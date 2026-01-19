▲
서울 서초구 대검찰청 앞 검찰기연합뉴스
지난 12일, 법무부와 행정안전부는 중대범죄수사청법과 공소청법 제정안을 오는 26일까지 입법예고한다고 밝혔다. 그 후 두 법안을 둘러싼 논란이 뜨겁다.
검찰개혁 방안에 대한 논란과는 별개로, 정보공개에 관심이 많은 필자로서는 '법안이 나오기까지의 과정'이 궁금했다.
도대체 누가, 어떤 과정을 거쳐서 이 법안들을 만들었는지 말이다.
검찰개혁추진단이 추진한 두 개의 용역
그래서 관련된 일정과 정보들을 확인해 보았다.
우선 일정부터 정리하면 이렇다. 검찰개혁안을 만드는 역할은 국무조정실이 맡는 것으로 되어 있었다. 국무조정실에 설치된 검찰개혁추진단은 국무총리 훈령('검찰개혁추진단의 설치 및 운영에 관한 규정')에 의해 만들어진 조직이다. 해당 국무총리 훈령은 2025년 10월 1일부터 발효되었다.
훈령에 의해 검찰개혁추진단장은 국무조정실장이 겸임하는 것으로 되었다. 그리고 이 훈령에 의해 자문위원회가 구성되었다. 국무조정실이 자문위원들 명단을 담은 보도자료를 배포한 시점은 2025년 10월 24일이다.
검찰개혁추진단은 발족 이후에 2개의 용역을 추진한 것으로 나온다. 이것은 필자가 국무조정실의 정보목록을 검색해서 찾아낸 것이다. 이를 보면, 2025년 10월 31일 검찰개혁추진단 내의 기획총괄국이 '검찰개혁 관련 인식조사'와 '검찰개혁 관련 정책연구용역'이라는 두 건의 계약을 의뢰한 것으로 나온다.