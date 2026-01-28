김용국

고베행 전철에 미니벨로를 싣고 간다. 일본은 전철에서 자전거를 휴대할 수 없기에 고육지책으로 접어서 가방에 넣었다. 한국에서 힘들게 가져온 자전거를 잘 활용하고 있다.며칠 후 인터넷 예약을 한 뒤 숙소에서 자전거를 타고 전철역으로, 다시 역에서 자전거를 접어 가방에 싣고(일본 전철은 자전거 탑승이 안 된다) 고베로 향했다. 생각보다 자전거가 무겁고 부피가 커서 살짝 후회됐다. '애물단지'를 굳이 들고 왔을까 싶었으나 도리가 없었다.사전 예약이 무색하게도 전시회가 열리는 고베 시립박물관은 인산인해였다. 마침, 휴일인 성년의 날이라 더 그랬던 듯하다. 인내심을 갖고 인파에 몸을 실었다. 최대한 그림을 가까이서 보고자 제일 앞줄로 갔다. 모두 작품 감상에 빠진 탓인지 진도가 잘 나가지 않는다. 그래도 힘든 줄 모르고 하나씩 살펴본다. 실물을 보니 입체감이 느껴진다. 마치 배경 속 인물이 그림 밖으로 튀어나올 것 같다. 만져보고 싶은 충동을 느낀다.고흐의 작품 속 인물은 특별한 사람이 아니다. 농민, 직공, 일하는 여성, 창녀, 군인처럼 평범한 사람들이다. 마음을 사로잡았던 작품이 있었다. 포플러나무 숲길을 여성이 걸어간다. 자세히 보니 한 손에 바구니가 들려있다. 아마도 농사일을 마치고 돌아가는 길이리라. 해는 뉘엿뉘엿 지고, 어둑해진 길을 걸어가는 뒷모습이 한없이 무겁고 처량해 보인다. 바로 <해 질 녘 포플러나무 길>, 역시 대가는 다르구나.