총회(24일), 당무위원회(26일)까지 빠르게 진행해서 기본 방향을 좀 잡고 '가'든 '부'든 입장을 분명히 밝힐 것"이라고 말했다. 또다른 혁신당 관계자는 경향신문에 "(민주당 제안을) 현실적으로 거절하긴 쉽지 않은데, 거절하면 최악이고 받아들이면 차악인 것 같다"고 밝혔다.홍익표 청와대 정무수석은 "양당 통합은 이 대통령의 평소 지론"이라며 "정 대표에게 사전에 연락을 받았다. 양당 간에 잘 논의가 진행되길 지켜보겠다"고 말했다.그러나 여당 일각에서는 정청래가 연임 기반을 다지기 위해 합당을 추진한다는 비판이 나오고 있다. 8월 전당대회를 앞두고 혁신당과의 통합을 통해 친문재인 성향 지지층을 끌어안으려는 정청래와 민주당과의 합당을 통해 지방선거 공천권을 확보하려는 조국의 이해관계가 맞아 떨어지면서 합당 논의에 속도가 붙었다는 설명이다. 민주당 지도부 관계자는 동아일보에 "합당이 되면 혁신당 출신 당원들의 지지가 (당권 경쟁에 나설) 김민석 총리보단 정청래에게 몰릴 가능성이 높다"고 내다봤다.호남 지역의 한 민주당 의원은 한국일보에 "혁신당이 합당 과정에서 '이 지역은 우리 후보에게 공천을 달라'고 요구할 게 뻔하지 않느냐"며 "호남이나 서울에서 혁신당 후보들이 우리 후보를 위협하는 상황도 아닌데 왜 생뚱맞게 합당을 추진하느냐는 의견이 나오는 배경"이라고 말했다.정청래는 사전논의 없이 합당을 추진한다는 비판에 대해 페이스북에 "민주당은 당원주권정당"이라며 "합당을 하게 되면 당연히 당원들의 뜻을 묻는 절차, 전당원 토론 절차 그리고 당헌당규에 맞게 전당원 투표도 하게 된다"고 반박했다.법무부가 22일 검찰 고위간부 인사에서 대장동 개발 비리 사건 항소 포기에 반발했던 검사장 7명을 법무연수원 연구위원으로 발령했다.박현준 서울 북부지검장, 박영빈 인천지검장, 유도윤 울산지검장, 정수진 제주지검장 등 일선 지검장 4명과 장동철 대검 형사부장, 김형석 마약·조직범죄부장, 최영아 과학수사부장 등 대검 부장 3명이 법무연수원 연구위원으로 전보됐다.이중 박영빈 박현준 유도윤 정수진은 대장동 항소포기사태 당시 검찰 내부망에 게시된 '경위를 설명해 달라'는 글에 이름을 올린 검사장들이고, 장동철 김형석 최영아는 노만석 검찰총장 직무대행에게 사태에 책임지고 용퇴하라고 했던 검찰청 간부들이다. 박영빈 지검장은 인사 직후 "바른 길은 멀리 돌아도 결국 이른다"며 사표를 냈다.검사장 성명에 불참한 김태훈 서울남부지검장은 현재 정교유착비리 검경합동수사본부장을 맡고 있는데, 이번에 대전고검장으로 승진했다.그러나 항의성명에 이름을 올린 검사장 일부는 핵심 보직에 기용됐다. 이응철 춘천지검장은 검찰 인사·조직·예산을 총괄하는 법무부 검찰국장으로, 박규형 대구고검 차장은 대검 부장 중 최선임인 기획조정부장으로 이동했다. 서정민 대전지검장은 법무부 법무실장, 이만흠 의정부지검장은 대검 형사부장으로 각각 전보됐다.익명의 검찰 관계자는 한겨레에 "대장동 항소포기사태 과정을 전체적으로 살펴보고 이번 인사에서 정밀 타격한 인사를 했다"고 말했고, 또다른 차장검사는 "개별 인물마다 일일이 검토하고 성향을 분석해 구제해 준 것 같다"고 했다.국가보훈부가 1948년 제주 4·3사건 이후 현지에서 진압 작전을 지휘한 박진경 대령의 국가유공자 지위를 재검토하기로 했다.보훈부는 이르면 이달 말 박진경의 양손자(養孫子, 양자의 아들) 박철균 예비역 육군준장 등 유족에 국가유공자 등록을 재검토할 방침을 통보하기로 했다. 