1960년 5월 30일자 동아일보 1면 머릿기사. <이박사 부처 미국으로 망명>이승만 대통령은 하야(4.26) 1개월 뒤인 1960년 5월 29일 하와이로 날아감으로써 사법적 처벌을 피했다. 그에 대한 재판이 실현됐다면, 그것은 '전·노'보다는 '윤'에 가까웠을 가능성이 크다. 하나의 재판으로 병합하기 곤란한 여러 혐의들이 동시다발적으로 쏟아져 나왔기 때문이다.4·19혁명을 촉발한 3·15부정선거에 대한 검찰 수사도 이승만의 턱 밑까지 바짝 접근했다. 그해 5월 14일자 <동아일보> 3면은 "검찰은 14일부터 전(前) 국무위원 전원과 자유당 선거대책위원회 기획위원 전원을 차례로 환문한 다음 국무위원 전원을 입건할 것이라 한다"라고 보도했다. 그러면서 1959년 10월 말경의 국무회의에서 "(정부가) 적극 자유당과 협의하여 수단방법을 가리지 않고 부정선거를 할 것을 의결"하는 일이 있었다고 전했다.1960년 당시의 헌법 제70조 제1항은 "대통령은 국무회의를 소집하고 그 의장이 된다"고 규정했고, 제71조 제2항은 "의장은 의결에 있어서 표결권을 가지며"라고 규정했다. 이랬기 때문에 국무회의에서 부정선거에 관한 의결이 있었다고 밝혀진 이상, 국무회의 의장이었던 이승만이 수사를 피하기는 어려웠다.학생세력과 더불어 4·19혁명 때 급부상한 정치세력은 혁신계다. 미군정과 이승만하에서 억눌렸던 진보진영 내에서 사회대중당이라는 그룹이 부각됐다. 1956년 대선 때 조봉암의 러닝메이트로 부통령선거에 출마했다가 선거 직전에 사퇴해 '장면 당선, 이기붕 낙선'을 도운 박기출도 여기에 참여했다.1960년 5월 11일 창당발기준비위원회를 연 사회대중당이 촉구한 것 중 하나가 이승만 수사다. 그달 24일자 <조선일보> 1면 중간은 "사회대중당의 유병묵 임시대변인은 23일 하오 3·15 선거의 최고책임자가 이승만 박사임을 지적하고 검찰은 이 박사 자신을 입건하여야 할 것이라고 주장하였다"고 보도했다. 이 신문은 "부정선거 원흉을 제외한 송사리만 침으로써 혁신하는 듯한 인상을 주는 것은 국민을 기만하는 것"이라는 유병묵의 발언도 실었다.1960년에는 학생들의 정치적 파워뿐 아니라 '위세'도 상당했다. 시위 도중에 부상을 입은 학생들이 관공서에 출현하는 것은 허정 과도내각뿐 아니라 그해 8월 23일 출범한 민주당 정권에도 부담이 됐다. 10월 11일 마샬 그린 미국대사가 크리스천 허터 국무장관에게 보낸 '서울의 그린이 국무장관에게 보내는 전보'에는 목발을 짚은 부상 학생들이 국회의사당의 의장석 책상에 뛰어올라 내각 전원 사퇴를 요구하는데도 국회 경비요원들이 어쩌지 못하는 상황이 설명돼 있다.그 정도로 막강했던 당시의 학생들이 주장했던 것 중 하나가 '이승만을 내란죄로 처벌하라'였다. 이승만이 경무대를 나온 지 6일 뒤인 5월 4일에 고려대학교 학생들이 서울지방검찰청을 찾은 것은 그 때문이다.