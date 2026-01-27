▲
일본 도쿄의 한 편의점에서 고객이 물건을 고르고 있다. 자료사진.EPA 연합뉴스
며칠 전, 딸아이의 손을 잡고 동네 편의점에 들렀다. 자동문을 열고 들어선 편의점 안이 어쩐지 소란스러웠다. 무엇이 마음에 들지 않았는지 한 할아버지가 점원을 향해 목소리를 높이고 있었다. 그는 유학생으로 보이는 앳된 얼굴의 여직원에게 "일본어부터 제대로 배우고 오라"며 면박을 줬다. 뒤늦게 일본인 점장이 황급히 달려 나와 연신 고개를 숙였다.
카운터로 돌아온 점원은 굳은 얼굴로 딸이 내민 과자를 봉투에 담았다. 나는 "감사합니다. 수고가 많아요"라고 인사를 건넸다. 그제야 살짝 풀어지는 그녀의 얼굴 위로 오래전 내 모습이 겹쳐 보였다.
18년 전, 교환학생으로 처음 일본에 왔을 때 나 역시 편의점에서 일했다. 외국인에게도 문턱이 낮았던 편의점은 학업과 병행할 수 있는 몇 안 되는 선택지였다. 그러나 막상 시작한 편의점 일은 결코 만만치 않았다.
인사말부터 젓가락을 건네는 방법, 봉투를 접는 순서까지 모든 것이 꼼꼼히 정해진 매뉴얼대로 움직여야 했다. 미숙한 일본어로 인사를 건넬 때마다 손님들의 시선은 내 얼굴이 아닌 이름표로 향하곤 했다.
한 번은 거스름돈을 잘못 건네 곤욕을 치른 적도 있다. "일본어도 제대로 못 하면서"라는 손님의 말을 되받아치려는 순간, 내 앞을 가로막고 대신 고개를 숙인 것은 늘 과묵하던 일본인 점장이었다.
손님이 돌아간 뒤 점장은 나를 향해 말했다.
"괜찮아. 저 사람은 일본어밖에 못하지만, 너는 일본어도 한국어도 하잖아. 대단한 거야. 잘하고 있어."
18년이 지난 지금도 나는 그 점장의 얼굴을 잊지 못한다.
추억에 잠긴 나를 딸이 잡아당기며 "빨리 집에 가자"라고 보챘다. 편의점을 나서며 뒤를 돌아보니, 아까 그 유학생이 큰 소리로 인사를 건넸다. "감사합니다. 조심히 가세요."
변화를 가장 잘 상징하는 단어 '카스하라'
친절한 일본, 손님이 왕인 일본. 외국인이라는 이유로 모욕을 당해도 사과부터 해야 하는 이 나라에서 노동자로 특히 사람을 상대하는 접객 노동자로 살아간다는 것은 결코 쉬운 일이 아니다.
일본을 방문한 외국인들이 공통으로 하는 말이 있다. "일본 사람들은 친절하다." "어떤 상황에서도 미소를 잃지 않는다." 나 역시 그 말에 고개를 끄덕이지만, 그 '친절한 일본'을 유지하기 위해 일본인 노동자들이 감내해 온 것들을 생각하면 씁쓸한 마음이 든다.