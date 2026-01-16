박순찬

윤석열씨 구속 후 지지자들이 서부지법에 난입해 집기를 부수고 경찰을 폭행하도록 조장한 혐의를 받는 전광훈 목사가 구속됐다. 경찰은 전 목사가 신앙심을 내세워 가스라이팅을 하고 보수 유튜버들에게 자금을 지원해 시위대의 폭력을 부추겼다고 판단했다.전 목사는 영장심사에 출석하면서도 "좌파 대통령이 되니 나를 구속하려고 발작을 떠는 것"이라며 지지자들을 향한 선동을 멈추지 않았다. 이미 수차례 구속과 석방의 경험이 있는 전 목사에게 이번 구속만큼은 회개의 시간이 되길 바랄 뿐이다.