서울중앙지방법원

"오늘 선고된 판결 가운데 특수공무집행방해 및 비화폰 관련, 그리고 나머지 국무위원 심의 등 전체 직권남용 부분의 전반적인 유죄판단은 형사법 출발점부터 다시 묻게 되는 그런 판결이다.



해당 재판부는 피고인 측 서증 일부만 인정했고, 나머지에 대해서는 서증조사 기회조차 주지 않았다. 또한 전제가 되는 사실에 대해서 면밀한 증거조사를 통해서 분명히 판결해야 될 내란우두머리 사건 선고일이 2월로 이미 결정되어 있음에도 불구하고, 무슨 연유에서인지 그 선고에 앞서서 급하게, 한 달을 앞당겨서 결심했고 선고하면서 피고인의 방어권에 부당한 영향력을 행사했다. 이 부분에 대해서 우선 강력한 유감을 표하는 바다.



오늘의 유죄 판결은 대통령의 헌법상 권한 행사와 형사 책임의 경계를 지나치게 단순화한 결정이다. 이 논리가 그대로 유지된다면, 향후 어떠한 대통령도 위기의 상황에서 결단을 내릴 수 없게 되며, 통치행위는 언제든지 사후적으로 범죄행위로써 재구성하게 될 위험에 놓이게 된다.



이 사건에서 피고인은 개인 윤석열이기 이전에 국가원수였다. 그 지위와 책임, 헌정질서상의 특수성을 모두 삭제한 채로 형사책임만 절단해서 판단하는 그러한 접근은 결코 법치의 완성이라고 볼 수 없을 거다.



오늘의 판결은 상급심에서 반드시 재검토되어야 하는 중대한 법리적 오류를 포함하고 있었다는 말씀을 드린다. 형사재판은 정치가 아니라 재판 그 자체, 법률을 기준으로 반드시 하였어야 함에도 불구하고, 이것을 정치화하여 판결을 내린 점에 대해서 강력한 유감을 표하는 바다."

16일 오후 서울중앙지방법원 형사합의35부 재판장 백대현 부장판사가 체포방해 혐의 등을 받는 윤석열씨에게 징역 5년을 구형하고 있다.윤석열씨 변호인단이 16일 체포방해 등 사건 1심 유죄 판결을 두고 "특검의 일방적인 주장을 모두 받아들이는 판결", "판사가 법리를 만든 것 같다"고 비판했다. 이들은 곧바로 항소하겠다는 계획도 밝혔다.윤씨 변호인단은 이날 오후 서울중앙지방법원 형사합의35부(재판장 백대현 부장판사)가 ① 12.3 비상계엄 선포 전 국무회의 미참석 국무위원 심의방해 ② 계엄 선포문 허위 작성·폐기 ③ 외신 기자 대상 허위 공보 ④ 군사령관들 비화폰 기록 은폐 시도 ⑤ 체포영장 집행 방해 가운데 사실상 ③번 외에는 유죄로 인정한 것에 반발했다. 송진호 변호사는 "기존 대법원 판결에도 다 어긋나는 것이고, 판사가 자기 나름대로의 법리를 만든 것 같다"고 혹평했다.유정화 변호사는 대표로 입장문을 낭독했다.송 변호사는 또 "당연히 항소할 것"이라고 말했다. 유 변호사는 "사실에 대해서 판단했다고 하기 보다는 특검의 일방적인 주장을 모두 받아들이는 판결, 기존에 증거조사를 통해 나왔던 부분들을 모두 무시한 판결"이라며 "저희로선 납득할 수 없다"고 덧붙였다. 다만 내란·외환·반란 범죄 등의 형사절차에 관한 특례법 제정에 따라 '내란전담재판부'가 진행할 2심에 윤씨가 출석할지 말지는 "내란전담재판부 자체가 위헌적인 재판부이기 때문에 심각하게 판단해봐야 될 것"이라고 했다.