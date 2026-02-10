기사를 스크랩했습니다.
일본 생활 18년 차인 두 아이의 엄마가 프리랜서 노동자로 살면서 경험한 일본의 다양한 모습을 소개합니다.[기자말]
"일하고 일하고 일하고 일하고 일하겠습니다."

2025년 일본 출판사 자유국민사 선정 '올해의 유행어 대상'에서 대상으로 선정된 이 말은 일본 최초의 여성 총리 다카이치 사나에가 취임 직후 남긴 말이다.

일하는 총리가 되겠다 선언한 다카이치는 취임 이후에도 강행군을 감행했다. 지난해 11월에는 새벽 3시에 출근해 비서진들을 소집한 사실이 밝혀져 지탄을 받기도 했다.

취임 이후 한동안 회식이 전무했다는 사실도 화제를 모았다. 회식과 술자리를 중시하던 기존의 일본 총리들과는 다른 행보였기 때문이다. 그녀는 "회식할 시간에 정책 공부를 하겠다"라는 소신을 밝히기도 했다.

그러나 일본 국회는 그녀와 같은 여성이 일하기에는 그다지 적합하지 않은 장소임이 드러났다. 바로 화장실 때문이다.

여성 의원 73명인데 좌변기 숫자는 2개뿐

일본 국회의사당 전경위키미디어 공용

2024년 일본 총선에서는 73명의 여성 의원이 탄생했다. 이는 전체 465석의 15.7%에 해당하는 숫자다. 국제 사회와 비교하면 아직 낮은 수준이지만, 일본 정치 역사에서는 최다의 여성 당선자가 배출된 총선이었다.

지난해 10월에는 일본 최초로 여성 총리가 당선되는 이변이 일어나기도 했다. 여성의 정치 참여도가 낮은 것으로 평가받던 일본 정치계에 변화의 조짐이 보이기 시작한 것이다. 그러나 국회 건물의 화장실은 아직 그 변화에 따라오지 못한 모양새다.

현존하는 일본의 국회의사당은 1936년에 완공된 건물이다. 당시 일본 여성에게는 참정권조차 없었던 시절이었다. 1946년이 되어서야 일본 여성에게 참정권이 주어졌다. 이후 정치에 참여하는 여성이 늘어나며 국회에 여성 화장실도 신설됐다. 하지만 그 숫자는 여전히 부족한 실정이다.

건물별 화장실 개수를 살펴보면, 하원 건물 남성 화장실은 12개에 여성 화장실은 9개. 남성이 소변기를 포함 67칸인데 반해 여성용은 22칸으로 3분의 1 수준에 그친다. 본회의장의 상황은 더하다. 남성 화장실은 12개, 소변기 포함 67개의 칸이 설치되어 있다. 반면 여성 화장실은 단 1곳, 2칸이 전부다. 여성 의원 73명에 좌변기 숫자가 2개니 결과는 뻔하다. 본 회의 전후로 화장실에 사람들이 몰려 회의가 지연되는 경우도 생겨났다.

더 이상 참을 수 없었던지, 지난해 12월 전체 여성 의원의 80%에 해당하는 58명의 의원들이 국회 운영위원회에 화장실 증설을 요청하는 서명서를 제출했다. 여기에는 현 총리인 다카이치도 이름을 올렸다. 국회는 건물의 노후화를 이유로 근본적인 해결 방안을 내놓지 못하고 있다. 대신 이동식 칸막이를 설치하거나, 시간대별로 남성 화장실을 여성이 쓰도록 하는 등의 방안이 논의되고 있다고 한다.

오죽하면 '여성 소변기' 이야기까지

일본 지하철역에 설치된 화장실 일례photoAC

이처럼 국회 화장실 문제도 해결되지 않은 상황에, 최근 일본은 또다시 화장실 문제로 소란스럽다. 일본 국토교통성이 공공시설 전반의 화장실 설계 가이드라인을 새롭게 개정하겠다고 밝혔기 때문이다.