최종적으로는 취소될 가능성이 높다. 권오을 보훈부 장관이 이미 21일 MBC라디오 '김종배의 시선집중' 인터뷰에서 "손자분은 신청할 수 있는 자격이 없다"며 "절차상 잘못됐기 때문에 취소하고 나서 보훈심사위원회에 다시 올리는 것도 있고, 사회적 공론화 과정에서 문제가 많다고 판단되면 철회할 수 있다"고 언급했기 때문이다.국가유공자 예우 및 지원법에 따르면, 국가유공자 신청은 본인이나 법률이 정한 유족인 배우자, 자녀, 부모 등에 한해 할 수 있다. 이 외의 친척 등이 신청할 경우 보훈심사위원회의 심의 및 의결을 거쳐야 하는데 양손자 박철균이 신청한 박진경의 유공자 지위를 지난해 10월 보훈부가 승인할 때는 이런 절차를 거치지 않았다는 설명이다.박진경은 결혼 1년여 만에 제주에 부임했다가 한 달 만에 부하에게 살해당했기 때문에 자식이 없다. 이런 사정 때문에 집안 결정으로 조카가 그의 양자로 들어갔고, 양손자가 국가유공자 등록을 신청했다.박철균은 조선일보에 "(보훈부 논리가) 정말 군색하다"고 비판했다. 그동안 보훈부가 법률상 유족이 아닌 사람이 신청하더라도 서훈 경력이 있고 범죄 경력 등의 하자가 없으면 심사위를 일일이 열지 않고도 등록을 승인해왔는데, 박진경에게만 엄격한 잣대를 적용했다는 논리다.미국 트럼프 행정부가 쿠바 정권 교체를 위한 비밀작업에 착수했다고 월스트리트 저널(WSJ)이 보도했다.이 신문은 미 정부 관계자를 인용해 행정부 당국자들이 쿠바 망명자, 시민단체들과 만나 쿠바 공산정권을 축출하는 데 도움을 줄 수 있는 내부 인사를 찾고 있다고 전했다.최근 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 작전에서 베네수엘라 내부 인사의 도움을 받은 '베네수엘라 모델'을 쿠바에도 적용한다는 얘기다. 미 고위 당국자는 WSJ에 "아직 구체적인 계획은 없지만, 마두로 체포를 쿠바에 대한 경고이자 청사진으로 보고 있다"고 말했다.트럼프 행정부는 쿠바가 '후원자' 베네수엘라를 잃은 지금이 쿠바 공산당의 장기집권 체제를 무너뜨릴 적기로 보고 있다. 베네수엘라는 1999년 반미 성향의 우고 차베스가 집권한 후 석유를 시세보다 낮은 가격으로 쿠바에 공급했는데, 마두로 체포 이후 베네수엘라의 대 쿠바 정책이 바뀔 가능성이 높다.지난 11일에는 도널드 트럼프 대통령이 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "(베네수엘라에서) 쿠바로 향하는 석유나 자금은 앞으로 절대 없을 것"이라고 쿠바를 압박하자 미겔 디아스카넬 쿠바 대통령이 "우리는 마지막 한 방울의 피까지 다해 조국을 수호할 것"이라고 응수하는 일이 있었다.미국의 마두로 체포로 중남미 핵심 거점 베네수엘라를 잃은 중국과 러시아가 미국의 쿠바 압박이 본격화될 경우 어떻게 나올 지도 주목된다.▲ 경향신문 = 코스피 앞자리 '5' 찍었다▲ 국민일보 = 반도체·로봇 쌍끌이 코스피 5000 찍었다▲ 동아일보 = '오천피' 시대, 첫 걸음 내딛다▲ 서울신문 = '드림피' 5000 찍었다▲ 세계일보 = 꿈의 5000 열었다▲ 조선일보 = 코스피, 사상 최초 5000 터치 차익 실현 쏟아지며 4952 마감▲ 중앙일보 = 5000 꿈이 현실 됐다▲ 한겨레 = 미 쿠팡 투자사, 한국 정부에 ISDS 제기▲ 한국일보 = 꿈의 '오천피' 시대 열렸다