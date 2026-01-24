시네마서비스

"우리 같이 동강에 빠져 죽자. 나도 더 이상 이러고는 못 살겠다."

2006년 개봉한 라디오 스타 포스터잠시 뒤 무언가에 이끌리듯 냉장고에서 맥주를 꺼내 들고 OTT 화면을 켰다. 이날은 그의 영화를 보며 조용한 추모를 하고 싶었다. 검색 창에 '안성기'라는 이름을 넣자 수많은 작품들이 올라왔다. 그리고 유독 한 작품에 시선이 멈추었다. 그가 생전 가장 좋아했던 작품, <라디오 스타>였다.<라디오 스타>, 20년 전 이 작품을 봤을 땐, 그냥 따뜻한 영화였다. 재미는 있지만 현실적이진 않은, 다소 과장된 서사를 담고 있는 동화라고 생각할 뿐이었다. 하지만 나도 나이가 든 건가, 찬찬히 영화를 보고 있자니 그땐 판타지라고 치부했던 장면들이 오래된 기억의 잔상처럼 가슴에 스며들기 시작했다.80년대 잘 나가던 가수 최곤(박중훈 역), 그의 옆에는 모든 것을 살뜰하게 챙기는 매니저 박민수(안성기 역)가 있다. 1988년 '비와 당신'이란 곡으로 가요 대상을 거머쥐며 정상에 올랐던 그는 18년이 지난 2006년 현재 한적한 카페에서 노래를 부르는 몰락한 '원 히트 원더' 가수가 되어 있다.문제는 최곤의 비뚤어진 자존심. 폭력과 대마초 경력으로 모든 것을 잃고도 여전히 스타인 양 뻣뻣하고 무례하다. 그의 유일한 편은 민수뿐이다. PD, 작가, 심지어는 동료 가수들마저 등을 돌린 상황에서도 민수는 순애보처럼 모든 비를 맞아준다.민수의 행동은 단순한 매니저 역할을 뛰어넘는다. 최곤이 친 사고를 수습하려 돈을 빌리러 다니고, 방송 복귀를 위해 자신의 자존심을 바닥에 내려놓는다. 20년을 함께 한 사이라지만 피를 나눈 가족도 아니고 심지어 아내 순영은 생계를 책임지느라 김밥 가게를 운영하며 힘겹게 살고 있는데, 왜 민수는 최곤을 떠나지 못하는 것일까?혹시 최곤을 그렇게 만든 사람이 자신이라고 생각하고 있는 게 아니었을까? 최곤의 인생을 망친 책임이 본인에게 있다는 자책감이 그를 20년이라는 시간에 가둔 것일까? 어쩌면 민수가 원한 건 최곤의 화려한 재기가 아니라 홀로 서기였을지도 모른다.우여곡절 끝에 두 사람이 도착한 곳은 강원도 영월이었다. 어렵사리 얻은 지방 라디오 디제이는 자존심이 허락하지 않는 자리였지만, 노래할 무대도 불러주는 방송국도 없는 최곤에겐 선택할 수 있는 마지막 보루였다. 여기에 원주 방송국에서 사고를 치고 쫓겨난 강 PD가 합류하며 '최곤의 정오의 희망곡'이 영월 산세 사이로 전파를 탈 준비를 마친다. 과연 이 위태로운 방송은 무사히 진행될 수 있을까?아니나 다를까, 최곤의 첫 방송은 실수와 사고로 엉망이 되고 만다. 디제이, 피디, 영월 방송국 국장까지, 스스로를 소외자로 여기는 사람들이 제대로 된 방송을 만들 리 없었다. 이 상황을 반전시키려 애쓰는 사람은 오직 민수뿐이다.하지만 민수라고 속상하지 않을까. 숙소에 돌아온 그는 잠시나마 현실을 잊고 싶은 듯, 과한 몸짓으로 기타를 치며 신중현의 '미인'을 부른다. 하지만 최곤은 기타를 뺏은 뒤, 신경질적으로 맥주를 들이 켠다.불만 가득한 둘 사이에 있는 맥주는 찌그러진 하이트였다. 순간 웃음이 피식 나왔다. 이 장면에 하이트 맥주가 이리 잘 어울릴 줄이야. 지금이야 단종 수순을 밟고 있지만 하이트 맥주는 한때 하이트진로의 영광을 상징하던 이름이었다.현 하이트진로의 전신, 조선맥주의 크라운 맥주는 1950년 이래 오비맥주에 밀려 만년 2인자 신세였다. 40년이 지난 1996년이 돼서야 드디어 오비맥주를 제치고 한국 맥주 시장의 왕자에 올랐다. 주인공은 3년 전 출시한 하이트 맥주. 지하암반수로 만든 깨끗한 맥주라는 전략이 시대와 맞아떨어진 결과였다.1997년 강원도 홍천에 새로 지은 하이트 맥주공장은 이 영광을 이어갈 새로운 보금자리였다. 깨끗한 물과 더 넓은 설비 등 모든 것이 다음 세대를 향해 있었다. 그래서였을까. 영월 허름한 숙소에 찌그러져 있는 하이트 맥주는 이상하리만큼 자연스러웠다. 만약 오비맥주였다면, 내 눈엔 조금 어색해 보였을지 모른다.이제는 테라와 켈리에 밀려 시장에서 보기 힘든 녀석을 영화 속에서나마 다시 마주하니 반가움이 앞섰다. 어쩌면 이준익 감독은 이 시절 이미 하이트 맥주의 운명을 예감했던 게 아니었을까. 한때 시대를 평정했으나 이젠 구경조차 힘들어진 하이트 맥주가 마치 최곤을 보는 것 같아 씁쓸한 기분이 들었다.