국토교통성의 자체 조사에 따르면 여성의 평균 화장실 이용 시간은 약 90초, 남성은 약 30초가 소요되는 것으로 드러났다. 여성이 남성보다 세 배 긴 시간 동안 화장실에 머무르는 셈이다. 그러나 일본의 공공시설은 남녀 화장실을 똑같은 개수로 만드는 것을 공평하다고 여겨왔다. 그 결과 여성 화장실 앞에는 늘 대기 줄이 생겼다.

지난해 봄에는 벚꽃으로 유명한 도쿄 요요기 공원 화장실 앞에서 45분 이상 기다렸다는 여성들의 사연이 보도되며 언론의 주목을 받았다. 나 역시 아이들과 벚꽃 시즌에 해당 공원에 갔다가 화장실 때문에 곤란했던 경험이 있다. 당시 4살이던 딸아이가 화장실이 급하다고 보채는데 길게 늘어선 줄이 도무지 줄 기미가 안 보였다. 할 수 없이 싫다는 딸아이를 오빠의 손에 맡겨 남자 화장실로 보낼 수밖에 없었다.

이런 아찔한 경험을 한 것이 나뿐만이 아니었던지, 지난해에 실시된 국토교통성 조사에 따르면 응답자 여성의 40~50%가 화장실 대기 시간에 불만을 느낀다고 대답했다고 한다.

국토교통성은 여성 화장실을 더 많이 설치하도록 권고하는 것을 중심으로 하는 새로운 가이드라인을 마련 중이다. 화장실 개수를 늘릴 수 없는 경우에는 남성 화장실을 여성 화장실로 바꾸는 방안도 검토 중이라고 한다.

이를 두고 일본 네티즌들 사이에는 찬반 논쟁이 한창이다. "결국은 남성들이 불편을 겪는 정책이다", "여성들이 화장실을 용변 외의 공간으로 쓰는 것이 문제다" 등의 의견도 있다. 어느 네티즌은 급진적인 해법을 제안하기도 했다. 바로 여성용 소변기다. 그는 "남성들도 프라이버시를 희생하며 소변기를 사용하고 있으니 여성들도 소변기를 사용하면 되지 않느냐"라고 말한다.

이 여성 소변기, 실제로 일본에 존재했었다. 1951년 일본의 위생 기기 기업 토토(TOTO)가 '사니스탄도'라는 이름으로 여성 소변기를 만들었다. 실제로 1964년 도쿄 올림픽 당시 경기장 일부에 설치되기도 했다. 이 소변기는 벽을 등지고 서서, 허리를 살짝 낮추고 반쯤 앉은 자세로 용변을 보도록 설계됐다. 하지만 해당 제품은 출시 당시부터 여성들의 반발을 샀다. 결국 1971년 생산이 중단돼 지금은 박물관의 전시품으로 남아있다.

여성용 소변기의 모습위키미디어 공용

이 가운데 국토교통성 측은 국제 기준 등을 참고해 늦어도 3월까지는 결론을 내리겠다는 입장이다. 새로운 가이드라인이 순조롭게 진행되어 여성들의 화장실 대기 시간이 줄어들 수 있을지, 앞으로의 추이를 주목해 보게 된다.

화장실을 둘러싼 일본 여성들의 불만은 오랜 시간 누적돼 왔다. "일하고, 일하고, 또 일하겠다"는 여성 총리의 발언이 화제가 되는 시대에, 일본 사회 역시 여성들의 목소리에 조금씩 귀를 기울이기 시작한 셈이다.

혹여 올봄 벚꽃 시즌에 일본을 방문할 계획이 있다면, 화장실 앞에 길게 늘어선 여성들의 행렬에도 주목해 보면 어떨까. 어쩌면 몇 년 뒤에는 일본에서 사라질 풍경일지도 모르니 말이다.
박은영의 일본 앞담화
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

이전글 일본 편의점 외국인 알바생의 수모... 오죽하면 이런 신조어가