▲서울 한강 중부 사진
한강의 난지도와, 여의도, 이촌 모래사장, 반포, 저자도의 모습. 지명은 필자가 적어넣음.미국국립문서기록관리청(김천수 가공)
여의도는 한강의 퇴적 작용으로 오랜 세월 모래가 쌓여서 형성된 섬이다. 항공사진에 하얗게 보이는 곳이 모두 모래사장이다. 여의도의 절반은 그야말로 금빛 모래였다. 이 시절 여의도는 오늘날 여의도(87만 평)보다 3배 이상은 넓었다. 여의도 아래를 흐르는 샛강은 현재는 폭이 불과 20~30m지만, 당시만 해도 200~300m의 넓은 폭을 갖고 있었다. 양화진(마포구 합정동에 있던 나루) 가까이에는 밤섬이 뚜렷하고 수면 폭도 지금같이 넓지 않았다. 여의도 왼쪽에는 하얀 모래사장과 이어진 선유봉도 보인다.
선유봉은 조선 최고의 명승지였다. 오죽하면 신선이 노니는 봉우리라는 이름을 지었을까. 선유봉은 지금처럼 강 한가운데 고립된 섬이 아니었다. 고도 10km 높이에서 촬영한 모습임에도 봉우리의 형상이 뚜렷하다. 믿기지 않겠지만 이 시기 지도를 보면 봉우리 높이가 무려 52m에 달했다. 물론 공식 명칭도 '선유봉'이었다. 한강 명승지로 이름을 날렸던 선유봉은 일제 말부터 채석장으로 사용되다가, 1965년 양화대교(제2한강교)가 놓이면서 봉우리가 모조리 깎여 나갔다. 주변 모래마저 깡그리 파헤쳐지며 급기야 '섬(선유도)'으로 바뀌었다.
이촌 모래사장은 한눈에 봐도 용산기지(둔지산)와 맞먹는 크기였다(약 120만 평). 이곳은 조선 시대 한양도성으로 통하는 길목으로 군인들이 각종 훈련과 진법을 익히던 대규모 훈련장이었다. 하얀 백사장에 그리 쓰여있지는 않지만, 역사 기록 속에는 <춘향전>의 이도령이 암행어사가 되어 남원으로 내려갈 때 이곳을 지나갔다. 임진왜란의 영웅 이순신도 흰 모래사장을 걸으며 백의종군했다. 그뿐이랴! 정유재란 때 전황이 급박해지자, 명나라 장수 양호가 동작진으로 향할 때 임금 선조가 허둥지둥 좇아가며 우리의 국방을 기댔던 아픈 역사의 현장이었다. 그리고 눈썰미가 있는 독자라면 한강 모래사장을 가로지르는 한강다리가 처참히 끊겨있음을 발견할 수 있다. 왜 그런지 설명하지 않아도 우리는 다 안다.
현대에 들어와서 이촌 모래사장은 서울 시민들의 유원지로 또한 대규모 선거 유세장으로 활용되었다. 1956년 민주당 후보 신익희가 '못 살겠다 갈아보자'며 30만 명의 청중을 불러 모은 그 역사의 현장이 바로 이곳이었다. 이 거대한 모래사장은 1968년부터 사라지기 시작했다. 이촌동 매립지가 조성되고 그 위에 대규모 아파트 단지가 들어섰다. 이촌 주민들의 삶의 터전이 되고자 120만 평의 광활한 모래사장은 단 한 톨의 모래도 남김없이 모든 것을 내주었다.
반포는 원래 한강이 흐르던 곳이었다. 마을로 흐르는 개울이 서리서리 굽이쳐 흐른다고 해 서릴 반(蟠), 개 포(浦)를 써 '반포(蟠浦, 서릿개)' 라 한 데서 그 이름이 유래했다. 훗날 한자 표기는 어떤 이유에서인지 반포(盤浦)로 바뀌었다. 1950년 서울 항공사진은 서리서리 굽이쳐 한강으로 흘러 들어가는 물줄기를 잘 보여준다. 그 시절 한강 물줄기는 지금과는 너무도 달랐다. 저자도에서 강북 방향으로 흐르며 반포에서 크게 반원형을 그렸다. 그리고 여의도로 흘러갔던 것이다. 오늘날 우리가 반포아파트 단지로 부르는 그곳 말이다. 믿기는가? 결국 반포는 한강 물길 위에 지어진 땅이라는 것을...
저자도는 중랑천이 한강과 만나면서 생긴 삼각주다. 바람이 나르고 오랜 시간 자연이 빚어낸 거대한 모래섬이었다. 예로부터 닥나무(楮)가 많아 저자도라고 불렀고, 나라의 태평과 민생의 안정을 위해 기우제를 지내던 신성한 장소였다. 조선 초 태종 이방원과 세종 이도가 왜구의 근거지인 대마도를 정벌하려고 이종무를 전송했던 곳도 바로 여기였다. 태종은 장수들에게 활과 화살을 주면서 패하면 반드시 목을 칠 것이라고 했다(<세종실록>,1419.5.18) 저자도는 그날의 비장함을 지켜본 역사의 현장이었다. 저자도는 한강의 유량에 따라 섬의 크기가 달라지는 섬이었다. 1950년 저자도는 모래톱이 지금의 잠원동 일대까지 길게 뻗어있음을 알 수 있다. 이 정도 모래사장이면 오늘날 성수동부터 압구정동까지 주민들 모두의 휴식처로 삼아도 손색이 없겠다.
이렇게 드넓었던 모래섬 저자도는 1972년 흔적도 없이 사라진다. 저자도를 파헤쳐 얻은 땅은 오늘날의 압구정이 되었다. 저자도는 압구정 현대아파트 주민들을 위해 섬 전체를 내주었다. 압구정 주민들은 혹 저자도는 까맣게 잊어버리고 조선 최고 권력가 한명회만 기억하는 건 아닐는지.
잃어버린 한강의 제 모습 되찾아야