국무조정실 정보목록 중그렇다면 검찰개혁추진단이 추진한 두 건의 용역은 법안에 참고 또는 반영이 됐을까? 정보목록에서 확인한 결과 두 건의 용역 계약이 체결된 시점은 2025년 11월 27일경으로 나타난다. 한 건은 '검찰개혁 관련 인식조사' 용역이고, 다른 1건은 '검찰개혁 관련 해외사례 및 형사·사법제도 개선방안 연구'이다.이 용역 결과들이 제출되고, 그 내용까지 참고 또는 반영해서 공소청 법안, 중수청 법안이 작성된 것일까? 그렇기에는 일정이 너무 촉박하다. 11월 27일부터 당장 용역을 수행했다고 해도, 1월 12일 법안이 입법예고된 시점까지 기간은 불과 1달 반 남짓이다.좀 더 추적을 해 보니, 두 건의 용역은 아직도 진행중일 가능성이 높았다. 국무조정실이 2025년에 체결한 용역계약 현황을 국무조정실 홈페이지에서 확인해 보니, 두 건의 용역은 모두 1월 31일에 종료되는 것으로 되어 있었다.물론 재촉을 해서 중간보고서를 받고, 그 내용을 반영 또는 참고해 법안을 만들었을 수도 있다. 그러나 자문위원회도 '들러리' 세웠다는 비판이 나오고 있는 상황이라, 용역결과가 제대로 참고 또는 반영됐을 것이란 사실에 온전한 신뢰를 보내긴 어렵다. 이런 저런 상황을 종합하다보니, 한 가지 의문이 들었다. 만약 용역결과를 제대로 참고하거나 반영되지 않았다면, 대체 왜 용역을 진행한 걸까?