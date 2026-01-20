영국 이코노미스트 캡처

영국 <이코노미스트> 트럼프 지지율 추적 페이지 캡처트럼프가 겁먹는 것은 주식시장의 발작적 반응이고, 트럼프가 겁먹는 것은 시장 물가입니다. 둘 다 미국 유권자들이 숫자로, 체감물가로 확인할 수 있는 부분들이지요.결국 '트황상'으로 칭해지는 트럼프도 지지율을 신경쓰지 않을래야 않을 수 없습니다. 트럼프의 지지율은 계속 곤두박질치고 있습니다.영국 <이코노미스트>는 트럼프 재임 1년 만에 순지지율이 -16%p를 기록했다고 보도하고 있습니다. 1월 20일 기준입니다. 순지지율이란 트럼프 긍정 56%에서 트럼프 부정 40%를 뺀 수치입니다.순지지율이 플러스라는 건 대통령을 긍정적으로 생각하는 사람들이 많다는 것, 마이너스라는 건 부정적으로 생각하는 사람들이 더 많다는 것입니다. 복잡한 국민 여론을 딱 하나의 숫자로 직관적으로 볼 수 있지요.이래서는 중간선거에서 공화당이 승리하기 힘듭니다. 게다가 미국의 우파 경제지 <월스트리트저널>의 최근 여론조사(여기에서도 트럼프에 대한 긍정여론은 45%, 부정여론은 54%)에서도 트럼프의 경제, 관세, 인플레이션 대책, 건강보험정책에 대한 부정적인 여론이 긍정적인 여론보다 더 높은 것으로 나타났습니다.관세도 경제, 인플레이션 대책도 경제, 건강보험정책도 큰 의미의 경제라고 본다면, 경제 대통령을 자임했던 트럼프의 경제 정책도 '꽝'이라고 생각하는 미국 국민들이 많다는 뜻이지요.특히 관세에 대해서도 불만인 국민들이 더 다수라는 사실은 주목할 만합니다. 트럼프 정부가 물가 잡혔다고 아무리 통계를 내밀어본들 믿는 미국인들이 별로 없다는 뜻입니다. 게다가 미국인들도 관세때문에 물가가 잡히지 않고 있다는 걸 알고 있다는 증거입니다.그래서 미국 트럼프 행정부에서 장관 한 사람이 미국에 반도체 공장 안 지으면 100% 관세 물릴 것이라고 TV에 나와 떠들어도 우리는 겁먹을 필요가 없다는 겁니다.급한 건 인플레이션도 제대로 못 잡고, 시장 불안을 조성하고, 지지율은 낮은데 올 11월 중간선거를 앞두고 있는 트럼프 행정부입니다. 이럴 때는 아무 말 하지 말고 가만히 눈 크게 뜨고 노려만 봅시다.공식적으로 뭔가 제안을 하면 민관이 지혜를 모아 이성적으로 협상하면 됩니다.반도체에 관세 100%를 때리면 반도체로 데이터센터를 짓고 있는 미국의 거대기업들이 먼저 당합니다. 비용을 감당하기 힘들 겁니다.지금은 삼성전자나 SK하이닉스처럼 반도체를 공급하는 공급자들이 키를 쥐고 있는 상황입니다. 미국에서 날라온 반도체 수요자들때문에 판교의 호텔 방들이 동이 날 지경이랍니다. 공급이 부족한 반도체에 관세 때리면 다 가격으로 전이됩니다. 반도체는 산업의 쌀입니다. 안 그래도 컴퓨터, 휴대폰 등 반도체가 들어간 공산품 가격이 오를 수밖에 없는 상황입니다.반도체 관세 때문에 물가가 더 상승하면 미국 유권자들의 불만은 더 커지고 트럼프의 지지율은 더 꺾일 겁니다.반도체에 100% 관세를 때린다고요? 예. 그럼 때려보세요. 우리가 겁먹을 필요는 없습니다.