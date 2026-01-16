박순찬 윤석열씨 구속 후 지지자들이 서부지법에 난입해 집기를 부수고 경찰을 폭행하도록 조장한 혐의를 받는 전광훈 목사가 구속됐다. 경찰은 전 목사가 신앙심을 내세워 가스라이팅을 하고 보수 유튜버들에게 자금을 지원해 시위대의 폭력을 부추겼다고 판단했다. 전 목사는 영장심사에 출석하면서도 "좌파 대통령이 되니 나를 구속하려고 발작을 떠는 것"이라며 지지자들을 향한 선동을 멈추지 않았다. 이미 수차례 구속과 석방의 경험이 있는 전 목사에게 이번 구속만큼은 회개의 시간이 되길 바랄 뿐이다. 덧붙이는 글 이 기사는 장도리사이트 ( https://jangdori.tistory.com )에도 실립니다. #전광훈 #윤석열 #구속 구독하기 프리미엄 박순찬의 장도리 카툰 이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 검찰성형 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천2 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 박순찬 (jangdory) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차314 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 검찰성형 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크