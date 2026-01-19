이정민

박성재 전 법무부장관이 13일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받기 위해 출석하고 있다.'내란의 밤' 계엄이 선포되자 구치소 수용 여력 파악을 지시한 혐의(내란 주요임무 종사) 등으로 기소된 박성재 전 법무부 장관 재판이 오는 26일을 시작된다. 해당 재판은 앞으로 주 2회 진행될 예정이다.서울중앙지방법원 제33형사부(이진관 재판장)는 19일 오전 박성재 전 장관과 이완규 전 법제처장의 첫 공판준비기일에서 "신속한 재판을 위해 앞으로 매주 월요일과 금요일, 주 2회 공판을 진행하겠다"고 밝혔다. 재판부는 오는 26일 오후 2시 첫 공판기일을 시작으로 본격적인 증거 조사에 착수할 예정이다.앞서 내란특검(조은석 특별검사)은 박 전 장관 구속영장이 법원에서 두 차례 기각되자 지난해 12월 불구속 상태로 그를 재판에 넘겼다. 혐의는 크게 세 가지다.2024년 12월 3일 비상계엄 선포 직후, 윤석열씨 내란 행위에 가담해 법무부 검찰국과 교정본부, 출입국본부에 검사 파견을 검토하고 구치소 수용 여력 파악을 지시하는 등 '후속 조치'를 지시한 혐의다.장관의 직권을 남용해 법무부 검찰과 공무원들에게 국회 입법 활동을 비판하고 비상계엄에 정당성을 부여할 논리를 만들고 문건을 작성시키는 등 불법적인 일을 시키거나 권리 행사를 방해한 혐의다.도이치모터스 주가조작 혐의를 받는 김건희씨로부터 "내 수사는 어떻게 되어가나", "과거 여사들(전직 대통령 배우자들) 수사는 왜 안 하나" 등의 텔레그램 메시지를 받고 법무부 검찰국 검찰과장을 시켜 김씨 관련 수사 상황을 별도 보고받는 등 부정한 청탁에 응한 혐의다. 특검은 김씨와의 메시지 교환 직후 김씨 사건을 담당하던 서울중앙지방검찰청 지휘부가 전격 교체된 데도 박 전 장관 개입이 있었다고 의심하고 있다.