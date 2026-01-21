▲
컴퓨터 화면에 표시된 챗지피티 출력물 앞에 휴대폰으로 촬영한 OpenAI 로고.AP/연합뉴스
인공지능 바람이 거셉니다. 미국 오픈에이아이(OpenAI)가 2022년 말 챗지피티를 내놓으며 몰고 온 바람이 3년 넘게 세계를 흔들고 있습니다. 하지만 이 바람이 모든 나라를 같은 강도로 뒤흔드는 것 같지는 않습니다. 처음에 요란하게 반응하다 차분히 호흡조절에 들어간 나라가 있는가 하면, 오히려 날이 갈수록 바람이 더 거칠어지는 나라도 있습니다.
기술을 둘러싼 사회적 분위기는 공기와도 같아, 정작 그 안에서는 특이성을 발견하기 어렵습니다. 한국은 신기술 수용에 매우 열정적인 나라입니다. 제가 한국에서 자랄 때도 그랬고, 미국에서 일하고 있는 지금도 그렇습니다. 기술에 대한 개방성은 위험을 무릅쓰는 한국 사회 특유의 저돌성과 결합해, 짧은 시간에 산업화와 경제 성장을 이끌어냈습니다. 물론 이 과정에서 참담한 실패를 맛보기도 했습니다. 예컨대, 걸 수만 있고 받을 수는 없는 휴대전화 '시티폰'에 대한 막대한 투자 같은 경우가 그렇겠습니다만, 대체로 성공했다고 말할 수 있습니다.
하지만 과거에 도움이 됐던 이런 저돌적 태도가 인공지능에도 동일하게 적용될까요? 현재 "인공지능"으로 불리는 기술은 과거의 첨단기술과 판이하게 다른 특성을 가지고 있습니다. 저는 디지털 기술의 형성과 수용으로 학위를 받은 뒤, 15년째 미국 대학에서 관련 주제를 연구하고 강의하고 있습니다. 최근에는 한국, 미국, 일본의 기술에 대한 인식 차이를 관찰하면서, 밀접히 연결된 세 나라가 기술에 관해서는 극적인 차이를 보이는 데 놀라곤 합니다.
챗지피티 유료 사용자 수에서 한국은 미국에 이어 2위를 차지하고 있고, 인구 비율로 따지면 세계 1위일 것으로 추정됩니다. 저 역시 많은 한국인들이 그렇듯, 새로운 기술에 호기심을 갖고 적극 수용하려는 태도를 갖고 있습니다. 챗지피티와 제미나이가 공개되자마자 이 신기술을 꼼꼼히 탐색했고, 진화된 모델이 나올 때마다 같은 과정을 반복했습니다.
이 과정에서 대규모언어모델기반(LLM) 챗봇의 몇가지 심각한 문제점을 발견했습니다. 이 서비스들은 일상적 도구가 되어가고 있지만, 이에 대해 체계적이고 정확한 정보는 부족하다는 사실도 깨닫게 됐습니다. 지난 학기에 인공지능 수업을 개설한 이유도 여기 있습니다. 챗봇을 학습 도구를 넘어, 친밀한 대화상대로까지 여기게 된 학생들에게 이 기술의 한계와 가능성을 정확히 가르칠 필요성을 느꼈기 때문입니다.
챗지피티나 제미나이를 사용해 본 분들이라면, 이놈들이 거짓말을 아주 잘한다는 사실을 알고 계실 것입니다. 정확히 말해, 사실과 허구를 잘 구분하지 못하지요. 만일 챗봇에게 어떤 주제로 기사를 작성하라고 하면, 기사 꼴의 문장들을 그럴싸하게 써냅니다. 실명이 담긴 인터뷰까지 집어넣어 보도의 신뢰성까지 높여가면서 말이지요. 하지만 결과물을 자세히 살펴보면, 당사자가 한 적도 없는 말을 만들어 인용부호까지 붙이는 경우가 허다합니다. 출처를 명기하라고 하면, 출처까지 조작해 첨부하기도 합니다.
만일 챗봇으로 과제물이나 보고서를 작성하는 분들이 있다면 참고문헌을 꼼꼼히 확인하라고 당부드리고 싶습니다. 존재하지도 않는 책과 논문의 제목을 집어넣는 경우가 비일비재하니까요. 여기서 '업계 비밀'을 하나 공개하자면, 교수들이 인공지능을 이용한 부정행위를 적발하는 손쉬운 방법이 '실존하지 않는 참고문헌'입니다.
"환각"으로 불리는 이 오류는 대규모 언어모델이 확률적 연관성을 바탕으로 문장을 생성하기 때문에 생깁니다. 사실에 대한 판단이 아니라, 주어진 맥락에서 다음에 어떤 단어와 문장이 올 확률이 높은지를 따져 정보를 생산하기 때문입니다. '대체로 작동하지만, 완벽히 작동하지는 않는' 이 '마지막 마일(last mile)' 또는 '긴 꼬리(long tail)'의 한계는 챗봇에서 자율주행차, 휴머노이드에 이르기까지 인공지능을 표방한 기술이 두루 공유하는 문제이기도 합니다.
챗봇의 거짓과 아부에 속지 않으려면