▲
최근 국제 사회에서는 '현대판 면죄부'라고 불리는 '탄소 상쇄' 제도를 개혁해 실질적인 탄소 감축 수단으로 재정립하려는 움직임을 보이고 있다.셔터스톡
탄소 상쇄의 시초는 교토의정서 체제의 청정개발체제(CDM, Clean Development Mechanism)였다. 선진국이 개발도상국에 투자해 온실가스를 줄이면 그 실적(CER, Certified Emission Reduction)을 자국의 감축분으로 인정받는 방식이다.
그러나 CDM은 초기 설계의 허점과 관리 부재로 치명적인 결함을 노출했다. 온실가스 저감은 감축, 회피, 제거의 세 방법으로 나뉘고 여기에 시장기능인 거래제를 들여와 제도로서 완성됐다. 세계탄소시장이 단일시장이 아닌 것을 감안해 선진국 탄소시장에서 개발도상국의 탄소 감축, 회피, 제거분을 사들여 그만큼 자기 시장 내의 저감으로 인정하게 한 것이 CDM이다. 시장규율이 다른 곳끼리의 탄소거래는 적잖은 문제를 노정했다.
대표적 사례가 강력한 온실가스인 수소불화탄소(HFC-23)와 관련한 중국의 '게이밍'(2010~2013년) 사건이다. HFC-23은 에어컨 냉매인 수소염화불화탄소(HCFC-22)를 만들 때 나오는 부산물 가스다. '게이밍(Gaming)'이란 시스템의 허점을 이용해 부당한 이득을 취하는 행위를 뜻하는데, 중국과 인도의 냉매 공장에서 HFC-23을 일부러 더 만들었다가 이것을 파괴해 상쇄 시장에서 천문학적 돈을 벌었다. HFC-23은 이산화탄소보다 온실효과(GWP)가 약 1만 4600배(IPCC 제6차 평가보고서 기준)나 강력해 HFC-23 파괴 시 막대한 크레디트(온실가스를 감축하거나 제거했다는 사실을 인증해 주는 수익증권)가 발생한다.
영국 기후 싱크탱크 샌드백(Sandbag)과 스톡홀름 환경연구소(SEI)의 분석에 따르면 HFC-23 1톤을 파괴하는 비용은 0.2달러 미만인 반면 발행된 크레디트는 유럽 시장에서 15달러 내외에 거래되었다. HFC-23 1톤을 추가로 만드는 데엔 큰 비용이 들지 않았다. 이 과정에서 발생한 불로소득은 최대 약 60억 달러(약 8조 원)로 추정된다. 따라서 당시 파괴된 HFC-23 가스의 양은 약 3만~4만 톤으로 이산화탄소 배출량으로 환산하면 약 5억 톤에 해당한다. 웬만한 나라의 연간 온실가스 배출량에 맞먹는 규모다.
현대판 봉이 김선달인 공장들은 단순하고 저렴한 기술을 이용해 가스를 일부러 더 생산한 뒤 이것을 파괴하며 크레디트로 만들어 막대한 수익을 올렸다.
심지어 중국 정부는 이 수익에 65%의 세금을 부과해 국고를 채웠다.
나중에 국제사회는 이 사기극에 분노했으나, 당시 '게이밍' 참여자들이 유엔의 방법론을 기술적으로 준수했기에 이미 지급한 돈을 환수하지 못했다. 결국 국제사회는 환수 대신 시장 퇴출이라는 극약처방을 내렸다. 2013년 EU가 이 크레디트의 사용을 전면 금지하면서 이 크레디트는 하루아침에 휴지조각이 되었다. 이 사건은 탄소 시장의 신뢰성을 바닥으로 떨어뜨린 최악의 스캔들로 기록되었다. 더불어 CDM이란 제도 설계의 허점을 깨달았다.
민간 부문에서도 사고가 있었다. 자발적 탄소시장(VCM)의 세계 최대 탄소 인증기관인 베라(Verra)가 2023년 초 발행한 열대우림 보호(REDD+) 크레디트가 논란이 됐다. 자발적 탄소시장(VCM, Voluntary Carbon Market)은 정부의 법적 규제와 상관없이, 기업이나 기관, 개인이 자신의 탄소 중립 목표를 달성하거나 사회적 책임을 다하기 위해 자발적으로 탄소 크레디트를 거래하는 시장으로, 비행기를 이용하고 나서 비행에 따른 온실가스 배출을 크레디트를 사서 '상쇄'하는 게 VCM의 전형적 모습이다.
베라(Verra)의 열대우림 보호 크레디트의 90% 이상이 실제 감축 효과가 없는 '유령 크레디트'라는 폭로가 이어지며 VCM 최악의 추문으로 기록됐다. 베라는 위성 데이터와 예측 모델을 과장하여 보존되지 않았을 숲이 보존된 것처럼 꾸몄다는 비판을 받았고, '상쇄 회의론'을 다시 확산시켰다.
상쇄 2.0: PACM의 등장